Bac 2026 : sujets et corrigés des épreuves de métropole

Durant les épreuves écrites du baccalauréat 2026, les équipes de digiSchool se mobilisent pour publier les sujets et corrigés des matières phares des voies générale et technologique en métropole, transmis par le ministère de l’Éducation nationale : bac de français, nouvelle épreuve anticipée de mathématiques, sujet du bac philo ou encore les sujets et les corrections des épreuves de spécialité par journée !

Les épreuves écrites du baccalauréat en France débutent pour les candidats de première générale et technologique le jeudi 11 juin avec l’épreuve anticipée de français, suivie le lendemain de la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques. Pour les terminales, l’épreuve du bac philo 2026 a lieu le lundi 15 juin. Les épreuves de spécialité se déroulent entre mardi 16 et jeudi 18 juin.

Sujet bac français 2026 et corrigé

Dès le 11 juin, retrouve le sujet du bac français 2026 pour cette épreuve anticipée de 4 heures en métropole. Pour t’entrainer avant le jour J, retrouve le sujet du bac français 2026 d’Amérique du Nord.

Sujet bac français 2026 – voie générale

Pour le sujet du bac français, les candidats choisissent entre un commentaire composé ou une dissertation.

➜ Sujet du bac français à venir – jeudi 11 juin

Corrigé bac français 2026 – voie générale

➜ Corrigé du bac de français 2026 dès le fin de l’épreuve jeudi 11 juin

Sujet bac français 2026 – voie technologique

➜ Sujet bac français techno, à venir le jeudi 11 juin

Corrigé bac français 2026 – voie techno

➜ Corrigé du bac de français 2026 voie techno dès le fin de l’épreuve jeudi 11 juin

Bac maths 2026 – Sujet de la nouvelle épreuve anticipée et corrigé

Le sujet du bac de maths en première se décline en trois versions, selon le profil du candidat :

sujet de mathématiques anticipée sans spé maths (pour les candidats de la voie générale qui ne suivent que l’enseignement scientifique)

(pour les candidats de la voie générale qui ne suivent que l’enseignement scientifique) bac de maths avec spé maths (pour les candidats qui suivent la spé maths dans leur combinaison de spécialité)

(pour les candidats qui suivent la spé maths dans leur combinaison de spécialité) sujet de mathématiques pour les candidats de baccalauréat technologique

➜ En attendant de découvrir le sujet de métropole le 12 juin, prends connaissance du sujet du bac de maths anticipée d’Amérique du Nord (sans spé) et sa correction complète (automatismes + exercices).

Sujet bac maths 2026 (SANS spécialité)

Sujet à venir

Corrigé bac maths 2026 SANS spé

Sujet bac maths 2026 AVEC spécialité

Sujet à venir

Corrigé bac maths 2026 AVEC spécialité

Bac 2026 : les automatismes à connaitre

Sujets bac philo 2026 et corrigés

L’épreuve écrite de philosophie en métropole a lieu lundi 15 juin, entre 8h et 12h. Pour rappel, l’épreuve dure 4 heures et le coefficient au bac est de 8 en voie générale et 4 en voie technologique.

Sujet bac philo 2026 voie générale

Sujet du bac philo 2026 à découvrir pour la métropole dès lundi 15 juin

➜ En attendant de connaitre les sujets sur lesquels les candidats ont planché, voici le sujet de philo (voie générale) tombé en Amérique du Nord cette année :

Dissertation 1 : La science doit-elle être utile ?

Dissertation 2 : L’artiste sait-il ce qu’il fait ?

Explication de texte : Sigmund Freud, L’Avenir d’une illusion, 1927

Corrigé bac philo 2026 voie générale

À venir dès la fin de l’épreuve lundi 15 juin

Bac philo 2026 : sujet en voie technologique

À découvrir dès lundi 15 juin

Correction bac philo 2026 en voie technologique

Accessible dès la fin de l’épreuve lundi 15 juin

Calcule ta moyenne : avec notre simulateur du bac – voie générale

Calcule ta moyenne : avec notre simulateur du bac – voie technologique

Bac physique chimie 2026 – sujet et corrigé

Le sujet de physique au bac se compose de trois exercices indépendants notés au total sur 20 points. L’épreuve dure 3 heures 30 et affiche un coefficient 16 dans ta moyenne finale.

Sujet bac physique chimie 2026 – jour 1

Sujet disponible une heure après le début de l’épreuve dès le 16 juin.

Correction bac physique chimie 2026 – jour 1

Correction disponible dès la fin officielle de l’épreuve écrite le 16 juin.

Sujet physique chimie bac 2026 – jour 2

A venir le 17 juin

Corrigé bac physique chimie 2026 – jour 2

A venir le 17 juin

Bac physique chimie : programme, quiz et annales

Sujet bac maths 2026 et corrigé

Le sujet de la spé maths au bac 2026 se compose de trois à cinq exercices indépendants, notés au total sur 20 points. L’épreuve dure 4 heures et affiche un coeffieint 16 dans ta note finale.

Bac maths 2026 – sujet et corrigé jour 1

Sujet bac maths disponible une heure après le début de l’épreuve dès le 16 juin.

Correction bac maths 2026 – jour 1

La correction du bac spé maths sera disponible dès la fin officielle de l’épreuve écrite le 16 juin.

Sujet maths bac 2026 – jour 2

A venir le 17 juin

Corrigé bac maths 2026 – jour 2

A venir le 17 juin

Bac maths : programme, quiz et annales

Sujet HGGSP bac 2026 et correction

Pour l’épreuve d’histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques, les candidats doivent traiter en 4 heures l’un des sujets de dissertation au choix (sur 10 points), ainsi que l’étude critique de documents (sur 10 points). La note obtenue à l’épreuve de HGGSP au bac représente un coefficient 16 dans la moyenne finale.

Sujet bac HGGSP 2026 (jour 1)

Sujet HGGSP 2026 disponible 1 heure après le début officiel de l’épreuve en métropole le 16 juin.

Corrigé bac HGGSP 2026 – jour 1

Communiqué le 16 juin en fin d’épreuve

Bac HGGSP 2026 – sujet du jour 2

A venir le 17 juin

Corrigé bac HGGSP 2026 – jour 2

A venir le 17 juin

Spécialité HGGSP : programme, quiz et annales

Sujet bac SES 2026 et corrigé

Durant les 4 heures d’épreuve de sciences économiques et sociales, les candidats choisissent de traiter au choix le sujet de dissertation, qui s’appuie sur un dossier documentaire, ou le sujet d’épreuve composée.

Sujet bac SES – jour 1

Le sujet du bac SES 2026 sera publié à partir de 9h30 le 16 juin.

Correction bac SES 2026 – jour 1

Correction de l’épreuve de spécialité SES disponible dès la fin de l’épreuve écrite le 16 juin à 12h.

Bac SES 2026 – sujet jour 2

A venir le 17 juin

Correction bac SES 2026 – jour 2

A venir le 17 juin

Spécialité SES : programme, quiz et annales

Sujet SVT bac 2026 et corrigé

Pour la spé SVT, le sujet du bac se compose généralement de deux exercices à traiter en 3h30. Entraine-toi avec le sujet de SVT 2026 d’Amérique du Nord tombé cette année, quelques jours avant les épreuves de métropole.

Sujet SVT bac 2026 – jour 1

Le sujet du bac SVT 2026 sera publié à partir de 9h30 le 16 juin.

Correction du sujet bac SVT – jour 1

Correction du sujet de bac de spécialité SVT disponible le 16 juin à partir de midi.

Sujet SVT bac – jour 2

A venir le 17 juin

Bac 2026 corrigé spé SVT – jour 2

A venir le 17 juin

Spé bac HLP 2026 – sujet et corrigé

Pour la spécialité Humanités, Littératures et Philosophie, le sujet du bac se divise en deux parties à traiter en 4 heures : une partie interprétation philosophique ou littéraire, ainsi qu’une partie essai littéraire ou philosophique. Entraine-toi avec les sujets HLP du bac tombés les années précédentes.

Sujet HLP bac 2026 – jour 1

Retrouve le sujet HLP au bac 2026 dès le 16 juin.

Correction spé HLP du bac 2026 – jour 1

Correction du sujet de spé HLP au bac 2026 disponible le 16 juin à partir de midi.

Sujet HLP bac 2026 – jour 2

A venir le 17 juin

Bac 2026 corrigé spé HLP – jour 2

A venir le 17 juin