Calendrier Parcoursup 2026 : les dates à retenir

Retrouve le calendrier Parcoursup 2026 et les étapes qui vont rythmer la procédure d’admission post-bac. Quand ouvre Parcoursup ? À partir de quand faire son inscription Parcoursup 2026 ? Quand sont publiés les résultats Parcoursup ? À quelle date commence la phase complémentaire ? Toutes les dates Parcoursup 2026 sont ici.

SOMMAIRE

Pour les futurs bacheliers, les étudiants en réorientation et les candidats en reprise d’études, Parcoursup est une procédure importante ! Le calendrier Parcoursup 2026 se divise en plusieurs grandes étapes. Voici les étapes clés et les dates Parcoursup 2026.

Dates Parcoursup 2026 Les étapes Parcoursup Dès mercredi 17 décembre 2025 Phase d’information : renseigne-toi sur les formations proposées sur parcoursup.gouv.fr Du lundi 19 janvier 2026 au jeudi 12 mars 2026 Inscription Parcoursup et saisie des vœux Parcoursup Jusqu’au mercredi 1ᵉʳ avril 2026 Validation des vœux et finalisation du dossier Parcoursup Du mardi 2 juin au jeudi 11 juillet 2026 Phase d’admission principale : résultats Parcoursup et réponses des formations Du jeudi 11 juin jusqu’au jeudi 10 septembre 2026 Ouverture de la phase complémentaire Parcoursup : nouvelle saisie de vœux et réponses des formations Parcoursup dates 2026

À lire : 6 questions à se poser pour s’orienter

Ouverture Parcoursup 2026 et consultation des formations dès le 17 décembre

Renseigne-toi sur les formations

Dès le 17 décembre 2025, c’est l’ouverture de Parcoursup. Tu peux découvrir les formations post-bac proposées cette année sur la plateforme parcoursup.gouv.fr. Fais tes recherches par type de formation, par mots clés ou encore par situation géographique grâce au moteur de recherche et à la carte interactive Parcoursup.

Chaque formation a sa fiche de présentation détaillée : compétences attendues, dates des JPO, critères d’examen des dossiers ou nombre de places proposées. Profite de la première des étapes Parcoursup pour te renseigner sur les formations et les cursus, contacter les référents pédagogiques ou en parler avec ton professeur principal.

L’ouverture Parcoursup 2026 en décembre te permet de profiter de plusieurs semaines avant la saisie des vœux pour faire tes recherches, confirmer tes choix personnels ou découvrir de nouveaux cursus. Prends le temps d’en discuter avec ton entourage, et avec ton professeur principal ou un psychologue de l’éducation nationale. C’est également à cette période que les entretiens individuels débutent pour toi et tes camarades. Ton professeur principal sera à même de te guider dans ta phase d’orientation et te donnera des outils et des conseils pour peaufiner et améliorer ta recherche.

Renseigne ta fiche de dialogue

La phase d’information Parcoursup tombe d’ailleurs simultanément avec la 1ʳᵉ semaine d’orientation organisée dans ton lycée. Tu dois à cette même période renseigner ta fiche de dialogue, dans laquelle tu formules ton projet d’orientation. Celle-ci fera l’objet d’une étude au 1ᵉʳ conseil de classe. Tes professeurs pourront par la suite formuler des recommandations.

Voir aussi : quelles formations sont proposées sur Parcoursup ?

Inscription Parcoursup et saisie des vœux à partir du 19 janvier 2026

Quand faire sa première connexion Parcoursup ?

Le 17 janvier est la deuxième date clé du calendrier Parcoursup 2026 à noter dans ton agenda ! C’est à partir de celle-ci que tu peux faire ton inscription Parcoursup et créer ton dossier candidat. C’est la deuxième étape du calendrier Parcoursup 2026. Elle est cruciale pour définir ton orientation et décider dans quelle école tu seras amené à étudier pendant deux, trois ou cinq ans.

Calendrier Parcoursup pour formuler tes vœux

Tu as donc du 19 janvier au 12 mars 2026 pour saisir tes vœux sans les hiérarchiser. Tu peux en ajouter, en retirer… mais passé la date limite de saisie des vœux Parcoursup du 12 mars, il ne sera plus possible d’en ajouter.

➜ Tuto complet pour formuler tes vœux

Dans ton espace personnel Parcoursup, tu peux formuler jusqu’à 10 vœux en formation initiale et 20 sous-vœux. En complément, tu peux également saisir jusqu’à 10 vœux en apprentissage.

Lors du 2ᵉ conseil de classe, tes professeurs prennent le temps d’examiner tes vœux. L’avis du chef d’établissement et les appréciations des professeurs sont renseignés sur une fiche Avenir pour chaque vœu. Celle-ci est ensuite transmise aux établissements supérieurs dans ton dossier Parcoursup.

Valide tes vœux et finalise ton dossier jusqu’au 1ᵉʳ avril 2026

Tu as ensuite jusqu’au 1ᵉʳ avril 2026 pour finaliser ton dossier. Pas de nouveautés, tu dois rédiger une lettre de motivation Parcoursup (ou projet de formation motivé) pour chaque vœu qui le demande, vérifier les informations saisies dans ton dossier, etc. Il faut veiller à t’y prendre à l’avance. Car à l’approche de la fermeture de Parcoursup le site est très sollicité.

Attention, si tu ne valides pas tes vœux avant la date limite Parcoursup, tes candidatures ne seront pas transmises aux formations !

Entre janvier et avril, ton lycée organise la 2ᵉ semaine d’orientation. L’occasion de rencontrer des écoles et leurs étudiants lors de salons. C’est également la période des journées portes ouvertes. Un cadre idéal pour oser poser tes questions, te renseigner sur les débouchés professionnels et tenter de te projeter dans telle ou telle filière pour conforter tes vœux.

Tuto Parcoursup : comment fonctionne la carte des formations ?

Résultats Parcoursup 2026 : du 2 juin au 11 juillet

La phase d’admission principale Parcoursup débutera le 2 juin 2026 et se terminera le 11 juillet. À partir de cette date, tu reçois les réponses des formations :

oui ;

oui-si ;

en attente ;

non.

Lorsque tu reçois une proposition d’admission durant la phase d’admission Parcoursup, tu as un délai à respecter pour y répondre. Le jeu des acceptations et des refus fait bouger les listes d’attente.

On t’a préparé un article complet sur les résultats Parcoursup, les différentes réponses possibles et les délais de réponse à respecter.

Note tout de même que durant les épreuves du bac 2026, les délais de réponse aux propositions d’admission seront suspendus pour te permettre de te concentrer sur tes épreuves.

Tu vas aussi pouvoir consulter ta fiche Avenir. Un document transmis avec ton dossier qui contient les appréciations de tes professeurs.

Les formations enverront leurs dernières propositions d’admission le 11 juillet 2026. Ce n’est pas pour autant la fin de Parcoursup. En effet, il y a la phase complémentaire que nous t’expliquons ci-dessous.

En savoir plus : comment classer ses voeux en attente sur Parcoursup ?

L’inscription administrative Parcoursup

Entre les résultats du bac début juillet 2026 et la fin de la phase d’admission le 11 juillet, tu dois accepter définitivement ta proposition d’admission et faire ton inscription administrative. Pour cela, les modalités sont détaillées par formation dans ton espace personnel.

La phase d’admission principale se termine donc le 11 juillet 2026. Ce sera ainsi le dernier jour pour accepter une proposition reçue lors de la phase principale. Tes vœux restés « en attente » seront alors archivés dans ton dossier.

Que faire si tu n’as aucune proposition d’admission Parcoursup ?

Si début juin 2026 tu n’as reçu que des refus, rien n’est perdu ! Tu peux demander un accompagnement individuel auprès de ton professeur principal ou dans un CIO. Tu étudies alors les nouvelles voies possibles et tu prépares la phase complémentaire.

La phase complémentaire Parcoursup 2026 débute le 11 juin

C’est la dernière étape du calendrier Parcoursup 2026. Si tu n’as reçu que des refus, que tous tes vœux sont en attente ou si tu souhaites formuler de nouveaux vœux, tu peux le faire lors de la phase complémentaire. Elle commencera le mardi 11 juin et se terminera le jeudi 10 septembre 2026.

Là encore, tu peux voir sur la carte interactive les formations qui proposent encore des places disponibles. Tu pourras reformuler jusqu’à 10 nouveaux vœux (mais pas de sous-vœux).

À partir de début juillet, les lycéens sans proposition d’admission pourront également solliciter l’aide de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES). Son rôle est en effet de t’aider à trouver une formation qui te convienne parmi les établissements proposant encore des places disponibles.

…et hors Parcoursup ?

À noter que tous les établissements du supérieur ne passent pas par Parcoursup cette année encore. Même si plus de 24 000 formations sont référencées en 2026, certaines gardent leurs propres modalités d’admission.

Non soumises au même calendrier que celui de Parcoursup, il est important de te renseigner directement auprès de ces écoles. Les salons de l’orientation seront justement l’occasion de découvrir ces établissements.

➜ digiSchool t’accompagne tout au long de la procédure Parcoursup (tutos, vidéos, conseils, actualités)