Bac HLP 2026 : sujet et corrigé du bac (jour 1 et jour 2)

Sommaire

L’épreuve de spécialité humanités, littérature et philosophie dure 4 heures et affiche un coefficient 16 dans la note finale du bac.

Le sujet HLP du bac se compose deux questions portant sur un texte en lien avec l’un des thèmes du programme de terminale.

La première partie consiste en une interprétation littéraire ou philosophique du texte, tandis que la seconde demande la rédaction d’un essai argumenté. Chaque exercice mobilise les connaissances acquises durant l’année et fait l’objet d’une correction distincte par un professeur de lettres ou de philosophie.

Note que cette année, une attention particulière sera portée sur l’orthographe, la grammaire et l’expression écrite lors des corrections.

Bac 2026 : tous les sujets et corrigés par épreuve

Sujet bac HLP 2026 et corrigé – jour 1

Sujet bac HLP 2026

Voici le sujet du bac de HLP 2026 jour 1 sur lequel ont composé les candidats de la voie générale.



Sur la base d’un texte de Jean Giono, Triomphe de la vie, 1941, les candidats doivent répondre à la question d’interprétation littéraire suivante : quel regard Jean Giono porte-t-il sur le travail de la machine ?

La seconde partie du sujet est un essai philosophique autour de la question : dans quelle mesure les machines échappent-elles à l’humain ?

➜ Découvre le sujet du bac HLP 2026 juste ici.

Correction épreuve de spé HLP

Voici une proposition de corrigé pour l’essai philosophique : dans quelle mesure les machines échappent-elles à l’humain ?

Les thèmes principaux que les candidats devaient mobiliser dans leur rédaction étaient les suivants :

La machine comme instrument humain

L’autonomisation de la machine

La perte de maîtrise humaine

La transformation de l’homme par la machine

La responsabilité humaine

Le problème des limites

Voici une proposition de plan :

I. La machine semble d’abord rester un instrument au service de l’homme

II. Les machines peuvent pourtant échapper à l’humain par leurs effets et par leur logique propre

III. Les machines n’échappent pas totalement à l’humain, car leur usage engage toujours une responsabilité



➜ Retrouve le corrigé complet de HLP juste ici.

Correction de la spécialité HLP : à consulter ici

Bac HLP 2026 : sujet et correction (Jour 2)

Sujet HLP 2026 au bac

Découvre le sujet de la spécialité HLP le 17 juin

Corrigé du sujet HLP du bac 2026

Retrouve le corrigé complet de HLP une fois l’épreuve terminée le 17 juin

Maintenant que ton épreuve est terminée et que tu as pris connaissance du corrigé du bac de SES, penses-tu avoir réussi ton épreuve ? Calcule ta moyenne avec notre simulateur de note du bac 2026.