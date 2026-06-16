Sujet bac SVT 2026 et corrigé de l’épreuve de spécialité

Les épreuves écrites de spécialité du bac 2026 se déroulent mardi 16 et mercredi 17 juin. Retrouve ici le sujet SVT du bac 2026 et le corrigé associé, pour le jour 1 et le jour 2.

Sommaire

Pour cette session du bac 2026, 90 736 candidats composent pour l’épreuve de SVT. Cette spécialité représente un coefficient 16 dans la note finale du bac.

La partie écrite du sujet de SVT au bac se compose de deux exercices (en 3h30 et notée sur 16 points). Le premier exercice est la rédaction d’un texte argumenté répondant à une question scientifique, en mobilisant les connaissances du programme et les documents fournis. Le second exercice consiste à résoudre un problème scientifique à partir d’un ensemble de documents, en construisant un raisonnement rigoureux et structuré.

Même en SVT, les fautes d’orthographe ou encore une mauvaise expression écrite pourront être sanctionnées à la correction.

Bac 2026 : tous les sujets et corrigés par épreuve

Sujet bac SVT 2026 et corrigé (jour 1)

Sujet SVT bac 2026

Voici le sujet du bac de SVT 2026 jour 1 sur lequel ont composé les candidats de la voie générale.



En première partie de sujet, les candidats doivent rédiger un texte argumenté sur le thème du stress et de la fuite, dans lequel ils doivent utiliser des expériences, des observations ou encore des exemples.

La question est la suivante : expliquer comment l’intervention du système nerveux dans la réaction de stress et dans le mouvement volontaire permet à l’organisme de prendre la fuite de manière efficace.

Dans le deuxième exercice, il est demandé aux candidats d’expliquer comment des éruptions volcaniques majeures ont pu provoquer des variations de température atmosphérique à différentes échelles de temps. Le tout en s’appuyant des documents joints au sujet et de leurs connaissances.

➜ Découvre le sujet du bac de SVT juste ici.

Corrigé de SVT – jour 1

Voici une proposition de corrigé pour l’exercice 1 – Stress et fuite.

La question posée était la suivante : expliquer comment l’intervention du système nerveux dans la réaction de stress et dans le mouvement volontaire permet à l’organisme de prendre la fuite de manière efficace.

Pour y répondre, les candidats devaient rédiger un texte argumenté :

Introduction :

Face à un danger, l’organisme réagit en deux temps coordonnés : une réaction de stress, déclenchée et orchestrée par le système nerveux, prépare physiologiquement le corps à l’effort, tandis que la commande nerveuse du mouvement volontaire assure l’exécution de la fuite. C’est l’articulation de ces deux processus qui rend la fuite efficace.

Plan possible :

I. Le système nerveux orchestre la réaction de stress pour préparer l’organisme à la fuite

II. Le système nerveux commande le mouvement volontaire de fuite

III. L’intégration des deux processus rend la fuite efficace

Conclusion :

Face à un danger, le système nerveux joue un rôle central et double : il déclenche la réaction de stress (activation amygdale → adrénaline et cortisol → préparation physiologique) et commande le mouvement volontaire de fuite (cortex moteur → neurones moteurs → synapse neuromusculaire → contraction). Ces deux processus sont complémentaires : le stress prépare l’organisme à l’effort, et la commande motrice le réalise. C’est leur intégration, sous contrôle du système nerveux, qui rend la fuite à la fois rapide et efficace.

➜ Retrouve le corrigé complet de SVT juste ici.

Sujet SVT du bac 2026 et corrigé (Jour 2)

Sujet SVT bac 2026

➜ Consulte le sujet dès le 17 juin

Corrigé du sujet SVT du bac 2026

➜ Consulte le corrigé dès le 17 juin

Corrigé de maths : à consulter ici

Maintenant que ton épreuve est terminée et que tu as pris connaissance du corrigé du bac de SVT, penses-tu avoir réussi ton épreuve ? Calcule ta moyenne avec notre simulateur de note du bac 2026.

Et dès le 7 juillet, découvre tes résultats du bac 2026.

