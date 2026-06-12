Bac de maths première 2026 : sujets et corrigés de la nouvelle épreuve anticipée 

C’est la grande nouvauté de cette session du bac 2026 : la nouvelle épreuve anticipée de maths pour les candidats de première. Une épreuve de 2 heures, coef 2 en voie générale comme en voie technologique. Retrouve ici le sujet qui est tombé ce vendredi 12 juin et le corrigé de l’épreuve.

SOMMAIRE

Sujets bac maths première 2026 et corrigés – voie générale

Voici le sujet de l’épreuve anticipée du bac de mathématiques tombé ce vendredi 12 juin 2026. En voie générale, il y a même deux sujets distincts, si le candidat suit la spécialité mathématiques ou seulement l’enseignement scientifique.

Dans les deux cas, le sujet de maths de première se compose d’une partie sur les automatismes (notée sur 6 points) et d’une partie exercices et raisonnements (sur 12 points). L’épreuve de maths anticipée en voie générale affiche un coefficient 2 dans la moyenne générale.

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Sujet bac maths 2026 – SANS spécialité

Voici le sujet du bac de maths 2026 (sans spé) sur lequel ont composé les candidats de la voie générale.

En plus de la partie 1 sur les automatismes, les exercices de la partie 2 abordent les notions suivantes :

Exercice 1 : probabilités, tableau à double entrée, probabilités conditionnelles, indépendance.

Exercice 2 : suites arithmétiques, suites géométriques, pourcentages d’évolution, tableur.

➜ Sujet complet de maths – sans spé à consulter ici en intégralité.

Corrigé de maths de l’épreuve anticipée sans spé

➜ Correction complète du bac de maths à consulter ici après l’épreuve le 12 juin.

Bac maths première 2026 : sujet et corrigé AVEC spé maths

Sujet bac maths 2026 – AVEC spécialité

➜ Sujet complet de maths de première AVEC la spé maths à consulter ici en intégralité.

Corrigé de maths de l’épreuve anticipée AVEC spé

➜ Correction complète du bac de maths à consulter ici après l’épreuve le 12 juin.

Retrouve ici les sujets et corrigés du bac 2026 dans toutes les matières.

Bac 2026 – Sujet et corrigé de l’épreuve anticipée de maths – voie techno

Voici le sujet de maths de la nouvelle épreuve anticipée en voie technologique.

Sujet bac maths 2026 – voie technologique

➜ Sujet complet de maths en voie technologique à consulter ici en intégralité.

Bac maths 2026 : corrigé en voie technologique

Retrouve la correction complète du bac de maths après l’épreuve le 12 juin 2026.

Découvre les résultats du bac 2026 dès le 7 juillet par académie.

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