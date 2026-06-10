Résultats bac 2026 par académie (bac général, bac techno et bac pro)

Les résultats du bac 2026 seront publiés mardi 7 juillet, pour tous les candidats des voies générale, technologique et professionnelle. Mais attention, l’heure pour consulter ton résultat au bac peut varier selon les académies. Alors, admis, au rattrapage ou ajourné ?

À quelle heure sont publiés les résultats du bac 2026 ?

Les résultats du bac sont attendus dès mardi 7 juillet 2026. Si cette date est commune pour la publication des résultats pour les voies générale, technologique et professionnelle, les horaires peuvent varier selon les académies. On te donne les infos ici :

Comment consulter mes résultats du bac ?

Pour consulter tes résultats du bac 2026, tu dois te connecter à ton compte Cyclades et utiliser tes identifiants candidat.

Tu peux aussi te rendre directement dans ton centre d’examen et consulter les affichages. Tu peux en même temps récupérer ton bulletin de notes auprès du secrétariat.

Quelles réponses possibles au bac 2026 ?

Ton résultat du bac dépend de ta moyenne générale.

Tu es admis à partir du moment où ta moyenne générale est supérieure à 10/20 : bravo, tu es alors bachelier.

à partir du moment où ta moyenne générale est supérieure à 10/20 : bravo, tu es alors bachelier. Si à l’issue des épreuves écrites et du grand oral, ta moyenne générale affiche entre 8/20 et 9,99/20, alors tu seras admis au second groupe , c’est-à-dire aux rattrapages du bac. Tu bénéficies alors d’une chance supplémentaire pour gagner des points dans deux matières.

, c’est-à-dire aux rattrapages du bac. Tu bénéficies alors d’une chance supplémentaire pour gagner des points dans deux matières. Si en revanche tu as moins de 8/20 au bac, alors tu es ajourné, c’est-à-dire que tu n’as pas validé ton examen.

Rattrapage du bac 2026 : dates, préparation et résultats

Comment avoir une mention au bac ?

La mention au bac dépend aussi de ta moyenne générale à l’issue des épreuves terminales et du contrôle continu. Pour rappel, la note du bac se compose de 60% des notes en épreuves finales et 40% de contrôle continu.

Voici les différentes mention du baccalauréat selon ta moyenne générale :

mention assez-bien : tu as entre 12 et 13,99/20

: tu as entre 12 et 13,99/20 mention bien : tu as entre 14 et 15,99/20

: tu as entre 14 et 15,99/20 mention très bien : tu as entre 16 et 17,99/20

: tu as entre 16 et 17,99/20 mention très bien avec félicitations du jury : tu as plus de 18/20 au bac

Pour la session 2025, 58,8 % des candidats (toutes filières confondues) ont obtenu une mention au bac.

➜ Une fois ton diplôme en poche, n’oublie pas d’effectuer ton inscription administrative Parcoursup auprès de ton établissement supérieur pour la rentrée !