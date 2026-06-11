Bac de français 2026 : sujets et corrigés de l’épreuve

Le bac 2026 commence en métropole jeudi 11 juin pour les 529 876 candidats qui se présentent aux épreuves anticipées. Retrouve ici les sujets et les corrigés du bac de français dans les voies générale et technologique.

SOMMAIRE

Bac français 2026 : sujet et corrigé en voie générale

Ce matin du jeudi 11 juin, les candidats ont découvert le sujet du bac de français 2026. Cette épreuve anticipée écrite de 4 heures affiche un coefficient 5 dans la note finale du bac.

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Sujet bac français 2026 – voie générale

Voici les sujet du bac de français 2026 sur lesquels ont composé les candidats de la voie générale.

Au choix : le commentaire de texte ou la dissertation.

Commentaire de texte :

L’objet d’étude porte sur la littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle.

Le texte étudié est un extrait d’Histoire de Madame de Montbrilland rédigé par Louise D’Épinay en 1818.

Dissertation :

L’objet d’étude porte sur la poésie du XIXe siècle au XXIe siècle.

Les candidats choisissent l’un des trois sujets suivants :

Sujet A – Œuvre : Arthur Rimbaud, Cahier de Douai

Parcours associé : émancipations créatrices



Dans le Cahier de Douai, est-ce seulement par la révolte que Rimbaud s’émancipe ?



Sujet B – Œuvre : Francis Ponge, La rage de l’expression

Parcours : dans l’atelier du poète



Selon un critique, Francis Ponge est un « mécanicien » qui cherche à « réparer, articuler, faire fonctionner ». Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de La rage de l’expression ?



Sujet C – Œuvre : Hélène Dorion, Mes forêts

Parcours associé : la poésie, la nature, l’intime



Dans Les corridors du temps (1988), Hélène Dorion écrit : « L’arbre grince sous la force du vent. Je marche vers cet arbre qui a quelque chose à dire de l’humain. » Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de Mes forêts ?





➜ Sujet du bac de français à consulter ici en intégralité.

Corrigé bac de français 2026

A venir, dès le 11 juin à la fin de l’épreuve

Retrouve ici les sujets et corrigés du bac 2026 dans toutes les matières.

Sujet bac français 2026 et corrigé – voie technologique

Calcule ta moyenne avec notre simulateur de note du bac technologique.

Sujet bac français 2026 – voie technologique

Voici les sujet du bac de français 2026 sur lesquels ont composé les candidats de la voie technologique.

Au choix : le commentaire de texte ou la contraction de texte et l’essai.

Commentaire de texte :

L’objet d’étude porte sur le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle.

Le texte étudié est la scène 1 de l’Acte 1 de la pièce Gabrielle écrit par Émile Augier en 1849.

Contraction de texte et essai :

L’objet d’étude porte sur la littérature d’idées du XVIe au XVIIIe siècle.

Les candidats choisissent l’un des trois sujets suivants :

Sujet A – La Boétie, Discours de la servitude volontaire. Parcours : « défendre » et « entretenir » la liberté.



Texte d’après Thierry Wolton, Les Nouvelles Routes de notre servitude, 2022.



Essai : Le besoin d’appartenir à un groupe empêche-t-il d’être libre ?



Sujet B – Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes, Premier soir, Second soir, troisième soir. Parcours : le goût de la science.



Texte d’après un entretien accordé par Hubert Reeves à Sciences et avenir (Hors-série Une nouvelle histoire de notre univers, n°158, mai-juin 2009 ; propos recueillis par Aline Kiner et Sylvie Rouat).



Essai : Le goût de la science nous aide-t-il à voir le monde autrement ?



Sujet C – Graffigny, Lettres d’une Péruvienne. Parcours : « un nouvel univers s’est offert à mes yeux ».



Texte d’après un entretien accordé par l’écrivain Mathias Enard au magazine Le UN des libraires (L’Art de voyager, printemps 2024, propos recueillis par Lou Héliot).



Essai : Le voyage permet-il toujours de découvrir un autre univers ?



➜ Sujet officiel du bac de français 2026 à consulter ici en intégralité.

Corrigé bac de français 2026

Retrouve la correction complète du bac de français après l’épreuve (à venir dès la fin de l’épreuve le 11 juin)

Retrouve ici les sujets et corrigés du bac 2026 dans toutes les matières.

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