Comment passer le bac en candidat libre ? Inscription, date des épreuves, résultats

Il est possible de passer le bac en candidat libre (ou candidat individuel) pour celles et ceux qui ne suivent pas une scolarité classique, mais qui souhaitent décrocher le diplôme. Voici les différentes conditions à remplir et démarches à effectuer pour s’inscrire au bac 2025 en candidat libre.

Qui peut passer le bac en candidat libre ?

La condition pour pouvoir passer son bac en candidat libre est de ne pas être scolarisé. C’est-à-dire ni dans un établissement public ou public sous contrat, ni en scolarité règlementée au CNED. C’est pour cette raison qu’un candidat libre est aussi appelé candidat non scolaire ou encore candidat individuel.

Il n’y a ni limite d’âge ni condition de diplôme pour passer le bac en candidat libre. Tu n’es même pas obligé d’avoir passé ni même obtenu ton brevet des collèges. Il n’y a pas non plus de condition de nationalité.

Les candidats libres au bac peuvent avoir de nombreux profils (liste non exhaustive) :

Enseignement à la maison par les parents.

par les parents. Scolarité aménagée ou dans certains établissements hors-contrat .

ou dans certains . Anciens élèves de terminales recalés une première fois et qui ne souhaitent pas redoubler leur dernière année de lycée.

une première fois et qui ne souhaitent pas redoubler leur dernière année de lycée. Personnes actives en reconversion ou en reprise d’études .

en ou en . Personnes souhaitant obtenir le diplôme des années après l’avoir raté, ou n’ayant pas eu la possibilité de le passer.

Ceux qui suivent des cours au CNED en inscription libre.

Pourquoi passer le bac en candidat libre ?

Il existe de nombreuses raisons de vouloir passer le bac en candidat libre ! Voici les six principales :

C’est une deuxième chance . si tu n’as pas eu ton bac du premier coup, si tu as été déscolarisé par exemple.

. si tu n’as pas eu ton bac du premier coup, si tu as été déscolarisé par exemple. Tu peux conserver tes notes : si tu as loupé ton bac et que tu n’as pas souhaité redoubler ton année de terminale. Tu peux alors conserver tes notes supérieures ou égales à 10/20 dans un délai de cinq sessions consécutives (à condition de te présenter dans la même série).

: si tu as loupé ton bac et que tu n’as pas souhaité redoubler ton année de terminale. Tu peux alors conserver tes notes supérieures ou égales à 10/20 dans un délai de cinq sessions consécutives (à condition de te présenter dans la même série). C’est ouvert à tous : il n’y a pas de conditions spécifiques pour pouvoir passer le baccalauréat en candidat individuel.

: il n’y a pas de conditions spécifiques pour pouvoir passer le baccalauréat en candidat individuel. C’est gratuit : il n’y a aucun frais d’inscription.

: il n’y a aucun frais d’inscription. L’ inscription est simple : il faut juste respecter les dates limites d’inscription.

: il faut juste respecter les dates limites d’inscription. La valeur du diplôme est la même, que tu passes le bac en candidat libre ou en suivant une scolarité régulière.

La première chose à faire est de contacter ton académie de résidence dès la rentrée scolaire pour connaître les modalités et le calendrier d’inscription. En effet, les formalités pour s’inscrire au bac en candidat libre peuvent varier d’un rectorat à l’autre.

À titre d’information, les registres d’inscription ouvrent généralement entre octobre et mi-novembre pour la session des épreuves terminales et jusqu’à mi-décembre pour les épreuves anticipées (source éduscol).

Une pré-inscription s’effectue d’abord en ligne sur le portail Cyclades.

Crée et active ton compte en suivant les étapes. Si tu disposes déjà d’un identifiant, réutilise-le.

Renseigne ensuite l’ensemble les informations demandées (type de bac, spécialités, langues, etc). Tu pourras aussi via ton espace candidat demander un aménagement d’épreuve si nécessaire.

si nécessaire. Récupère dans ton espace candidat ta confirmation d’inscription.

Selon les consignes de ton académie, renvoie (en ligne pour par courrier) tous les documents demandés à la division des examens et des concours : confirmation d’inscription signée, justificatif de nationalité, certificat de participation à la JDC. Si des modifications doivent être apportées, signale-les en rouge.

Par précaution, pense à conserver une copie des documents transmis. Si ton dossier est complet, ton inscription au bac sera validée.

Inscrit dans un établissement hors-contrat ? Vérifie bien auprès de ton administration qu’ils se chargent de toutes les démarches d’inscription aux examens (sous statut candidat individuel).

Comme pour les candidats dits « scolaires » la note du bac en candidat libre se compose à 60 % des résultats aux épreuves terminales et à 40 % des épreuves ponctuelles (pour les matières du tronc commun). A ce jour, les dates du bac 2025 n’ont pas été annoncées. En attendant, voici les dates des épreuves pour la session 2024 à titre d’information.

Les épreuves terminales

En tant que candidat individuel au bac, tu passes les cinq épreuves terminales, en même temps que les candidats scolaires :

écrit bac de français 14 juin 2024 oral bac de français Voir convocation spécialité 1 voir ici spécialité 2 voir ici philosophie 18 juin 2024 grand oral du 24 juin au 3 juillet 2024 dates du bac 2024 en candidat libre

➜ Tu pourras retrouver ici les dates et horaires des épreuves du bac 2025 (infos en attente)

➜ On te récapitule ici en infographie tous les coefficients du bac par matière.

Des épreuves ponctuelles pour les candidats libres

Avec la réforme du bac, les matières du tronc commun est maintenant évaluée en contrôle continu. C’est-à dire à partir de notes obtenues au cours des années de 1re et de terminale. En tant que candidat libre (et sans livret scolaire), tu ne peux donc pas être évalué de cette manière. C’est pourquoi tu passes des épreuves dites ponctuelles pour :

l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première,

l’histoire-géographie,

l’enseignement scientifique (voie générale) / mathématiques (voie technologique),

les langues vivantes A et B (choisies lors de ton inscription),

l’éducation physique et sportive,

l’enseignement moral et civique.

Si tu choisis une option, c’est également lors des évaluations ponctuelle que celle-ci sera évaluée.

Lors de ton inscription au bac en candidat libre, tu peux choisir entre deux modalités de passation :

à l’issue du cycle terminal : celles-ci porteront donc sur l’ensemble des programmes de 1re et terminale.

en fin de 1re puis en fin de terminale : les évaluations porteront donc successivement sur le programme de 1re puis l’année suivante de terminale. À l’exception de la spécialité suivie uniquement en 1re.

Ces épreuves ponctuelles du bac sont organisées au niveau académique, à partir de sujets issus de la banque nationale numérique tirés au sort par les chefs de centre d’examen.

Tu reçois ta convocation pour le bac à ton domicile deux à trois semaines avant la date des épreuves. En plus de mentionner l’heure de tes épreuves, tu auras aussi l’adresse du centre d’examen auquel tu es rattaché. Conserve bien ta convocation, et fais-en une copie par précaution. Si tu n’as pas reçu, contacte la direction des examens et concours de ton académie.

Prépare ton bac en candidat libre avec digiSchool

Si tu souhaites passer ton bac sans suivre de scolarité, tu peux préparer ton examen grâce à différentes ressources pédagogiques. digiSchool met à ta disposition des fiches de cours et des quiz dans toutes les matières.

Les épreuves du bac se préparent évidemment longtemps à l’avance. Si tu passes le bac en candidat libre, assure-toi donc de bien organiser tes révisions pendant l’année, afin d’arriver fin prêt le premier jour des épreuves.

Avant l’épreuve

Cinq choses à retenir afin que tout se passe bien :

N’oublie pas ta convocation, ta pièce d’identité, tes stylos… Et ta montre (qui ne doit pas être un objet connecté !). Si tu bénéficies d’un aménagement d’épreuve, n’oublie pas la notification du rectorat qui te l’accorde. Arrive au moins 30 minutes avant le début des épreuves. Anticipe les difficultés liées aux transports : durée du trajet, embouteillages, retards de bus, grèves… Présente-toi tout de suite au chef de centre d’examen si tu es en retard.

Au moment de l’épreuve

Avant la distribution du sujet, remplis les en-têtes de tes copies, range tout ce que tu n’as pas le droit de conserver pendant l’épreuve, et écoute les consignes du surveillant.

Une fois que tu as reçu ton sujet, vérifie s’il est complet, quels objets (dictionnaire ou calculatrice) tu as le droit d’utiliser, et surtout si la page de garde indique bien la bonne épreuve et la bonne série !

Et bien sûr, ne fraude pas ! La triche mène à des sanctions, qui peuvent aller du blâme, entre autres, à l’interdiction de t’inscrire dans un établissement public qui dispense des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.

Où consulter tes résultats du bac ?

Si tu passes le bac en candidat libre, tu peux consulter tes résultats sur le site web de ton académie. L’équipe de superBac met à jour également en temps réel la page de résultats du bac par académie.

Les candidats qui n’auront pas la moyenne au premier groupe seront convoqués aux rattrapages du bac organisés dans la foulée début juillet.

Pour accéder à tes résultats, tu devras parfois te munir du numéro d’inscription qui se trouve sur ta convocation.

Attention : imprimer tes notes ne constitue pas un document officiel ! Pour t’inscrire dans une formation post-bac ou un établissement universitaire, il te faut ton relevé de notes officiel.

Où récupérer tes notes et ton diplôme du bac ?

Ton relevé de notes du bac te sera donné en attendant la remise de ton diplôme du baccalauréat. Il faut les communiquer via Parcoursup à l’établissement d’enseignement supérieur que tu vises, si tu souhaites continuer des études.

Tu peux récupérer ton bulletin de notes du baccalauréat général ou technologique dans le centre de délibération indiqué sur ta convocation. Tu peux aussi le recevoir à ton domicile par voie postale. Les candidats du bac professionnel le reçoivent à leur domicile par courrier.

Attention : si tu perds ton diplôme, il ne sera pas réédité. Il est important d’en faire des photocopies, le scanner et de le conserver précieusement ! En cas de perte, tu peux toutefois demander une attestation de réussite du bac à ton rectorat ou via la plateforme en ligne diplome.gouv.fr.

Ne donne jamais l’original de ton diplôme ou de ton relevé de notes.

Les documents du bac à conserver :