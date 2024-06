Mentions au bac 2024 : quelle moyenne faut-il avoir ?

Assez bien, bien ou très bien … et si tu visais une mention au bac ? C’est en tout cas l’objectif partagé par de nombreux candidats au baccalauréat. Quelle note minimum faut-il obtenir pour décrocher une mention au bac ? Et à quoi servent-elles ? Suis le guide et utilise notre simulateur de note du bac pour te faire une idée !