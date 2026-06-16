Bac maths 2026 : sujet et corrigé de l’épreuve de spécialité

Les épreuves du bac 2026 continuent mardi 16 et mercredi 17 juin avec les enseignements de spécialité. Retrouve ici le sujet du bac maths 2026 et son corrigé pour chaque journée d’épreuve de spé mathématiques.

Sommaire

Pour cette session, 172 335 candidats passent l’épreuve de maths du bac 2026. C’est la spécialité de terminale la plus choisie en voie générale en métropole et dans les départements d’Outre-Mer cette année encore.

Le sujet du bac de maths est composé de trois à cinq exercices indépendants permettant d’évaluer les connaissances et compétences acquises en spécialité mathématiques. Les exercices couvrent une grande partie du programme de terminale, à l’exception de certains chapitres comme les fonctions sinus et cosinus, le calcul intégral, la concentration et la loi des grands nombres.

Bac 2026 : tous les sujets et corrigés par épreuve

Sujet du bac de maths 2026 et corrigé (jour 1)

Sujet maths bac 2026

Voici le sujet du bac de maths 2026 jour 1 sur lequel ont composé les candidats de la voie générale.

Pour rappel, l’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ainsi que sans mémoire « type collège ».

De plus, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements sont prises en compte dans l’appréciation de la copie. Toutes traces de recherches même incomplètes ou infructueuses sont valorisées.

Le sujet comporte au total quatre exercices qui abordent les notions suivantes :

Exercice 1 : probabilités conditionnelles, arbre pondéré, variables aléatoires, espérance, variance, indépendance, moyenne d’échantillon, inégalité de Bienaymé-Tchebychev.



: probabilités conditionnelles, arbre pondéré, variables aléatoires, espérance, variance, indépendance, moyenne d’échantillon, inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Exercice 2 : géométrie dans l’espace, droites et plans, représentation paramétrique, orthogonalité, intersection de droites, produit scalaire, angle, dénombrement.



: géométrie dans l’espace, droites et plans, représentation paramétrique, orthogonalité, intersection de droites, produit scalaire, angle, dénombrement. Exercice 3 : équation différentielle, fonction exponentielle, suite récurrente, raisonnement par récurrence, convergence, limite, algorithme Python.



: équation différentielle, fonction exponentielle, suite récurrente, raisonnement par récurrence, convergence, limite, algorithme Python. Exercice 4 : fonction logarithme, dérivation, dérivée seconde, tangente, convexité, asymptote, variations, équation, intégrale, aire sous une courbe.

➜ Découvre le sujet complet de l’épreuve du bac maths 2026 juste ici.

Corrigé de maths – jour 1

Voici le corrigé de l’épreuve du jour 1 ci-dessous :

➜ Corrigé complet en mathématiques à consulter ici.

Sujet maths du bac 2026 et corrigé (Jour 2)

Sujet bac maths 2026

➜ Consulte le sujet dès le 17 juin

Corrigé du sujet maths bac 2026

➜ Consulte le corrigé dès le 17 juin

Corrigé de maths : à consulter ici

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Prochaine étape : découvre tes résultats du bac 2026 dès le 7 juillet sur notre page dédiée.