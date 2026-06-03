Bac 2026 : les automatismes à connaitre pour l’épreuve anticipée de mathématiques
La première partie du sujet de la nouvelle l’épreuve anticipée de mathématiques du bac porte sur les automatismes. Pour t’aider dans tes révisions, voici la liste des automatismes évaluables lors de cette épreuve anticipée de maths en 2026 et des exercices pour t’entrainer.
SOMMAIRE
- L’épreuve anticipée de mathématique en 1re : modalités
- Les automatismes évaluables en 2026
- Sujet du bac de maths 2026 en Amérique du Nord et corrigé
- Calcule ta moyenne avec notre simulateur du bac
C’est la nouveauté de cette session du bac 2026 ! Les élèves des voies générale et technologique passent une épreuve anticipée de mathématique en fin de première. Cette épreuve aura lieu vendredi 12 juin 2026 (de 8 h à 10 h) et affichera un coefficient 2 dans la note finale du bac.
L’épreuve anticipée de maths au bac 2026 : modalités
Le sujet de cette épreuve de deux heures se compose de deux parties :
- une partie sur la maitrise des automatismes, notée sur 6 points
Les candidats doivent répondre à plusieurs questions sous forme de QCM, sans justification et sans l’usage de la calculatrice.
Ces automatismes mobilisent les connaissances des candidats sur les automatisme du programme de seconde et de première, sur des thématiques telles que Calcul numérique et algébrique, Proportions et pourcentages, Evolutions et variations, Fonctions et représentations, Statistiques ou encore Probalibilités
T’entrainer tout au long de l’année pour maitriser ces automatismes peut te permettre de gagner des points facilement sur cette épreuve !
- une partie de deux ou trois exercices de raisonnement, notée sur 14 points.
Dans cette partie, les exercices sont posés sous forme de problèmes et les réponses aux questions doivent être justifiées
➜ Voir les cours du programme de mathématiques de première générale
➜ Voir les cours du programme de mathématique de première techno
Les automatismes évaluables lors de l’épreuve anticipée de maths en 2026
Calcul numérique et algébrique
- Comparer deux nombres directement ou par calcul
- Effectuer des opérations et des comparaisons entre des fractions simples.
- Effectuer des opérations sur les puissances.
- Passer d’une écriture d’un nombre à une autre (décimale, fractionnaire, pourcentage).
- Estimer un ordre de grandeur,
- S’assurer de la vraisemblance, de la cohérence d’un résultat.
- Etc
Proportions et pourcentages
- Calculer, appliquer, exprimer une proportion sous différentes formes (décimale, fractionnaire, pourcentage).
- Utiliser une proportion pour calculer une partie connaissant le tout, ou le tout connaissant une partie.
Évolutions et variations
- Passer d’une formulation additive (« augmenter de 5 % », respectivement « diminuer de 5 % ») à une formulation multiplicative (« multiplier par 1,05 », respectivement « multiplier par 0,95 »).
- Appliquer un taux d’évolution pour calculer une valeur finale ou initiale.
- Calculer un taux d’évolution, l’exprimer en pourcentage
- Etc
Fonctions et représentations
- Déterminer graphiquement des images et des antécédents.
- Exploiter une équation de courbe (appartenance d’un point, calcul de coordonnées).
- Reconnaître l’expression d’une fonction linéaire, d’une fonction affine, savoir que leur représentation graphique est une droite.
- Etc
Statistiques
- Calculer et interpréter des indicateurs statistiques (moyenne, médiane, quartiles) pour une série statistique
- Comparer des distributions à l’aide de boites à moustaches.
- Lire un graphique, un histogramme, un diagramme en barres ou circulaire, un diagramme en boîte ou toute autre représentation
- Etc
Probabilités
- Savoir qu’une probabilité est un nombre entre 0 et 1.
- Savoir calculer la probabilité de l’événement contraire.
- Calculer la probabilité d’un événement comme somme des probabilités des issues qui le composent.
- Etc
Sujet du bac de maths 2026 en Amérique du Nord et corrigé
Certains centres étrangers passent les épreuves du bac avant les candidats de métropole. Pour t’entrainer, retrouve ici le sujet de l’épreuve anticipée de maths tombé en Amérique du Nord, en voie générale du baccacalauréat, et le corrigé associé ; comportant la nouvelle partie sur les automatismes.
Pour les candidats qui ne suivent pas la spé maths :
- Sujet de mathématiques anticipée
- Corrigé de la partie automatisme / corrigé de la partie exercices
Pour les candidats qui suivent la spécialité maths en 1re :
Calcule ta moyenne avec notre simulateur du bac
Avec notre simulateur du bac, évalue ta moyenne en rentrant tes notes dans chaque matière. Les coefficients s’appliquent automatiquement et il prend en compte la nouvelle épreuve anticipée de maths.
➜ Calcule ta moyenne avec notre simulateur du bac général 2027
➜ Calcule ta moyenne avec notre simulateur du bac techno 2027
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