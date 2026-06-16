Sujet SES Bac 2026 et corrigé (jour 1 et jour 2)

Pour le bac 2026, les épreuves de spécialité se tiennent les mardi 16 et mercredi 17 juin. Retrouve ici les sujets du bac de SES 2026 ainsi que les corrigés dès la fin des épreuves le jour 1 et le jour 2.

Sommaire

Dans le sujet du bac de la spécialité SES, les candidats ont le choix entre deux sujets :

Un sujet de dissertation , accompagné de plusieurs documents

, accompagné de plusieurs documents ou d’une épreuve composée, divisée en une partie de mobilisation des connaissances, une étude d’un document statistique et une partie raisonnement sur la base d’un dossier documentaire.

Note qu’une prise en compte de l’orthographe et l’expression écrite sera renforcée lors des corrections cette année.

Bac 2026 : tous les sujets et corrigés par épreuve

Sujet SES bac 2026 et corrigé (jour 1)

Sujet SES bac 2026

Voici les sujets du bac de SES 2026 jour 1 sur lesquels ont composé les candidats de la voie générale.

Les candidats choisissent parmi les deux sujets suivants :

Dissertation :

En s’appuyant sur un dossier documentaire composé de quatre documents, il est demandé au candidat de répondre à la question suivante : comment les questions environnementales peuvent-elles devenir un problème public ?

Épreuve composée :

Partie 1 (connaissances) : Expliquer une difficulté soulevée par les chocs asymétriques dans le cadre de la zone euro.



: Expliquer une difficulté soulevée par les chocs asymétriques dans le cadre de la zone euro. Partie 2 (étude de document) : Comparer l’évolution du vote systématique des 18-29 ans à celle de l’ensemble de la population entre 2012 et 2022. Montrer que l’engagement politique dépend de variables sociodémographiques.



: Comparer l’évolution du vote systématique des 18-29 ans à celle de l’ensemble de la population entre 2012 et 2022. Montrer que l’engagement politique dépend de variables sociodémographiques. Partie 3 (raisonnement) : Montrer que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d’un pays, c’est-à-dire son aptitude à exporter.

➜ Découvre le sujet du bac de SES juste ici.

Corrigé de SES – jour 1

Voici une proposition de corrigé pour la partie 1 de l’épreuve composée.

Question : Vous expliquerez une difficulté soulevée par les chocs asymétriques dans le cadre de la zone euro.



Réponse possible :

Un choc asymétrique désigne un choc économique (récession, choc d’offre, poussée inflationniste) qui n’affecte pas de la même manière tous les pays membres d’une union monétaire : certains peuvent être fortement touchés tandis que d’autres le sont peu ou pas du tout.

Dans le cadre de la zone euro, la politique monétaire est conduite de façon unique et indépendante par la Banque centrale européenne (BCE). Celle-ci fixe un taux d’intérêt directeur commun à l’ensemble des pays membres. Or, face à un choc asymétrique, ce taux unique est nécessairement inadapté à la diversité des situations nationales. Si un pays membre entre en récession (choc négatif) tandis que d’autres connaissent une expansion, la BCE ne peut pas abaisser ses taux pour relancer l’économie du pays en difficulté sans risquer de surchauffer les autres. Inversement, une politique monétaire restrictive visant à contenir l’inflation dans les pays dynamiques peut aggraver la récession dans les pays touchés par un choc négatif.

Par ailleurs, les États membres ne peuvent plus recourir à la dévaluation de leur monnaie pour rétablir leur compétitivité extérieure, cet instrument ayant disparu avec l’adoption de la monnaie unique. La politique budgétaire nationale reste disponible mais est contrainte par les traités européens (notamment les règles de déficit public). Il en résulte un défaut de coordination des politiques économiques : face à un choc asymétrique, l’absence d’instruments macroéconomiques nationaux adaptés peut creuser les divergences économiques entre pays membres et rendre l’ajustement difficile et coûteux en termes d’emploi et de croissance.



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Bac SES 2026 : sujet et corrigé (Jour 2)

Sujet SES bac 2026

Découvre le sujet du bac de SES le 17 juin

Corrigé du sujet SES bac 2026

Retrouve le corrigé complet de SES une fois l’épreuve terminée le 17 juin

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