Sujet HGGSP bac 2026 et corrigé (jour 1 et 2)

Pour le bac 2026, les épreuves de spécialité se tiennent les mardi 16 et mercredi 17 juin. Retrouve ici le sujet HGGSP du bac 2026 et son corrigé, pour les deux journées d’épreuves.

Sommaire

Le sujet du bac de la spécialité HGGSP propose deux parties notées sur 10 chacune : une dissertation et une étude critique de documents.

La dissertation évalue la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances, construire une problématique et développer une argumentation structurée avec introduction, développement et conclusion. L’étude critique porte sur un ou plusieurs documents et demande une analyse approfondie.

N’oublie pas que la notation de cette année prendre en compte la qualité de l’orthographe et de l’expression écrite.

Bac 2026 : tous les sujets et corrigés par épreuve

Sujet HGGSP bac 2026 et corrigé (jour 1)

Sujet HGGSP bac 2026

Voici les sujets du bac de HGGSP 2026 jour 1 sur lesquels ont composé les candidats de la voie générale.



Pour cette épreuve, les candidats traitent d’un sujet de dissertation au choix, puis d’une étude critique de documents.

Les sujets de dissertation sont les suivants :

Sujet de dissertation 1 : les acteurs de la construction des mémoires

: les acteurs de la construction des mémoires Sujet de dissertation 2 : les évolutions des formes de la guerre du XVIIIe siècle à nos jours.

Le thème de l’étude critique de documents est : les États-Unis et la question environnementale. La consigne du sujet HGGSP bac 2026 est la suivante : en analysant les documents, en les confrontant et en vous aidant de vos connaissances, vous expliquerez le rapport des États-Unis à l’environnement entre protection et exploitation.

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Corrigé HGGSP du bac 2026 – jour 1

Voici une proposition de corrigé pour le sujet de dissertation 1 : les acteurs de la construction des mémoires.

Introduction :

Accroche : Le 27 janvier 2005, devant les ruines d’Auschwitz-Birkenau, des représentants d’une soixantaine d’États commémoraient le soixantième anniversaire de la libération du camp. Cette cérémonie illustre à elle seule la complexité de la construction des mémoires : les États, les survivants, les institutions internationales, les artistes et les historiens y prenaient tous part, avec des rôles et des attentes distincts.

Définitions : La mémoire collective désigne la représentation partagée du passé par un groupe social ou national ; elle est sélective, subjective et portée par des acteurs vivants. Elle se distingue de l’histoire, discipline savante fondée sur une méthode critique, l’analyse de sources et la recherche d’une vérité aussi objective que possible. La mémoire peut ainsi entrer en tension avec l’histoire, comme l’a montré Henry Rousso à propos du « syndrome de Vichy ».

Problématique : Qui sont les acteurs qui construisent les mémoires collectives, et dans quelle mesure leurs rôles sont-ils complémentaires ou contradictoires ?

Plan possible :

I. Les États et les institutions : architectes des mémoires officielles

II. La justice, acteur fondamental de la vérité mémorielle

III. La société civile : témoins, artistes et historiens

Conclusion :

Les acteurs de la construction des mémoires sont multiples et leurs rôles distincts : les États institutionnalisent des mémoires officielles à travers commémorations, lois et lieux de mémoire ; la justice établit des vérités judiciaires qui servent de socle commun ; la société civile (témoins, artistes et historiens) enrichit, porte et parfois conteste ces mémoires. Ces acteurs sont complémentaires mais peuvent aussi entrer en tension : les mémoires officielles des États s’affrontent parfois aux mémoires des groupes minoritaires ou aux conclusions des historiens.

L’enjeu contemporain est celui du « devoir de mémoire » : dans une période où les témoins directs des grandes tragédies du XXe siècle disparaissent progressivement, la question de la transmission des mémoires devient cruciale. Elle est aussi politique : car la mémoire peut être un outil de cohésion nationale, de réconciliation, ou au contraire d’instrumentalisation identitaire, c’est pourquoi la vigilance critique des historiens reste indispensable.



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Annales du bac HGGSP à consulter ici

Bac HGGSP 2026 – sujet et corrigé (Jour 2)

Sujet HGGSP bac 2026

Découvre le sujet du bac de HGGSP le 17 juin

Corrigé du sujet HGGSP bac 2026

Retrouve le corrigé complet de HGGSP une fois l’épreuve terminée le 17 juin

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