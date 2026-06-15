Bac philo 2026 : sujets et corrigés de l’épreuve

Le coup d’envoi des épreuves du bac 2026 est donné ce lundi 15 juin avec la traditionnelle épreuve écrite de philosophie. Toute la matinée, les candidats des voies générale et technologique ont composé sur différents sujets : découvre-les ici, ainsi que les corrigés du bac de cette épreuve souvent redoutée.

SOMMAIRE

Sujet bac philo 2026 et corrigé – voie générale

Les candidats avaient le choix entre deux sujets de dissertation et une explication de texte. Tout cela à composer en 4 heures. En voie générale, le coefficient de l’épreuve de philo affiche un coefficient 8 dans la note finale du bac.

➜ Calcule ta moyenne avec notre simulateur de note du bac général.

Sujet bac philo 2026 – voie générale

Voici les sujets du bac de philo 2026 sur lesquels ont composé les candidats de la voie générale.



Les candidats choisissent parmi les trois sujets suivants :

Sujet 1 (dissertation) : Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?

Sujet 2 (dissertation) : Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?

Sujet 3 (explication de texte) :

Le texte à commenter est un extrait de Humain, trop humain écrit par Friedrich Nietzsche en 1878.

➜ Découvre l’intégralité du sujet du bac philo 2026 juste ici.

Corrigé bac de philo 2026

Voici une proposition de corrigé pour le sujet 1 de dissertation : Avons-nous la maîtrise de nos paroles ?

Afin de répondre et d’argumenter sur ce sujet, les candidats devaient aborder les thèmes principaux suivants :

La parole comme acte personnel

Le rapport entre la pensée et son expression

Le rôle de la conscience et de l’inconscient

La part de liberté dans la parole

Le poids de la langue et des usages sociaux

Les effets de nos paroles sur autrui

Voici quelques auteurs sur le sujet :

Descartes : pour lui, la parole est le signe propre de la pensée et de la raison, ce qui distingue l’homme de l’animal et de la machine.



: pour lui, la parole est le signe propre de la pensée et de la raison, ce qui distingue l’homme de l’animal et de la machine. Bergson : il montre que le langage, fait de mots généraux et figés, peine à exprimer la richesse mouvante de notre vie intérieure.



: il montre que le langage, fait de mots généraux et figés, peine à exprimer la richesse mouvante de notre vie intérieure. Freud : le lapsus et les actes manqués révèlent que des désirs inconscients s’expriment dans nos paroles à notre insu.



: le lapsus et les actes manqués révèlent que des désirs inconscients s’expriment dans nos paroles à notre insu. Merleau-Ponty : la parole n’est pas la simple traduction d’une pensée déjà toute faite, c’est dans l’acte de parler que le sens se cherche et se construit.

Explication de la démarche :

La problématique part de l’évidence (je crois maîtriser mes paroles), la met à l’épreuve par des contre-exemples (le lapsus, le mot de trop, le malentendu), puis transforme la question initiale en une véritable tension. Elle distingue désormais deux niveaux où la maîtrise peut faire défaut : la production de la parole (ce qui m’échappe au moment où je parle, du fait de l’inconscient ou de la langue) et la réception de la parole (les effets et les interprétations qui dépendent d’autrui, et non plus de moi). Enfin, elle évite la réponse en oui ou non en introduisant l’idée de degrés de maîtrise, ce qui ouvre la voie à un plan progressif où l’on nuance peu à peu une certitude de départ.

Voici une proposition de plan pour cette dissertation :

I. La parole comme acte conscient et volontaire

II. Ce qui, dans la parole, nous échappe

III. Une maîtrise qui se conquiert plutôt qu’elle ne se possède

➜ Consulte le corrigé complet de l’épreuve de philosophie 2026 juste ici.

Bac 2026 : tous les sujets et corrigés par épreuve

Sujet bac philo 2026 et corrigé – voie technologique

Voici les sujets du bac philo proposés aux candidats pour leur épreuve de 4 heures. En voie technologique, épreuve de philo au bac représente un coefficient 4 dans la note finale.

➜ Calcule ta moyenne avec notre simulateur de note du bac technologique.

Sujet bac philo 2026 – voie technologique

Voici les sujets du bac de philo 2026 sur lesquels ont composé les candidats de la voie technologique.



Les candidats choisissent parmi les trois sujets suivants :

Sujet 1 (dissertation) : Débattre, est-ce chercher la vérité ?

Sujet 2 (dissertation) : La technique peut-elle être mauvaise ?

Sujet 3 (explication de texte) :

Le texte à commenter est un extrait de Le Juste écrit par Paul Ricœur en 1995.

Pour l’explication, les candidats ont le choix entre deux manières de rédiger : soit répondre dans l’ordre aux questions posées (option n°1) soit suivre le développement de leur choix (option n°2).

➜ Découvre l’intégralité du sujet du bac philo en voie techno ici.

Corrigé bac de philo 2026

Voici une proposition de corrigé pour le sujet 2 de dissertation : La technique peut-elle être mauvaise ?

Afin de répondre et d’argumenter sur ce sujet, les candidats devaient aborder les thèmes principaux suivants :

Ce qu’est la technique

Les deux sens de « mauvaise »

L’idée que la technique est neutre

L’objection

La distinction entre le moyen (la technique) et la fin (ce pour quoi on l’utilise)

L’idée que le danger ne vient peut-être pas de la technique

Voici quelques auteurs sur le sujet :

Platon : dans le Protagoras, le mythe de Prométhée présente la technique comme un don qui compense la faiblesse naturelle de l’homme et lui permet de survivre. Mais le mythe montre aussi que la technique ne suffit pas à bien vivre ensemble : il faut encore la justice et le sens moral.



: dans le Protagoras, le mythe de Prométhée présente la technique comme un don qui compense la faiblesse naturelle de l’homme et lui permet de survivre. Mais le mythe montre aussi que la technique ne suffit pas à bien vivre ensemble : il faut encore la justice et le sens moral. Hans Jonas : dans Le Principe responsabilité, il montre que la technique moderne donne à l’homme un pouvoir immense, capable de menacer la nature et les générations futures.



: dans Le Principe responsabilité, il montre que la technique moderne donne à l’homme un pouvoir immense, capable de menacer la nature et les générations futures. Bergson : dans Les Deux Sources de la morale et de la religion, il observe que la technique a énormément agrandi notre puissance, au point que « le corps agrandi attend un supplément d’âme ».

Explication de la démarche :

La problématique part de l’idée courante de neutralité de la technique, la met à l’épreuve par des exemples gênants (les armes, la pollution), puis transforme la question en une vraie tension. Elle ouvre un plan simple : montrer d’abord que la technique semble neutre, puis qu’elle peut avoir de mauvais effets, enfin que le vrai problème est celui de la responsabilité de l’homme qui l’emploie.

Voici une proposition de plan pour cette dissertation :

I. La technique semble neutre

II. Mais la technique peut avoir de mauvais effets

III. Le vrai problème est celui de la responsabilité

➜ Retrouve l’intégralité du corrigé de philo 2026 juste ici.

→ Dès le 7 juillet, découvre tes résultats du bac 2026 par académie.