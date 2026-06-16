Bac physique chimie 2026 : sujet et corrigé 

Après la philo le 15 juin, les candidats vont découvrir les sujets des épreuves de spécialités les mardi 16 et mercredi 17 juin. Retrouve ici le sujet du bac physique chimie 2026 et son corrigé pour la première et la deuxième journée d’épreuves.

Sommaire

Pour le bac 2026, 124 691 candidats composent pour l’épreuve de physique-chimie durant 3h30. C’est la deuxième spécialité scientifique le plus suivie par les élèves de terminale ; et cette matière affiche un coefficient 16 dans la note finale du baccalauréat.

Le sujet du bac physique chimie 2026 comprend trois exercices indépendants notés au total sur 20 points. L’épreuve écrite s’appuie sur différents thèmes du programme de physique-chimie de terminale. Les exercices peuvent inclure des documents, des questions liées aux expériences scientifiques ainsi qu’aux compétences numériques.

Même en physique-chimie, il ne faut pas négliger la rédaction ou encore l’orthographe … au risque de perdre des points.

Bac 2026 : tous les sujets et corrigés par épreuve

Sujet bac physique chimie 2026 et corrigé (jour 1)

Sujet bac physique chimie 2026

Voici le sujet du bac de physique-chimie 2026 sur lequel ont composé les candidats de la voie générale. Pour rappel, l’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé ainsi que sans mémoire « type collège ».

Le sujet comporte au total trois exercices qui abordent les notions suivantes :

Exercice 1 : modèle du gaz parfait, pression, débit volumique, fluide, circuit RC, charge et décharge d’un condensateur, équation différentielle, temps caractéristique, énergie interne, transferts thermiques, flux thermique, puissance.



: modèle du gaz parfait, pression, débit volumique, fluide, circuit RC, charge et décharge d’un condensateur, équation différentielle, temps caractéristique, énergie interne, transferts thermiques, flux thermique, puissance. Exercice 2 : familles fonctionnelles, ester, transformation chimique, suivi temporel d’une transformation, vitesse volumique d’apparition, temps de demi-réaction, facteurs cinétiques, catalyseur, rendement d’une synthèse.



: familles fonctionnelles, ester, transformation chimique, suivi temporel d’une transformation, vitesse volumique d’apparition, temps de demi-réaction, facteurs cinétiques, catalyseur, rendement d’une synthèse. Exercice 3 : mécanisme réactionnel, intermédiaire réactionnel, formalisme de la flèche courbe, sites donneur et accepteur d’électrons, réactif limitant, rendement, spectroscopie UV-visible, titrage acide-base, moyenne, écart-type, incertitude-type, comparaison à une valeur de référence.

➜ Découvre le sujet du bac physique chimie juste ici.

Corrigé du bac 2026 de physique-chimie (jour 1)

Voici le corrigé de l’épreuve du jour 1 ci-dessous :

➜ Corrigé physique-chimie bac 2026 à consulter ici.

Annales bac physique chimie : programme, cours et sujets précédents

Bac physique chimie 2026 : sujet et corrigé (jour 2)

Sujet physique chimie bac 2026

Consulte le sujet du bac physique chimie 2026 dès le 17 juin

Bac physique chimie – corrigé jour 2

Consulte le corrigé intégral dès le 17 juin

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