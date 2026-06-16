Les sujets probables au brevet 2026 en histoire-géo et EMC

Retrouve ici nos pronostics sur les sujets probables d’histoire-géo et EMC qui pourraient tomber lundi 29 juin prochain pour l’épreuve écrire du brevet 2026. Et pour t’aider encore plus dans tes révisions, on te donne des petits tips pour bien préparer ton épreuve.

SOMMAIRE

Sujets probables du brevet 2026 d’histoire-géo et EMC

Le sujet de d’histoire-géo et EMC au brevet se compose de 3 parties : une dans chaque matière, alors tu ne peux pas faire d’impasse. Et difficile de broder sur ta copie si tu ne connais pas les dates clés, les personnages importants ou encore les points forts de l’histoire ! Mais pour t’aider à orienter tes révisions, voici les sujets probables d’histoire-géo et en EMC qui peuvent tomber au brevet 2026.

Sujet d’histoire

Sujets très probables

Sujets probables

Sujets peu probables

Sujet de géographie

Sujets très probables

Sujets probables

Sujets peu probables

Sujets en EMC

Sujets très probables

Sujets probables

Sujets peu probables

Brevet 2026 : les sujets probables dans chaque matière

Tout le programme de 3e en histoire-géo et EMC avec digiSchool Education

des fiches de cours et des vidéos de notions pour réviser le programme

et des pour réviser le programme des quiz pour valider tes connaissances

pour valider tes connaissances des flashcards pour retenir les notions importantes

pour retenir les notions importantes des annales pour réviser sur des sujets concrets

➜ En appli sur iOS ou sur Android ou sur le web

Comment se présente le sujet du brevet d’histoire-géo et EMC ?

Le sujet d’histoire-géo et EMC au brevet se compose de deux sous-parties à traiter en 2 heures. L’épreuve affiche un coefficient 2 (1,5 pour la partie histoire-géo et 0,5 pour l’EMC) :

Dans la première dédiée à l’histoire et la géographie , tu auras un premier exercice d’analyse et de compréhension de documents (noté sur 15 points) et un second exercice dans lequel tu devras faire un développement construit sur la base d’une question posée (sur 18 points) et répondre à une question de compréhension à travers un schéma, un croquis ou une grise chronologique (sur 7 points).

, tu auras un premier exercice d’analyse et de compréhension de documents (noté sur 15 points) et un second exercice dans lequel tu devras faire un développement construit sur la base d’une question posée (sur 18 points) et répondre à une question de compréhension à travers un schéma, un croquis ou une grise chronologique (sur 7 points). Dans la deuxième partie liée à l’EMC, le sujet part d’une situation pratique. Sur la base des documents fournis, tu devras répondre de manière plus ou moins dévelopée à des questions.

Gagne des points grâce à la rédaction ! En effet, la qualité de la rédaction est prise en compte et valorisée dans la notation.

➜ On t’explique ici le nouveau calcul du brevet 2026

Révise les notions d’histoire-géo et EMC avec nos vidéos

En plus des cours que tu peux retrouver sur digiSchool Education, de nombreuses vidéos de notions sont disponibles sur notre chaine Youtube digiSchool Collège.

Les annales du DNB en histoire géo et EMC

Pour t’aider dans tes révisions, rien de mieux que de t’entrainer avec les annales d’histoire, de géographie et d’EMC. En effet, en t’exercant avec les vrais sujets tombés les années précédentes, tu peux te familiariser avec les énoncés, voir à quoi ressemblent les questions et les documents ressources … et avec les corrigés disponibles, évaluer si tu maitrises ou pas assez les chapitres du programme.

➜ sujet brevet 2026 Asie en histoire-géo

➜ sujet du brevet 2025 en histoire-géo et EMC et son corrigé

➜ sujet du brevet 2024 d’histoire-géo et EMC et son corrigé

Annales du brevet : retrouve les sujets et corrigés d’histoire-géo et EMC de métropole et des centres étrangers



