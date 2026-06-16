Les sujets probables au brevet 2026 en histoire-géo et EMC
SOMMAIRE
- Sujets probables du brevet 2026 d’histoire-géo
- Comment se présente le sujet d’histoire-géo et EMC au brevet ?
- Révise les notions du programme d’histoire-géo et EMC avec nos vidéos
- Les annales d’histoire-géo et EMC
Sujets probables du brevet 2026 d’histoire-géo et EMC
Le sujet de d’histoire-géo et EMC au brevet se compose de 3 parties : une dans chaque matière, alors tu ne peux pas faire d’impasse. Et difficile de broder sur ta copie si tu ne connais pas les dates clés, les personnages importants ou encore les points forts de l’histoire ! Mais pour t’aider à orienter tes révisions, voici les sujets probables d’histoire-géo et en EMC qui peuvent tomber au brevet 2026.
Sujet d’histoire
Sujets très probables
- La Première Guerre mondiale : vivre et survivre dans une guerre totale
- La montée du nazisme en Allemagne
- Refonder la République après la Libération (1944-1947)
Sujets probables
- La naissance de la Ve République (1958) : une nouvelle organisation du pouvoir
- Les Trente Glorieuses : croissance, modernisation et nouveaux modes de vie
- La guerre d’Algérie (1954-1962) : décolonisation et indépendance
Sujets peu probables
- Un monde bipolaire au temps de la guerre froide (1947-1991)
- La Seconde Guerre mondiale : Résistance, collaboration et exterminations
- Le monde depuis 1945 : un nouvel équilibre mondial
Sujet de géographie
Sujets très probables
- Comprendre les aires urbaines
- Les métropoles françaises dans la mondialisation
- Les acteurs et les objectifs de l’aménagement du territoire
Sujets probables
- La France des inégalités territoriales
- Aménager durablement le territoire français
- Les grands axes et structures du territoire français
Sujets peu probables
- Les espaces productifs, leurs évolutions et la place des espaces portuaires
- Les espaces de faible densité : entre fragilités et atouts
- La France et l’Union européenne dans le monde
Sujets en EMC
Sujets très probables
- Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques
- Comprendre le rapport entre les règles et les valeurs
- Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général
Sujets probables
- Respecter les règles communes
- Comprendre les raisons de l’obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique
- S’informer de manière rigoureuse
Sujets peu probables
- S’engager dans la vie collective, coopérer et participer
- Avoir le sens de l’intérêt général
- L’égalité femmes-hommes, un principe républicain à conquérir et à faire vivre
Tout le programme de 3e en histoire-géo et EMC avec digiSchool Education
- des fiches de cours et des vidéos de notions pour réviser le programme
- des quiz pour valider tes connaissances
- des flashcards pour retenir les notions importantes
- des annales pour réviser sur des sujets concrets
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Comment se présente le sujet du brevet d’histoire-géo et EMC ?
Le sujet d’histoire-géo et EMC au brevet se compose de deux sous-parties à traiter en 2 heures. L’épreuve affiche un coefficient 2 (1,5 pour la partie histoire-géo et 0,5 pour l’EMC) :
- Dans la première dédiée à l’histoire et la géographie, tu auras un premier exercice d’analyse et de compréhension de documents (noté sur 15 points) et un second exercice dans lequel tu devras faire un développement construit sur la base d’une question posée (sur 18 points) et répondre à une question de compréhension à travers un schéma, un croquis ou une grise chronologique (sur 7 points).
- Dans la deuxième partie liée à l’EMC, le sujet part d’une situation pratique. Sur la base des documents fournis, tu devras répondre de manière plus ou moins dévelopée à des questions.
Gagne des points grâce à la rédaction ! En effet, la qualité de la rédaction est prise en compte et valorisée dans la notation.
➜ On t’explique ici le nouveau calcul du brevet 2026
Révise les notions d’histoire-géo et EMC avec nos vidéos
En plus des cours que tu peux retrouver sur digiSchool Education, de nombreuses vidéos de notions sont disponibles sur notre chaine Youtube digiSchool Collège.
Les annales du DNB en histoire géo et EMC
Pour t’aider dans tes révisions, rien de mieux que de t’entrainer avec les annales d’histoire, de géographie et d’EMC. En effet, en t’exercant avec les vrais sujets tombés les années précédentes, tu peux te familiariser avec les énoncés, voir à quoi ressemblent les questions et les documents ressources … et avec les corrigés disponibles, évaluer si tu maitrises ou pas assez les chapitres du programme.
➜ sujet brevet 2026 Asie en histoire-géo
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➜ sujet du brevet 2024 d’histoire-géo et EMC et son corrigé