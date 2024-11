Brevet 2025 : les sujets probables

Quels sujets probables seront au DNB 2025 ? Cet article contient tous les conseils indispensables et pronostics pour réussir le brevet 2025. Consulte les points méthodo et entraîne-toi avec les annales du brevet pour réviser efficacement !

Découvre les pronostics et les conseils de nos profs pour réussir le jour J ! Pour t’aider à obtenir le diplôme national du brevet, on te propose une liste de sujets probables du brevet des collèges 2025 avec des astuces et conseils pour aborder plus sereinement les différentes épreuves de fin d’année. Retrouve de précieux tips pour les épreuves de français, mathématiques, SVT, physique-chimie et histoire-géo. Attention à l’impasse, il est impératif de réviser tous les chapitres ! La méthode efficace pour réussir son DNB : revoir régulièrement ses leçons appartenant au programme de troisième !



Quels sont les sujets probables de français ?

Le brevet des collèges de français, c’est dans la poche ! À l’aide des conseils, tu peux te créer un plan d’attaque pour que tes révisions soient les plus efficaces et tu sauras même comment obtenir facilement des points pendant l’épreuve de français !



Sujets très probables

En fait, tous les sujets peuvent être considérés comme probables pour cette épreuve : mais avec ces conseils, tu peux optimiser tes révisions.

Attention : l’épreuve de français ne porte pas que sur le programme de 3e mais sur le programme de cycle 4 (de la 5e à la 3e). Il est donc important de réviser les objets d’étude et notions vus en 5e et 4e en français.

Nos conseils pour réussir les épreuves de français du brevet 2025

Tu te demandes quelles sont les notions incontournables à connaître en français pour réussir ton brevet ? On peut d’ores et déjà te dire qu’il s’agit des genres littéraires et de l’ensemble des notions de grammaire vues durant toute la période du collège !

Négliger le travail de la grammaire est une des erreurs fréquentes au brevet de français. Aussi, attention à lire de façon suffisante durant l’année ! Sinon, le vocabulaire et les idées manqueront lors de la rédaction.

Maintenant que tu connais les erreurs à ne pas commettre pendant l’épreuve de français, voici quatre points pour t’aider à réussir :

La clé de la réussite réside principalement dans la lecture ! Il est important de lire tout au long de l’année pour entretenir les notions incontournables citées précédemment.

Il est également important de préparer ses fiches de révisions au fur et à mesure. Tu peux trouver un temps lors de chaque période de vacances pour assimiler les notions vues les semaines précédentes, par exemple.

Entraîne-toi en conditions réelles en travaillant les annales de français des années précédentes, dès le mois de janvier 2025.

Pour finir, n’hésite pas à participer systématiquement lors des cours de français : ceci te permettra d’apprendre de façon active et donc de mieux retenir les sujets vus en cours.

Pour réussir le brevet de français, tu dois fournir des efforts tout au long de l’année : en effet, pour bien préparer son épreuve de français, il faut travailler très régulièrement ! Oui, mais comment faire pour s’organiser dans ses révisions ? La meilleure façon de réviser ton épreuve de français du brevet est de travailler régulièrement toute l’année et de te faire un planning de révisions sur toute la semaine avant l’examen.

1. Voici un exemple de programme de révisions pour le brevet de français à tenir sur toute l’année :

Lis une quinzaine de minutes par jour.



Une fois par semaine, réalise une dictée : ceci te permettra de t’entraîner sur l’orthographe pour gagner facilement des points pendant le brevet de français !



Le jour de l’examen, assure-toi de bien relire toutes tes productions écrites (réécriture, rédaction, etc.).

2. Voici un programme de révisions pour la semaine précédant l’examen :

Une notion de grammaire par jour.



Un entraînement à la rédaction tous les deux jours.



Un entraînement aux questions de compréhension à partir d’annales des années précédentes tous les deux jours.



Une dictée de 15 lignes tous les jours.

Entraîne-toi à la dictée pour le brevet de français !

Tu connais maintenant les sujets probables pour l’épreuve de français du brevet 2025 ainsi que des astuces pour réussir ton épreuve ! La clé reste quand même de tout réviser et de ne faire l’impasse sur rien ! Allez, tu peux le faire, on croit en toi !

Réviser le brevet de maths 2025

Quels sont les chapitres à savoir au brevet de mathématiques ? Retrouve chaque notion importante à apprendre et revoir pour réussir haut la main ton épreuve du brevet des collèges de mathématiques ! Des conseils de méthodologie de la part d’un super prof te sont livrés en exclusivité !

Sujets très probables

Sujets probables

Sujets peu probables

Aides, conseils et autres astuces de profs pour réussir ton épreuve de maths

Dans le programme de mathématiques, un certain nombre de notions reviennent régulièrement : ceci les rend donc très probables de tomber à l’épreuve du brevet.

Voici la liste (non exhaustive) des notions incontournables à réviser pour réussir son épreuve de mathématiques au brevet 2025 :

Le calcul numérique : il faut connaître les quatre opérations et savoir résoudre des problèmes complexes. Connaître l’arithmétique avec les nombres premiers ainsi que les puissances est essentiel.



: il faut connaître les quatre opérations et savoir résoudre des problèmes complexes. Connaître l’arithmétique avec les nombres premiers ainsi que les puissances est essentiel. Le calcul littéral : connaître le développement, la factorisation et la résolution d’équations du 1 er degré.



: connaître le développement, la factorisation et la résolution d’équations du 1 degré. La géométrie : connaître le théorème Pythagore et celui de Thalès, ainsi que les notions de trigonométrie



: connaître le théorème Pythagore et celui de Thalès, ainsi que les notions de trigonométrie Les grandeurs et mesures : connaître les agrandissements / réductions et le tableau de conversion.



: connaître les agrandissements / réductions et le tableau de conversion. La gestion de données : savoir le vocabulaire relatif aux statistiques et être en mesure de calculer une probabilité simple.

Un conseil pour bien préparer ton épreuve de mathématiques au brevet 2025 : axe ton travail sur la réalisation d’exercices hybrides, comme ceux qui mobilisent les connaissances acquises de plusieurs chapitres en même temps ! Cet entraînement, couplé à une rédaction soignée le jour de l’examen, te permettra de gagner facilement des points : n’oublie pas que les profs qui corrigent auront plus tendance à valoriser une copie soignée et dont le raisonnement est rigoureux.

Le manque de soins apportés à la rédaction est une des erreurs fréquentes pendant l’épreuve de mathématiques mais pourtant facile à éviter. En effet, les personnes qui corrigent sont souvent confrontées à des copies comportant des raisonnements incomplets ou confus : ceci empêche de mettre la totalité des points. De plus, les exercices Scratch ne sont pas toujours traités, ce qui est dommage car avec un peu d’intuition, la réponse peut simplement se trouver dans l’énoncé !

Pour bien réviser, on te conseille de t’entraîner avec des exercices te permettant de mettre en application des notions simples, puis de résoudre au fur et à mesure des tâches complexes mobilisant plusieurs notions. Tu peux commencer par résoudre des exercices mettant en avant une seule de ces notions. Puis, une fois ladite notion maîtrisée, attaque-toi à un exercice plus conséquent demandant de mobiliser les trois notions à la fois. Une fois cela acquis, tu réussiras haut la main !

Revois le théorème de Thalès pour le brevet de maths !

Comment optimiser ses révisions pour réussir les maths ? On te conseille vivement de travailler les sujets des années précédentes, cela te permettra d’être raccord avec les attendus et d’éviter de te perdre dans des révisions inutiles, ce qui ne ferait que générer du stress et de la démotivation. Entraîne-toi avec nos annales du brevet de mathématiques !

Grâce aux conseils avisés de nos profs et la proposition de sujets probables, tu peux commencer à mettre en place un plan de révisions efficace et affronter sereinement l’épreuve de mathématiques du brevet 2025. Donne tout et tu y arriveras !

Réussir l’épreuve d’histoire-géo au DNB 2025

Pour s’organiser dans ses révisions d’histoire-géo et EMC, quoi de mieux que des conseils donnés par un professeur certifié ? Découvre les pronostics et toutes les notions à revoir en priorité pour réussir ton brevet d’histoire-géographie !

Sujets très probables

Sujets probables

Sujets peu probables

Préconisations pour réussir ton épreuve d’histoire-géo

Pour commencer, voici une liste des notions importantes à connaître en histoire : guerre totale, génocide, totalitarisme, démocratie, violence de masse, guerre d’anéantissement, Shoah, guerre froide, collaboration, résistance, République, non-alignement, décolonisation, idéologie, doctrine, communisme, nazisme, capitalisme, civils, et pour finir, militaires.



Pour gagner facilement des points dans cette matière, et surtout, ne pas en perdre, tu dois lire attentivement les consignes, quitte à le faire plusieurs fois, et prendre connaissance de l’entièreté des documents qui sont associés à cette consigne.

Certaines erreurs sont assez fréquentes lors du brevet d’histoire-géo. Notre professeure certifiée te livre deux des plus grands pièges à éviter.

Lire trop rapidement les consignes, cela peut entraîner un hors-sujet, fais attention ! Vouloir répondre à une question par rapport à ses connaissances, et non par rapport à ce qui est demandé dans la consigne.

Exemple : la consigne est la suivante :

expliquez en quoi la Première Guerre mondiale est une guerre totale ? Faire une réponse erronée consiste à évoquer le déroulement ainsi que les grandes étapes de la guerre, sans répondre au sujet qui demande concrètement comment toute la population a participé à la Grande Guerre.

Maintenant que tu es au courant de toutes ces erreurs, tente de les éviter !

Si tu veux en savoir plus sur nos petits conseils méthodo, n’hésite pas à lire la suite ! Notre professeure te dit tout sur l’analyse de documents et la réponse organisée.

Pour ce qui est de l’analyse de documents, lis bien le paratexte (c’est-à-dire toutes les informations autour du document qui se rapporte à lui) et mets en avant le contexte dans lequel le document s’inscrit. Évite les paraphrases en citant le texte, pour cela, tu dois mettre la partie extraite du texte entre guillemets et ensuite expliquer la citation.

Pour la réponse organisée, celle-ci doit être structurée. Elle comporte une introduction, un développement et une conclusion.



Ton introduction doit reprendre le contexte historique, une définition des mots du sujet, et ta problématique.



Ensuite, ton développement peut se diviser en deux ou trois parties, et chaque partie contient une idée principale répondant à ta problématique. Une partie se structure donc ainsi : une idée suivie d’un argument et d’une explication, puis pour finir, un exemple. Tu peux donc organiser chaque partie comme suit : je pense… parce que… et je le prouve…



Pour terminer cette réponse organisée, tu dois faire une conclusion qui résume ton développement et proposer (si possible) une phrase d’ouverture.

Maintenant, il ne reste plus qu’à savoir comment bien te préparer pour ton épreuve d’histoire-géo. L’une des choses les plus importantes à maîtriser, ce sont les méthodes de travail. En effet, tu dois être capable d’analyser des documents, de construire une réponse organisée et d’argumenter ta réflexion. Pour y arriver, tu peux optimiser tes révisions en t’entraînant à construire des plans de réponses organisées.

Comment faire un développement construit en histoire ? Retrouve dans cette vidéo, Vanessa professeure d’histoire-égo et EMC : elle t’explique tout ce qu’il faut savoir en méthodo pour réaliser une super rédaction !

Conseils pour réussir le brevet d’histoire-géo 2025

Quelles sont les épreuves de sciences du brevet 2025 ? Le deux disciplines évaluées pendant le DNB de sciences 2025 on été annoncées en avril ! Tu peux, dès à présent, réviser les sciences de la vie et de la Terre et la physique-chimie : retrouve tous nos cours du programme de SVT de troisième et nos leçons de physique-chimie pour préparer ta dernière épreuve du brevet !

DNB 2025 : les sujets de physique-chimie

Quelles sont les erreurs fréquentes à ne pas faire en physique-chimie au brevet ? Notre prof te dévoile comment gagner facilement des points en physique-chimie et les erreurs à éviter !

Pour évaluer les sujets qui sont susceptibles de tomber, notre professeure de physique-chimie s’est appuyée sur les sujets déjà tombés et l’actualité scientifique !

Sujets très probables

Sujets probables

Conseils pour la physique-chimie du brevet de sciences

Tu veux connaître les notions incontournables en physique-chimie pour le brevet ? Rien de plus simple, lis ce qui suit ! La matière est un thème souvent présent : il y a souvent des questions sur cette partie ! Les questions peuvent concerner : les atomes, les ions, les molécules, leur composition et les réactions dans lesquelles ils peuvent intervenir. Il faut donc savoir les représenter, donner leur composition et comprendre une équation chimique ! Ensuite, dans la plupart des sujets, il y a des questions sur l’énergie et le développement durable. C’est une partie du programme de troisième très importante et dans le contexte actuel on traite beaucoup du réchauffement climatique et de la planète qui cherche des moyens pour réduire sa consommation énergétique.

Maintenant que tu connais les notions indispensables, place aux conseils pour bien préparer ton épreuve de physique-chimie ! Identifie dans chaque chapitre, thème ou partie, les connaissances que tu dois avoir (les choses à apprendre par cœur) et ce que tu dois savoir faire : puis, teste tes connaissances régulièrement et n’attends pas le dernier moment pour revoir les choses vues en début d’année ! Pour t’aider voici un exemple de ce que tu dois connaître du cours sur le poids et la masse :

La masse se note m, s’exprime en kilogrammes (kg), se mesure à l’aide d’une balance, est invariable quel que soit le lieu où l’on se trouve dans l’espace.



Le poids se note P, s’exprime en Newton (N), se mesure à l’aide d’un dynamomètre, change selon le lieu où l’on se trouve dans l’espace.



On relie le poids et la masse par la relation : P = m x g avec P (poids en Newton), m (masse en kg) et g (intensité de pesanteur en N/kg [= 10N/kg sur Terre]).



avec (poids en Newton), (masse en kg) et (intensité de pesanteur en N/kg [= 10N/kg sur Terre]). Tu dois reconnaître des valeurs de poids et de masse.



Tu dois utiliser la relation P = mx.

Pour gagner facilement des points en physique-chimie, tu dois répondre à toutes tes questions par des phrases, même simples : dans tous les barèmes, il y a des points sur l’expression de la langue française, ce serait dommage de ne pas tous les obtenir. Respecte bien les notations des questions et exercices : si les questions sont numérotées a, b, c, tu dois garder ces lettres et ne pas mettre 1, 2, 3. Là encore, la lecture de ta copie sera facilitée et appréciée ! Et n’oublie pas de toujours expliquer tes choix et bien écrire les unités aux valeurs et dans les relations que tu utilises : c’est souvent compté dans le barème et cela t’aidera à ne pas oublier les conversions quand cela est nécessaire !

Attention aux erreurs fréquentes pendant l’épreuve de physique-chimie ! Reste aux aguets avec les unités mal identifiées ou non écrites. Il y a aussi souvent des problèmes de vocabulaire non maîtrisé : par exemple, la différence entre atomes, ions et molécules. On pourrait croire que tu comprends mal la consigne ou que ta réponse est fausse !

Pour bien optimiser tes révisions et préparer ton épreuve de physique-chimie pour le brevet, voici une liste de conseils :

identifie les connaissances et notions de chaque chapitre grâce à nos fiches synthétiques ;

reprends des exercices faits en classe pour t’entraîner ;

apprends au cours de l’année les définitions et demande ou cherche la signification des mots que tu ne comprends pas ;

teste-toi régulièrement avec des annales du brevet !

Comment réviser le brevet de SVT ?

Découvre les pronostics des sujets susceptibles de tomber si la matière SVT est au brevet de sciences ! Ces sujets probables sont accompagnés de conseils pour bien préparer l’épreuve et réussir la SVT haut la main.

Sujets très probables

Sujets probables

Sujets peu probables

Les clés de la réussite de l’épreuve de SVT au brevet 2025

Bien que les pronostics concernant les sujets probables pour l’épreuve de SVT au brevet 2025 restent des suppositions, on peut se faire une idée des sujets susceptibles de tomber à la prochaine épreuve. En effet, il ne faut pas oublier que le diplôme national du brevet a pour objectif de s’assurer essentiellement des acquis de 3e en vue du passage au lycée !

Tout d’abord, voici quelques notions incontournables à connaître pour réviser efficacement : toutes les notions d’environnement, d’évolution du vivant et de santé publique, qui constituent des axes forts dans cette matière.

On prendra également en compte :

La génétique : à réviser car très complexe, cependant, la génétique ne constitue pas une source inépuisable de sujets.



: à réviser car très complexe, cependant, la génétique ne constitue pas une source inépuisable de sujets. La géologie : toutefois, cela a peu de chance de se retrouver en tant que sujet principal.

Pour préparer correctement ton épreuve de SVT au brevet 2025, il est nécessaire de planifier ses révisions et de les entreprendre à l’avance. Pour que le jour de l’examen se passe bien, il te faut t’entraîner sur un maximum de sujets tombés les années précédentes : cela te permettra d’acquérir une bonne capacité à analyser les documents fournis et à produire un raisonnement cohérent et exact ! Pour ce faire, nous te conseillons de réaliser des sujets des annales du brevet de SVT !

Comment gagner facilement des points en SVT le jour de l’épreuve ? C’est simple : en prenant soin de faire référence aux documents fournis avec le sujet ! Par exemple, tu peux commencer tes réponses par une phrase du type « Le document 1 montre… ». Il sera également valorisant de mentionner explicitement les valeurs numériques exploitables dans les documents. Au lieu de mentionner dans ta réponse une augmentation de température, tu pourras, par exemple, citer les données fournies : « La température passe de 37 °C à 40,3 °C. »

Quelle est l’erreur la plus fréquente pendant l’épreuve de SVT ? Une mauvaise gestion du temps imparti ! L’épreuve étant relativement courte, beaucoup d’élèves se laissent déborder par le temps et ont des difficultés à répondre correctement à toutes les questions.

Voici donc quelques conseils méthodologiques pour ne pas se laisser prendre au piège :

assure-toi d’avoir dans ta trousse un surligneur, ça sera ta meilleure arme lors de l’épreuve ;

surligne les barèmes de chaque question : cela te permettra d’identifier les sujets à traiter en priorité afin de s’assurer le maximum de points ;

lis tous les documents attentivement et surligne les éléments qui te semblent importants pour la suite ;

réponds aux questions de façon précise, en citant les documents et les données énoncées.

Besoin d’un dernier conseil pour optimiser tes révisions de SVT du brevet 2025 ? Il est prouvé que trois lectures au total sont nécessaires pour optimiser la capacité du cerveau à restituer des savoirs. C’est pour ça qu’il est important de commencer ses révisions une quinzaine de jours avant l’examen et d’avoir un planning précis reprenant les différentes notions à voir. Les dernières révisions, effectuées la veille de l’épreuve, ne doivent être qu’une relecture rapide des points qui paraissent les plus difficiles.

Voilà, maintenant tu peux réussir l’épreuve de SVT du brevet 2025 ! Ne t’en fais pas, tu vas y arriver. Il suffit juste de s’y prendre à l’avance et de faire preuve de méthode. Ça va bien se passer !

S’entraîner pour l’épreuve orale du brevet

Tu souhaites t’entraîner pour l’oral du brevet ? En plus des épreuves écrites, il ne faut pas oublier l’épreuve orale de soutenance ! Petit rappel : la date de ton épreuve orale du brevet sera communiquée par ton établissement. Pour savoir ce qui est attendu de toi durant cette épreuve et en quoi ça consiste, regarde la vidéo ci-dessus. Pour plus de contenus vidéos, retrouve notre chaîne YouTube digiSchool Collège et abonne-toi !

Tu rentres au lycée en classe de seconde ? Tu souhaites t'aider dans tes révisions avec plein de fiches de révisions, des quiz, de la méthodologie ? Retrouve-nous pour ta rentrée au lycée avec le programme officiel de seconde !