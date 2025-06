Sujet du brevet d’histoire-géo 2025 et corrigé

L’épreuve du brevet 2025 d’histoire-géographie et EMC, c’est fini et tu souhaites savoir si tu l’as réussi ? Alors, tu peux d’ores-et-déjà consulter notre corrigé ! Nous te souhaitons également bonne chance pour cette dernière ligne droite avec l’épreuve de sciences !

SOMMAIRE

Sujet du brevet d’histoire-géographie et EMC 2025

L’épreuve du brevet 2025 d’histoire-géographie et enseignement moral et civique (EMC) dure 2 h et est notée 50 points.

Celle-ci se compose de 3 exercices :

Un de géographie

Un d’histoire

Un d’enseignement moral et civique

Exercice 1 – Analyser et comprendre des documents en géographie (20 points)

Le sujet de géographie était sur le thème “Les espaces productifs et leurs évolutions”.

Document 1 : la région Hauts-de-France devient la “vallée de la batterie” d’après J-M. Petit, “Avec trois gigafactorys, la région devient la vallée de la batterie”, La Voix du Nord, jeudi 3 février 2022.

Document 2 : carte de la “vallée de la batterie” (région Hauts-de-France) d’après Audrey Emery, “La révolution de l’électrique”, Le Point, 17 mai 2022.

Exercice 2 – Maîtrise différents langages pour raisonner et utiliser des repères historiques (20 points)

Le sujet d’histoire était sur le thème “Le monde depuis 1945”.

Partie 1 – Développement construit

Dans un développement construit d’une vingtaine de lignes, expliquez l’accès à l’indépendance d’une colonie de votre choix. Vous préciserez les principaux acteurs, les étapes et les conséquences.

Partie 2 – Comprendre et pratiquer un autre langage : utiliser des repères historiques

Exercice 3 – Mobiliser des compétences issues de l’enseignement moral et civique (10 points)

Le sujet d’EMC était sur le thème “Égalité femmes – hommes”.

Document 1 : affiche de la campagne en faveur de l’égalité filles – garçons. Campagne “L’égalité professionnelle, ça se travaille !”, centre Hubertine Auclert, Centre francilien pour l’égalité femmes-hommes.

Document 2 : extrait de Constitution de la Ve République.

Corrigé du brevet d’histoire-géographie et EMC 2025

Nous te souhaitons bonne chance pour la dernière épreuve ! Alors, place aux sciences et le brevet sera enfin dernière toi !

