Brevet 2026 : sujets et corrigés des épreuves en métropole

Le brevet des collèges 2026 se déroule du vendredi 26 juin au mardi 30 juin. Trois journées d’épreuves durant lesquelles l’équipe de digiSchool se mobilise pour publier les sujets corrigés par matière : sujet du brevet de français, sujet d’histoire, géo et EMC, le sujet du brevet de physique chimie et SVT, ainsi que le sujet de maths 2026 (nouvelle version avec les automatismes).

Suite aux annonces du ministre de l’Education nationale, le brevet est bien maintenu malgré la canicule qui touche la métropole depuis une semaine.

Note bien les dates du brevet 2026 : vendredi 26 juin c’est le brevet de français, lundi 29 juin ce sont les épreuves d’histoire-géo et de sciences ; et pour finir mardi 30 juin c’est le brevet de maths et l’épreuve de langue vivante (seulement pour les candidats libres).

Brevet 2026 : les nouvelles modalités de calcul de la moyenne

Sujet brevet français 2026 et corrigé

Le sujet du brevet de français se compose de plusieurs parties : une partie grammaire et compétences linguistiques / compréhension et compétences d’interprétation (1h10), une dictée (20 minutes) et une rédaction (1h30). Une pause fraicheur sera possible entre chaque partie de l’épreuve.

Pour te familiariser avec les intitulés des sujets du DNB, tu peux t’entrainer avec les annales de français du brevet et le sujet brevet asie 2026

Sujet brevet 2026 français

Dès le 26 juin, retrouve le sujet du brevet de français de métropole.

Mais en attendant, retrouve le sujet du brevet français Amérique du Nord 2026 pdf pour t’entrainer.

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Corrigé brevet français 2026

Corrigé du brevet de français 2026 disponible dès le fin de l’épreuve vendredi 26 juin

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Nouveautés du brevet : ce qui change en 2026 pour l’examen du DNB

Histoire géo et EMC au brevet 2026 : sujet et correction

L’épreuve d’histoire géo et EMC du brevet des collèges dure 2 heures. Le sujet comprend une analyse et compréhension de documents, une partie utilisation des repères historiques ou géographiques, et pour finir une partie mobilisation des compétences en EMC.

Sujet brevet 2026 histoire géographie et EMC

Sujet du brevet d’histoire 2026 à découvrir pour la métropole dès lundi 29 juin (matin).

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Corrigé brevet histoire 2026

Correction disponible dès la fin de l’épreuve lundi 29 juin

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Sujet brevet physique chimie et SVT 2026 et corrigé

Le sujet du brevet de sciences 2026 porte sur la physique-chimie et la SVT. L’épreuve dure 1 heure et affiche un coeffcient 2 dans la note finale du brevet des collèges.

As-tu révisé avec les sujets probables de sciences ? Tu peux aussi t’entrainer avec les annales du brevet, mais aussi les sujets des centres étrangers comme le brevet de sciences Asie 2026.

Sujet brevet sciences 2026 : physique-chimie et SVT

Sujet du brevet disponible dès le 29 juin.

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Correction brevet physique chimie et SVT 2026

Correction disponible après la fin officielle de l’épreuve écrite le 29 juin.

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Sujet brevet maths et corrigé

Le sujet du brevet de mathématiques évolue cette année. En effet, il se compose d’une partie automatismes (notée sur 6 points et sans calculatrice) et d’une partie exercices (sur 14 points, avec calculatrice autorisée).

En attendant de découvrir le sujet de métropole le 30 juin, prends connaissance du sujet du brevet de maths d’Amérique du Nord et sa correction complète, mais aussi du sujet brevet de maths Asie 2026.

Brevet 2026 : les automatismes à connaitre

Sujet brevet maths 2026

➜ Sujet brevet de maths à venir dès le 30 juin

Corrigé brevet maths 2026

➜ Corrigé brevet maths disponible dès la fin de l’épreuve le 30 juin

Une fois toutes tes épreuves terminées, évalue ta moyenne générale avec notre simulateur de note du brevet. Cet outil en ligne tient compte des nouveaux coefficients appliqués dans le calcul de la moyenne. Tu vas peut-être décrocher une mention au brevet ?