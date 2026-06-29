Brevet histoire 2026 : sujet et corrigé

Voici le sujet du brevet d’histoire géo et EMC tombé en métropole ce lundi 29 juin. Une épreuve de deux heures qui affiche un coef 2 dans la moyenne du brevet des collèges. Pour savoir si tu as réussi ton épreuve, retrouve le corrigé du DNB dès 11 h.

Sujet histoire brevet 2026

Pour cette épreuve d’histoire géo et EMC, le sujet du brevet 2026 voie générale s’articule autour des parties suivantes :

Une partie géographie sur le thème « Les espaces de faible densité et leurs atouts » pour l’analyse de documents avec pour cas pratique le massif du Morvan et ses sapins.



» pour l’analyse de documents avec pour cas pratique le massif du Morvan et ses sapins. Une partie histoire sur le thème « L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) » pour le développement construit et l’utilisation des repères historiques.



» pour le développement construit et l’utilisation des repères historiques. Et une partie EMC sur la thématique « Faire vivre la démocratie par l’engagement » pour la situation pratique.

➜ Découvre l’intégralité du sujet du brevet d’histoire 2026 juste ici.

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Correction brevet histoire géo 2026

Voici une proposition de corrigé pour le développement construit de la partie histoire.



Consigne : Sous la forme d’un développement construit d’au moins 30 lignes, présentez les caractéristiques du régime de Vichy et expliquez comment la Résistance a lutté pour rétablir la République.

Pour vous aider, vous pourrez utiliser un ou plusieurs des mots suivants : anti-démocratique, antisémitisme, collaboration, valeurs de la Résistance, Libération.



Réponse possible :

Introduction

En juin 1940, la France est vaincue par l’Allemagne nazie. Le maréchal Pétain demande l’armistice et obtient les pleins pouvoirs en juillet 1940 : c’est la fin de la IIIe République et la naissance du régime de Vichy. Face à ce régime, des Français refusent la défaite et l’occupation et entrent en résistance. On peut alors se demander quelles sont les caractéristiques du régime de Vichy et comment la Résistance a lutté pour rétablir la République.



Plan possible

I. Les caractéristiques du régime de Vichy

II. La Résistance et le rétablissement de la République



Conclusion

Le régime de Vichy a donc été un régime anti-démocratique, antisémite et collaborateur, qui a trahi les valeurs républicaines. Grâce au courage et à l’engagement des résistants, la République a pu être rétablie à la Libération.

➜ Consulte le corrigé complet du brevet histoire 2026 juste ici.

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