Brevet 2026 : les automatismes à connaitre pour l’épreuve de mathématiques

Pour cette session 2026, le brevet des collèges fait peau neuve. Outre le calcul de la note finale qui évolue (40% de contrôle continu et 60% pour les notes aux épreuves écrites), l’épreuve écrite de mathématiques du DNB est légèrement revue dans son contenu avec une partie sur les automatismes. Explications et exercices pour t’entrainer pour être au top le jour de l’épreuve du brevet.

Format de l’épreuve du brevet de mathématiques 2026

L’épreuve de mathématique du brevet 2026, c’est mardi 30 juin de 9 h à 11 h (pour la métropole). Une épreuve écrite de deux heures, affichant un coefficient 2 et dont le sujet se compose de deux grandes parties :

Partie 1 : les automatismes (sur 6 points – 20 minutes)



Les candidats doivent répondre à plusieurs questions, sans justification et sans l’usage de la calculatrice. Ces automatismes mobilisent les connaissances des candidats sur des thématiques telles que les nombres et calculs, l’espace et la géométrie ; l’organisation et la gestion de données ainsi que les probabilités ou encore les algorithmique et la programmation.



(sur 6 points – 20 minutes) Les candidats doivent répondre à plusieurs questions, sans justification et sans l’usage de la calculatrice. Ces automatismes mobilisent les connaissances des candidats sur des thématiques telles que les nombres et calculs, l’espace et la géométrie ; l’organisation et la gestion de données ainsi que les probabilités ou encore les algorithmique et la programmation. Partie 2 : raisonnement et résolution de problèmes (sur 14 points, 1 heure et 40 minutes)



Ici les candidats traitent différents exercices, indépendants les uns des autres. Dans cette partie, les réponses aux questions doivent être justifiées (la clarté, le raisonnement et la rédaction sont évalués)

Brevet 2026 : les dates des épreuves

Les automatismes à connaitre

Voici ci-dessous des exemples d’automatismes qui peuvent être mobilisés le jour de l’épreuve de maths du brevet. T’entrainer tout au long de l’année pour maitriser ces automatismes peut te permettre de gagner des points facilement sur cette épreuve !

NOMBRES ET CALCULS

Entretenir l’écriture décimale des fractions simples comme 1/2 ; 1/4 ; 3/4 ; 3/2 ; 4/2 ; 5/2 ; 1/10 ; 100/100 ; 7/1.

Comparer des nombres décimaux et calculer avec des nombres décimaux (y compris négatifs)

Simplifier, comparer des fractions, calculer avec des fractions

Prendre une fraction simple d’un nombre : le tiers de 18 ; le quart de 12. Déterminer a % de c quand a vaut 100, 50, 25, 10, 1

Écrire un même nombre sous de multiples formes, par exemple dire que 1,2 = 12/10 = 6/5 = 1+1/5 = 120 % = 120/100 etc

Passer d’une écriture décimale à la notation scientifique

Connaître les carrés des nombres entiers compris entre 1 et 12

Appliquer les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9.

etc

ESPACE ET GÉOMÉTRIE

Dans le plan muni d’un repère orthogonal, lire les coordonnées d’un point, placer un point de coordonnées données.

Exploiter le codage d’une figure pour identifier des triangles, des quadrilatères particuliers, une médiatrice.

Reconnaître et citer des angles sur une configuration géométrique. Connaître angle plat, nul ; angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires, aigus, obtus. Savoir qu’un angle droit mesure 90°, qu’un angle plat mesure 180°.

Connaître la somme des mesures des angles d’un triangle, calculer la mesure du troisième angle d’un triangle connaissant les mesures des deux autres.

Connaître les procédures de conversion d’unités : mm, cm, m, km ; mm², cm², m², km² ; cm³, dm³, m³ ; g, kg ; mL, cL, dL, L et les correspondances : s, min, h, jour ; dm³, L ; m³, L.

Reconnaître des solides (cube, pavé droit, prisme droit, cylindre, pyramide, cône).

etc

Brevet 2026 : entraine-toi dès maintenant avec nos quiz et nos exercices de maths

ORGANISATION ET GESTION DE DONNÉES ET PROBABILITÉS

Attribuer des probabilités dans des cas simples (équiprobabilité).

Exprimer une fréquence simple.

Exprimer une moyenne.

etc

PROPORTIONNALITÉ, FONCTIONS

Reconnaître si une situation donnée entre dans le cadre de la proportionnalité ou non.

Dans des situations simples, mobiliser une procédure adaptée (propriété de linéarité pour la multiplication ou l’addition, retour à l’unité) pour résoudre un problème lié à la proportionnalité.

etc

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Interpréter une suite d’instructions : programme de calcul, déplacement, construction géométrique.

➜ Retrouve aussi la liste indicative des automatismes en mathématiques (séries générale et professionnelle) partagée par le ministère de l’Education nationale.

Annales du brevet maths et sujets d’entrainement

Pour te préparer à l’épreuve de maths du brevet, tu peux t’entrainer avec les sujets tombés les années précédentes ou en 2026 dans les centres étrangers :

➜ sujet brevet 2026 Asie en maths et corrigé

➜ sujet brevet 2026 Amérique du Nord et corrigé

➜ sujet brevet maths 2026 Centres étrangers et corrigé

➜ sujet du brevet 2025 de maths et son corrigé

➜ sujet du brevet 2024 de mathématiques et son corrigé

Tous les annales du brevet : Entraine-toi avec de vrais sujets/corrigés pour l’épreuve de maths

Objectif mention au DNB 2026

➜ Calcule ta moyenne au brevet avec notre simulateur en ligne.

Il prend en compte la nouvelle notation du brevet : Le contrôle continu représente 40% de ta note du brevet et correspond à la moyenne de tes 3 trimestres de 3e dans chaque matière obligatoire. Les épreuves finales représentent quant à elles 60% de ta note finale.