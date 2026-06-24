Le brevet 2026 est maintenu malgré la canicule

Lors d’un point presse ce mercredi 24 juin, le ministre de l’Éducation nationale a confirmé le maintien du brevet 2026, et notamment de l’épreuve écrite de français prévue ce vendredi 26 juin. Deux pauses fraîcheur de 15 minutes seront en revanche aménagées.

L’épisode de canicule qui touche la métropole ces derniers jours impacte fortement les examens de fin d’année. Malgré ces conditions, Édouard Geffray a confirmé le maintien du brevet 2026 aux dates initialement prévues, notamment l’épreuve de français de vendredi, « qui a lieu le matin, dans des conditions que nous considérons comme jouables », a indiqué le ministre.

En revanche, une pause fraîcheur de 15 minutes sera possible entre chaque partie de l’épreuve. Pour rappel, l’épreuve de français du brevet se compose :

d’une partie Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation d’une durée de 1 h 10 ;

d’une durée de 1 h 10 ; d’une dictée de 20 minutes ;

de 20 minutes ; d’une partie rédaction d’une durée de 1 h 30.

Brevet 2026 : les sujets probables en français

Les 853 874 candidats concernés par cette session 2026 du brevet des collèges sont donc attendus dans leur centre d’examen pour leur première épreuve écrite vendredi 26 juin pour une distribution des sujets à 9h.

Une année 2026 du brevet marquée par une nouvelle notation de l’examen, une nouvelle épreuve de mathématiques intégrant une partie consacrée aux automatismes, ainsi qu’une prise en compte plus importante de l’orthographe et de la syntaxe.

Pour l’heure, aucun impact n’est également attendu sur la publication des résultats du brevet 2026. Ceux-ci seront publiés à partir du 8 juillet 2026 et pourront être consultés, académie par académie, dans notre article dédié.