Brevet 2026 sciences : sujet de SVT et physique chimie et corrigé

Place cet après-midi à l’épreuve du brevet de sciences. Une épreuve écrite d’une heure dont la note représente un coefficient 2 dans ta moyenne finale du DNB. Retrouve ici le sujet du brevet 2026 de SVT et physique chimie, et le corrigé associé.

Sujet brevet sciences 2026

Voici un aperçu des thématiques du sujet de brevet de sciences 2026 sur lesquelles les candidats de la voie générale doivent répondre.

Physique-chimie :

Cette partie est centrée sur l’étude des océans, de la mesure de leurs paramètres et de la transmission de données. Elle comporte 7 questions.

SVT :

Cette partie est dédiée aux phénomènes météorologiques extrêmes dans le sud de la France et au fonctionnement climatique. Elle comporte 3 questions.

➜ Consulte l’intégralité du sujet de sciences du brevet 2026 juste ici.

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Correction brevet sciences 2026

Voici quelques éléments de correction pour la partie dédiée à la physique-chimie :



Question 1 : Citer deux grandeurs que les capteurs équipant les flotteurs peuvent mesurer.

Les capteurs équipant les flotteurs peuvent mesurer la température et la pression de l’eau de mer.

Question 2 : Parmi les compositions indiquées dans le tableau ci-dessous, choisir et noter sur la copie le numéro de la composition correcte de l’ion chlorure. Justifier ce choix.

La composition correcte est la composition 3.

L’ion chlorure Cl − porte une charge négative. Cela signifie qu’il possède un électron de plus que de protons. Comme il possède 17 protons, il possède donc 18 électrons. Seule la composition 3 présente 18 électrons pour 17 protons.

Question 3 : À partir des observations des expériences, expliquer si ce sont les ions ou les molécules qui permettent le passage du courant dans les solutions.

Ce sont les ions qui permettent le passage du courant dans les solutions.

Dans l’expérience A, l’eau pure ne contient que des molécules d’eau et la lampe ne brille pas : sans ions, le courant ne passe pas. Dans l’expérience D, la solution sucrée ne contient que des molécules (d’eau et de sucre) et la lampe ne brille pas non plus, ce qui confirme que les molécules ne conduisent pas le courant. Au contraire, dans les expériences B et C, les solutions salées contiennent des ions chlorure et des ions sodium, et la lampe brille : c’est donc bien la présence d’ions qui rend la solution conductrice.

Question 4 : Donner le nom de l’appareil qui permet de mesurer l’intensité du courant électrique en ampère.

L’appareil qui permet de mesurer l’intensité du courant électrique en ampère est l’ampèremètre.

Question 5 : Déterminer la valeur de la masse de sel dissous dans un litre d’eau pour une intensité du courant électrique mesurée de 0,5 A.

Pour une intensité du courant de 0,5 A, la masse de sel dissous dans un litre d’eau est de 60 g.

On lit cette valeur sur le graphique : en partant de 0,5 A sur l’axe vertical, on rejoint la courbe, puis on descend jusqu’à l’axe horizontal, où on lit 60 g.



➜ Retrouve la correction complète de la partie physique-chimie juste ici.

➜ Consulte le corrigé complet de la partie SVT juste ici.

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