Brevet maths 2026 : sujet et corrigé

Ce mardi 30 juin, l’épreuve du brevet de maths clôture cette session du DNB. Une épreuve écrite de deux heures, dont la note représente un coefficient 2 dans ta moyenne finale du brevet des collèges. Retrouve ici le sujet du brevet de maths 2026 et le corrigé.

Sujet brevet maths 2026

Cette année, le sujet du brevet de mathématiques évolue puisqu’il se compose d’une partie automatismes (notée sur 6 points) et d’une partie sur le raisonnement et la résolution de problèmes avec plusieurs exercices (notée sur 14 points).

Voici le sujet sur lequel ont composé les candidats de la voie générale pour cette année 2026.



Pour rappel, dans la deuxième partie du sujet il est demandé aux candidats de développer leurs réponses.

Les exercices de cette partie abordent les notions suivantes :

Exercice 1 (Jeux Paralympiques) : traitement de données et statistiques (lecture et extraction de données d’un tableau, calcul d’une médiane, interprétation de données), proportions et calculs de pourcentages (évolution et augmentation).





: traitement de données et statistiques (lecture et extraction de données d’un tableau, calcul d’une médiane, interprétation de données), proportions et calculs de pourcentages (évolution et augmentation). Exercice 2 (Géométrie plane) : théorème de Pythagore (réciproque), théorème de Thalès (direct), angles et triangles semblables, calcul d’aire de triangles et de quadrilatères.





: théorème de Pythagore (réciproque), théorème de Thalès (direct), angles et triangles semblables, calcul d’aire de triangles et de quadrilatères. Exercice 3 (Géométrie et grandeurs) : notion de fonction (lecture graphique d’images et d’antécédents), géométrie dans l’espace (calcul de volume d’une boule), proportionnalité (utilisation de la masse volumique).





: notion de fonction (lecture graphique d’images et d’antécédents), géométrie dans l’espace (calcul de volume d’une boule), proportionnalité (utilisation de la masse volumique). Exercice 4 (Arithmétique) : Divisibilité, décomposition en produits de facteurs premiers, recherche du Plus Grand Commun Diviseur (PGCD) pour résoudre un problème de partage.



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Correction brevet maths 2026

Voici ci-dessous un aperçu de la correction de l’exercice 1 de l’épreuve de maths :

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