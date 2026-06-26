Brevet français 2026 : sujet et corrigé de métropole

L’épreuve de français du brevet 2026 a lieu ce vendredi 26 juin. Une épreuve composée de 3 grandes parties et qui affiche un coefficient 2 dans la note finale du DNB. Retrouve ici le sujet du brevet de français et la correction.

Sujet brevet de français 2026

Voici le sujet du brevet de français 2026 en métropole sur lequel ont composé les candidats de la voie générale.

Cette année, c’est le thème de la Première Guerre mondiale qui est abordé.

Compréhension et compétences d’interprétation / Grammaire et compétences linguistiques (50 points)

Dans cette première partie, les candidats doivent répondre à des questions de compréhension (32 points) puis de grammaire (18 points), en s’appuyant sur les ressources suivantes :

Un extrait de l’œuvre autobiographique de Blaise Cendrars s’intitulant « Dans le silence de la nuit » dans L’Homme foudroyé publié en 1945 . L’auteur raconte un souvenir de la Première Guerre mondiale durant laquelle il a été mobilisé. Une nuit il part en éclaireur, seul, pour repérer l’emplacement des tranchées allemandes.





s’intitulant dans publié en . L’auteur raconte un souvenir de la Première Guerre mondiale durant laquelle il a été mobilisé. Une nuit il part en éclaireur, seul, pour repérer l’emplacement des tranchées allemandes. Un photogramme issu du film Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick sorti en 1957.

Dictée (10 points)

La partie dictée reprend un autre passage de l’œuvre de Blaise Cendrars, L’Homme foudroyé de 1945.

Rédaction (40 points)

Pour la partie rédaction, les candidats ont le choix entre deux sujets :

Sujet d’imagination (35 lignes minimum) :



« Quand je rentrai au campement, avant le lever du jour, les hommes me dirent :

– Dis donc, caporal, tu nous as fait une belle peur, cette nuit. Qu’est-ce qui t’est arrive ? »



Le narrateur leur fait alors le récit de sa nuit en masquant sa peur et en se présentant sous un jour héroïque.





(35 lignes minimum) : « Quand je rentrai au campement, avant le lever du jour, les hommes me dirent : – Dis donc, caporal, tu nous as fait une belle peur, cette nuit. Qu’est-ce qui t’est arrive ? » Le narrateur leur fait alors le récit de sa nuit en masquant sa peur et en se présentant sous un jour héroïque. Sujet de réflexion (30 lignes minimum) :



Qu’apporte au lecteur ou au spectateur la découverte d’œuvres qui se déroulent à une autre époque ?

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Correction brevet français 2026

Voici une proposition de corrigé pour le sujet de réflexion de la deuxième partie de l’épreuve.

Question : Qu’apporte au lecteur ou au spectateur la découverte d’œuvres qui se déroulent à une autre époque ?



Réponse possible :

Lire un roman ou regarder un film qui se déroule à une autre époque que la nôtre est une expérience à la fois étrange et passionnante. Le lecteur ou le spectateur quitte alors son présent pour découvrir un monde disparu, parfois très éloigné de sa vie quotidienne. On peut alors se demander ce que nous apporte la découverte de telles œuvres. Elles enrichissent notre connaissance du passé, mais aussi notre compréhension des hommes et de nous-mêmes.



D’abord, une œuvre qui se déroule à une autre époque nous fait découvrir et comprendre le passé. Elle nous apprend comment vivaient les hommes d’autrefois, ce qu’ils ressentaient et ce qu’ils ont traversé. Le texte de Blaise Cendrars en est un bon exemple : en racontant une nuit de la Première Guerre mondiale, il nous fait ressentir de l’intérieur la peur d’un soldat seul dans le noir, face à un ennemi invisible. Aucun cours d’histoire ne peut faire éprouver cette angoisse aussi fortement qu’un récit vécu. De la même façon, un film comme Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick nous plonge dans l’horreur des tranchées et nous fait comprendre l’injustice subie par les soldats. Ces œuvres donnent un visage humain à l’Histoire et la rendent vivante.



Ensuite, découvrir une autre époque permet de mieux comprendre les hommes en général, et même de mieux se comprendre soi-même. En effet, malgré la distance dans le temps, les personnages éprouvent des sentiments que nous connaissons tous : la peur, l’amour, le courage, l’espoir. En lisant Le Journal d’Anne Frank, par exemple, on découvre la vie d’une adolescente pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on reconnaît aussi des émotions universelles, celles d’une jeune fille qui rêve et qui espère malgré le danger. Ainsi, le passé nous tend une sorte de miroir : il nous montre que les êtres humains, à toutes les époques, se ressemblent au fond. Cette découverte nous aide à réfléchir sur notre propre vie.



Enfin, ces œuvres nous offrent aussi un véritable plaisir, celui du voyage et de l’imagination. Elles nous transportent dans un décor différent, avec ses costumes, ses paysages et ses manières de parler. Une bande dessinée comme Les Aventures d’Astérix nous fait revivre l’époque gauloise sur un ton amusant, tandis qu’un tableau ancien nous montre des scènes de vie d’autrefois. Découvrir une autre époque, c’est aussi élargir son regard et nourrir sa curiosité.



En définitive, les œuvres qui se déroulent à une autre époque nous apportent beaucoup : elles nous font connaître le passé, comprendre les hommes et rêver à d’autres mondes. En nous éloignant de notre présent, elles nous aident finalement à mieux comprendre notre propre époque et notre place dans le temps.

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