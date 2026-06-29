Dates du brevet 2026 : quand auront lieu les épreuves du DNB ?

La dernière année de collège est marquée par les épreuves du DNB, le diplôme national du brevet. Quelles sont les dates du brevet 2026 ? À quelle heure auront lieu les épreuves ? Réponses ici.

Les dates du brevet 2026 sont officiellement communiquées. Note-les dès maintenant ! Voici le détail des jours d’épreuves et les horaires.

Dates brevet 2026 : épreuves écrites communes

Pour la session 2026, les épreuves écrites du brevet des collèges auront eu sur 3 jours cette année : entre le vendredi 26 juin au mardi 30 juin 2026. Les heures des épreuves peuvent varier dans les Drom selon l’heure locale.

Vendredi 26 juin 2026 Français

Grammaire et compétences linguistiques –

compréhension et compétences d’interprétation –

dictée 9 h à 10 h 30 Français

Rédaction 10 h 45 à 12 h 15 Lundi 29 juin 2026 Histoire-géographie et EMC 9 h à 11 h Sciences

Physique-chimie et sciences de la vie et de la terre 13 h 30 à 14 h 30 Mardi 30 juin 2026 Mathématiques 9 h – 11 h Langue vivante étrangère

(candidats libres uniquement) 14 h – 15 h 30

Les résultats du brevet 2026 seront communiqués sur le site des académies entre mercredi 8 juillet et vendredi 10 juillet. La date résultat du brevet peut varier d’une acadélie à l’autre.

Dates du brevet 2026 : session de remplacement

Pour rappel, la session de remplacement est ouverte aux candidats qui, pour une raison valable, n’ont pas pu se présenter aux épreuves de juin lors de la session normale du DNB.

Les épreuves écrites de la session de remplacement 2025 ont eu lieu sur deux journées : jeudi 10 septembre et vendredi 11 septembre 2026.

Jeudi 10 septembre 2026 Français

Grammaire et compétences linguistiques –

compréhension et compétences d’interprétation –

dictée 9 h à 10 h 30 Français

Rédaction 10 h 45 à 12 h 15 Mathématiques 14 h 30 à 16 h 30 Vendredi 11 septembre 2026 Histoire-géographie et EMC 9 h 00 à 11 h Sciences

Physique-chimie et/ou sciences de la vie

et de la Terre et/ou technologie 13 h 30 à 14 h 30 Langue vivante étrangère

(candidats libres uniquement) 15 h à 16 h 30

Sujets du DNB 2025 et 2024

Entraine-toi aux épreuves du brevet des collèges avec les sujets du DNB 2025 et 2024 et les corrigés proposés par digiSchool :

Les sujets probables du brevet sont aussi un bon moyen de tester tes connaissances sur les parties du programme qui peuvent tomber dans les différentes matières !

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Nouvelles modalités d’attribution du brevet 2026

À partir de cette session 2026 du DNB, les modalités d’attribution du brevet des collèges changent. Terminé le système de notation sur 800 points et place au contrôle continu.

En effet, 40% de la moyenne finale du nouveau brevet 2026 sera donc calculée sur la base des moyennes annuelles de toutes les disciplines suivies par les élèves en classe de 3e. On note ici que toutes les matières affichent le même coefficient. Les résultats aux épreuves écrites de fin d’année représenteront donc 60% de la note finale du brevet.

➜ Retrouve ici notre simulateur de notes du brevet 2026 à jour (pour les candidats scolaires et les candidats libres)