Les mentions au brevet des collèges : combien de points pour les obtenir ?

À partir d’un certain nombre de points, il est possible de décrocher une mention au brevet. Combien faut-il de points pour avoir une mention assez-bien, bien ou très bien au brevet des collèges ? A quoi servent les mentions au DNB ? Explications dans cet article. Tu pourras aussi calculer ta moyenne grâce à notre simulateur de note en ligne.

SOMMAIRE

Quelles sont les différentes mentions au brevet ?

Il existe trois mentions au brevet des collèges. Tu décroches une mention au DNB selon le nombre de points obtenus au socle commun et aux épreuves obligatoires. Pour les candidats scolaires, le barème est le suivant :

mention assez bien : entre 480 et 560 points sur 800

Pour les candidats individuels, notés sur 400 points au total et non 800, le barème des mentions du brevet est :

assez bien » , si tu obtiens au moins 240 points sur 400

La mention bien et la mention très bien ouvrent le droit à l’obtention d’une bourse au mérite, sous certaines conditions. Le montant de la bourse au mérite peut aller de 400 à 1 000€, selon l’échelon de ta bourse de lycée.

Répartition des points au brevet 2024

Ta note finale du brevet des collèges se compose de deux parties : le contrôle continu sur 400 points et les 5 épreuves écrites sur 400 points également.

400 points du socle commun

Tes connaissances du socle commun représentent 50% de ta note finale du brevet. C’est ce que l’on appelle le contrôle continu, car cette évaluation ne se fait pas sur une épreuve en particulier, mais justement en continu au cours de ton cycle. De “maîtrise insuffisante” sur 10 points à “très bonne maitrise” sur 50 points, huit grandes composantes sont évaluées selon ton degré de maitrise. Retrouve ici le détail des 8 composantes évaluées.

S’ajoutent également les options facultatives (latin, grec). En effet, ces matières te permettent de gagner des points supplémentaires. Attention cependant, seuls les points au-dessus de la moyenne comptent pour l’obtention du brevet.

400 points d’épreuves finales

Ensuite, les épreuves du brevet forment 400 points qui s’ajoutent aux 400 du contrôle de connaissances. Il y a donc en tout 800 points maximum à obtenir, seulement 400 points seront nécessaires pour l’obtention du diplôme. Voici la répartition des points, pour les épreuves de l’examen :

100 points pour l’ épreuve orale du brevet

100 points pour les mathématiques

100 points pour le français

50 points pour l’ histoire géographie et enseignement moral et civique

50 points pour les sciences (SVT et technologie en 2022)

Accède à notre simulateur de notes pour calculer ta moyenne du brevet automatiquement !

Pourquoi avoir une mention au brevet ?

Faire plaisir à tes parents

Imagine un peu… Alors qu’ils ne s’y attendaient pas, tu annonces une bonne nouvelle à tes parents : tu as eu le brevet avec mention ! Non seulement cela leur fera plaisir, mais en plus ils seront fiers de toi (d’ailleurs, tu pourras l’être aussi).

Résultat ? Avec un peu de chance, ils te féliciteront peut-être avec un petit cadeau ou un voyage cet été. Dans tous les cas, tu partiras avec l’assurance de passer de très bonnes vacances.

Avoir un bon dossier

Quels que soient les diplômes que tu passeras plus tard, le fait de les obtenir avec une mention est toujours valorisant.

Alors certes, ta mention au brevet ne va pas figurer en tête de ton CV toute ta vie, mais ça peut au moins servir pour le lycée.

En effet, si tu souhaites intégrer un lycée privé réputé, ou ne serait-ce qu’une seconde générale, il est toujours mieux d’avoir une mention au brevet.

Te lancer un petit défi

Le brevet, ce n’est pas très difficile à obtenir… Avec le contrôle continu, de nombreux élèves passent les épreuves de fin d’année en ayant déjà obtenu les 400 points requis.

Pourquoi pas alors corser un peu le jeu en se lançant un petit défi ? Il n’y a pas que les premiers de la classe qui peuvent prétendre à une mention, et tu ne perds rien à essayer.

Décrocher une bourse au mérite

Si tu es éligible au programme de bourses, tu pourrais en plus avoir une bourse au mérite en t’inscrivant au lycée : le seul impératif est de s’engager à poursuivre sa scolarité jusqu’au bac et avoir de bons résultats pendant tout le lycée. Un petit coup de pouce financier pour poursuivre ta scolarité dans de meilleures conditions.