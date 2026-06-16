Les sujets probables au brevet 2026 en maths

L’épreuve de mathématiques pour le brevet 2026, c’est mardi 30 juin de 9h à 11h. Avec la nouvelle partie sur les automatismes, l’épreuve de réinvente. Mais pas de panique, digiSchool est là pour te donner des conseils pour organiser tes révisions et pour décrocher une bonne note, notamment en décourant les sujets probables dans cette matière.

SOMMAIRE

Sujets probables pour le brevet de mathématiques 2026

Le sujet de mathématiques au DNB est composé de plusieurs exercices qui mobilisent souvent de multiples notions. Notre conseil dans cette matière est donc de ne pas faire d’impasse et réviser le programme de 3e dans son intégralité. C’est pourquoi tu vas trouver ci-dessus une longue liste de sujets susceptibles de tomber au brevet de mathématiques 2026.

Les sujets probables du brevet de mathématiques

Et à ne pas négliger, toute la partie sur les automatismes ; et si tu révises bien, ce sont des points “faciles” à gagner.

On t’a préparé un article dédié sur les automatismes de 3e à connaitre pour réussir ton épreuve de mathématiques au brevet des collèges.

Brevet 2026 : les sujets probables dans chaque matière

Tout le programme de 3e en maths avec digiSchool Education

des fiches de cours et des vidéos de notions pour réviser le programme

et des pour réviser le programme des quiz pour valider tes connaissances

pour valider tes connaissances des flashcards pour retenir les notions importantes

pour retenir les notions importantes des annales pour réviser sur des sujets concrets

➜ En appli sur iOS ou sur Android ou sur le web

Comment se présente le sujet du brevet de mathématiques ?

Pour rappel, l’épreuve de mathématiques au DNB se compose de deux parties :

une partie sur les automatismes, notée sur 6 points. Il s’agit ici de QCM sans justification. Alors si tu connais bien tes notions et tes fondamentaux, c’est easy !

une partie avec plusieurs exercices indépendants. En général il y en a 3 ou 4 différents, faisant donc appel à des notions distinctes du programme de 3e.

L’épreuve dure 2 heures, est notée sur 20 points au total et affiche un coefficient 2 dans la note finale du brevet.

Gagne 2 points sur ta note en maths ! La clarté et la précision des raisonnements ainsi que la qualité de la rédaction de tes réponses aux différents exercices sont évaluées sur 2 points ! Alors à toi de jouer !

➜ On t’explique ici le nouveau calcul du brevet 2026

Révise les notions de maths avec nos vidéos

Retrouve sur notre chaine Youtube digiSchool Collège, une série de vidéos de notions avec Lucas-Maths.

Les annales de maths du Brevet

Pour t’aider dans tes révisions, rien de mieux que de t’entrainer avec les annales de mathématiques. En effet, en t’exercant avec les vrais sujets tombés les années précédentes, tu peux te familiariser avec les énoncés, voir à quoi ressemblent les exercices … et avec les corrigés disponibles, évaluer si tu maitrises ou pas assez les chapitres du programme.

➜ sujet brevet 2026 Asie en maths

➜ sujet du brevet 2025 de maths et son corrigé

➜ sujet du brevet 2024 de mathématiques et son corrigé

Comme la partie sur les automatismes est une nouveautéspour cette épreuve de mathématiques en 2026 au brevet des collèges, voici quelques sujets d’entrainement intégrant cette nouvelle partie :