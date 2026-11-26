Quand s’inscrire aux concours territoriaux ? Calendrier des inscriptions de décembre 2026 à juin 2027, filières, catégories A, B et C, centres de gestion organisateurs et voies d’accès sans concours, d’après le portail officiel Concours-Territorial.fr.

Tu vises la fonction publique territoriale et tu veux savoir quand s’inscrire ? Le calendrier de chaque concours territorial figure sur le portail Concours-Territorial.fr, dont l’édition 2027-2028 compte 36 intitulés de concours avec un millésime 2027. Les prochaines ouvertures s’échelonnent du 8 décembre 2026 (ingénieur) à mai 2027, avec le rédacteur à partir du 2 février et l’animateur à partir du 2 mars. Voici comment lire ce calendrier : la logique filière, catégorie et grade, les organisateurs, les dates à venir, et les voies d’accès qui évitent le concours. Pour passer de la lecture à la préparation, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Comment s’y retrouver : filières, catégories et grades

La fonction publique territoriale est l’une des trois fonctions publiques, avec celles de l’État et l’hospitalière. D’après la foire aux questions du portail, elle regroupe le tiers des fonctionnaires, soit 1,895 million d’agents titulaires, non titulaires et emplois aidés. Ils travaillent dans 35 416 communes, 101 départements, 13 régions et 5 régions ultramarines, ainsi que dans environ 20 000 établissements publics locaux (intercommunalités, SDIS, offices HLM, CCAS) : 55 000 structures, autant d’employeurs potentiels.

Le portail résume l’organisation en une chaîne : filière, catégorie, cadre d’emplois, métier. Un cadre d’emplois regroupe les agents d’un même statut, il est rattaché à une filière et à une catégorie, et il se divise en grades. Le concours donne accès à un grade, pas à un poste précis.

Exemple du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Source : Concours-Territorial.fr, foire aux questions.

Les catégories se lisent en trois niveaux de responsabilité, qui déterminent aussi le niveau de diplôme habituellement demandé :

Catégorie Fonctions Niveau habituel Exemples au calendrier 2027 A (et A+) Encadrement, direction, expertise La plupart des concours sont ouverts dès bac + 3 Ingénieur, administrateur, directeur d’établissement d’enseignement artistique B Encadrement intermédiaire, instruction À partir du bac ou de bac + 2 Rédacteur, animateur, aide-soignant C Exécution À partir du brevet, du CAP ou du BEP Agent de maîtrise, ATSEM, caporal de sapeurs-pompiers

Chaque concours fixe ensuite ses propres conditions : le concours externe d’ingénieur, par exemple, exige cinq années d’études après le bac, soit bien plus que le seuil moyen de la catégorie A. Les catégories A, B et C de la fonction publique sont détaillées dans un article dédié, et les articles sur la catégorie B et la catégorie C précisent diplômes et voies d’accès. Pour une présentation générale du statut, l’article sur les concours de la fonction publique territoriale reste un bon point de départ.

Qui organise les concours territoriaux ?

Depuis le 1er janvier 2010, ce sont les centres de gestion (CDG) qui organisent la quasi-totalité des concours et examens professionnels territoriaux. Ces établissements publics ont pour mission l’accès aux cadres d’emplois, la mobilité entre collectivités et le suivi des carrières. Les concours de catégorie A+ échappent à cette règle : le calendrier les attribue au CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale (administrateur, conservateur de bibliothèques, ingénieur en chef, colonel de sapeurs-pompiers).

Un même concours est souvent organisé par plusieurs centres à la fois : la session d’attaché 2026 en comptait treize, celle d’agent de maîtrise 2027 une trentaine. Le portail encadre ce cas par une règle de limitation des inscriptions, fixée par l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 31 mars 2021 : quand plusieurs centres organisent simultanément un concours pour le même grade, un candidat ne peut pas figurer sur plusieurs listes d’admis à participer. Pour ces concours, la création d’un compte sur le portail est obligatoire ; elle reste facultative pour les autres, mais permet de retrouver ses inscriptions et de se connecter à l’espace du centre organisateur.

Deux précisions utiles avant de choisir :

Les résultats ne sont pas sur le portail : ils sont publiés par le centre organisateur ;

: ils sont publiés par le centre organisateur ; Réussir le concours ne vaut pas recrutement : le lauréat doit ensuite trouver un emploi dans une collectivité ou un établissement. Le portail le dit explicitement dans sa foire aux questions.

Le calendrier concours territorial : les inscriptions à venir

Fenêtres d’inscription publiées au 22/11/2026. Source : Concours-Territorial.fr, calendrier 2027-2028.

Concours (catégorie) Filière Inscriptions Premières épreuves Colonel de sapeurs-pompiers (A+) Sapeurs-pompiers Jusqu’au 11/12/2026 22/03/2027 Ingénieur (A) Technique Du 08/12/2026 au 13/01/2027 16/06/2027 Directeur d’établissement d’enseignement artistique, 1re et 2e catégories (A) Culturelle Du 05/01 au 10/02/2027 19/05/2027 Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste (A) Médico-sociale Du 05/01 au 10/02/2027 10/05/2027 Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien et profils voisins (A) Médico-sociale Du 05/01 au 10/02/2027 03/05/2027 Caporal de sapeurs-pompiers professionnels (C) Sapeurs-pompiers Du 05/01 au 10/02/2027 25/11/2027 Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers (A) Sapeurs-pompiers Du 12/01 au 17/02/2027 10/05/2027 Infirmier de sapeurs-pompiers (A) Sapeurs-pompiers Du 26/01 au 03/03/2027 07/06/2027 Rédacteur et rédacteur principal de 2e classe (B) Administrative Du 02/02 au 10/03/2027 14/10/2027 Conservateur territorial de bibliothèques (A+) Culturelle Du 08/02 au 12/03/2027 19/05/2027 Administrateur (A+) Administrative Du 15/02 au 19/03/2027 21/06/2027 Animateur et animateur principal de 2e classe (B) Animation Du 02/03 au 07/04/2027 23/09/2027 ATSEM principal de 2e classe (C) Médico-sociale Du 16/03 au 21/04/2027 29/09/2027 Aide-soignant de classe normale (B) Médico-sociale Du 16/03 au 21/04/2027 04/10/2027 Agent social principal de 2e classe (C) Médico-sociale Du 16/03 au 21/04/2027 05/10/2027 Auxiliaire de soins principal de 2e classe (C) Médico-sociale Du 16/03 au 21/04/2027 04/10/2027 Ingénieur en chef (A+) Technique Du 06/04 au 11/05/2027 07/09/2027 Adjoint technique principal de 2e classe des établissements d’enseignement (C) Technique Du 04/05 au 09/06/2027 25/11/2027 ATSEM principal de 2e classe, session de la Martinique (C) Médico-sociale Du 11/05 au 16/06/2027 01/12/2027

Ces dates sont celles du calendrier 2027-2028 du portail. La liste des centres organisateurs est marquée « non définitive » pour plusieurs concours (rédacteur, administrateur, conservateur de bibliothèques, ingénieur, ingénieur en chef, directeur d’établissement d’enseignement artistique, aide-soignant, ATSEM) et les dates peuvent encore évoluer : le portail propose une alerte par e-mail à l’ouverture des inscriptions.

Certains grades très recherchés n’ont aucune session 2027 au calendrier à ce jour : leur dernière session date de 2026, avec des premières épreuves le 19 novembre 2026 pour l’attaché, le 9 avril pour le technicien, le 12 mars pour l’adjoint administratif principal et le 22 janvier pour l’adjoint technique principal, d’après le calendrier 2026-2027. Les articles consacrés au concours d’attaché territorial, au concours de technicien territorial et à l’adjoint administratif territorial font le point sur la suite. À l’inverse, aucun concours de la filière sportive ne figure au calendrier 2027.

Un concours de catégorie B territoriale ➜ Concours rédacteur territorial 2027 : calendrier, conditions et épreuves

Les concours par filière

Un intitulé correspond à un grade ouvert au concours. Comptage digiSchool d’après Concours-Territorial.fr.

La filière médico-sociale pèse à elle seule 13 des 36 intitulés, devant la filière culturelle (7) et les sapeurs-pompiers (5). La filière administrative, pourtant la plus connue, n’en compte que 3 pour 2027 : le rédacteur, le rédacteur principal de 2e classe et l’administrateur. Chaque filière correspond à un domaine d’activité distinct.

Pour explorer les métiers derrière ces filières, le répertoire des métiers du CNFPT propose un référentiel, à croiser avec les offres d’emploi réellement publiées.

Où sont les emplois, et peut-on s’en passer ?

Compteurs en direct, qui évoluent chaque jour. Source : Emploi-Territorial.fr.

Le 22 novembre 2026, Emploi-Territorial.fr affichait 26 623 offres d’emploi en cours de publication. La filière technique en concentre le plus (10 462), devant l’administrative (8 293) et la médico-sociale (4 154). Par catégorie, la C domine avec 15 066 offres, devant la B (7 792), la A (6 657) et la A+ (194). Une offre pouvant viser plusieurs filières ou catégories, ces sous-totaux dépassent le total général : ils donnent un ordre de grandeur du marché, pas un décompte de postes distincts.

Le concours reste la principale voie d’accès à l’emploi public, mais pas la seule. La FAQ du portail en liste plusieurs autres :

Le recrutement direct sur certains postes de catégorie C (adjoints techniques ou administratifs), sans concours ;

sur certains postes de catégorie C (adjoints techniques ou administratifs), sans concours ; Le contrat : des agents peuvent être recrutés en CDD, parfois transformé en CDI sous conditions ;

: des agents peuvent être recrutés en CDD, parfois transformé en CDI sous conditions ; Le PACTE (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État) : une formation en alternance ouverte aux jeunes de 16 à 28 ans peu ou pas diplômés et aux chômeurs de longue durée de plus de 45 ans, qui peut mener à un poste de fonctionnaire de catégorie C ;

(parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État) : une formation en alternance ouverte aux jeunes de 16 à 28 ans peu ou pas diplômés et aux chômeurs de longue durée de plus de 45 ans, qui peut mener à un poste de fonctionnaire de catégorie C ; L’apprentissage et les emplois aidés, ainsi que le recrutement des travailleurs reconnus handicapés et les emplois réservés (pensionnés, militaires et leurs proches).

Pour comparer ces voies avec le concours, l’article pourquoi passer un concours de la fonction publique pose les avantages et les contraintes du statut.

Concours de catégorie C ➜ Concours fonction publique catégorie C : diplôme, voies d’accès et épreuves

Choisir et préparer son concours

Avec 36 intitulés au calendrier, le plus difficile est de choisir. Une démarche simple tient en quatre temps :

Partir du niveau de diplôme : le portail propose un moteur de recherche par niveau (de CAP-BEP au doctorat), par catégorie, par filière et par grade ;

: le portail propose un moteur de recherche par niveau (de CAP-BEP au doctorat), par catégorie, par filière et par grade ; Lire la fiche officielle du concours visé : conditions, épreuves, coefficients et calendrier y sont détaillés, et les brochures des centres organisateurs précisent chaque voie d’accès ;

: conditions, épreuves, coefficients et calendrier y sont détaillés, et les brochures des centres organisateurs précisent chaque voie d’accès ; Activer l’alerte d’ouverture sur la fiche de la session, pour ne pas manquer une fenêtre d’inscription qui dure souvent un peu plus d’un mois ;

sur la fiche de la session, pour ne pas manquer une fenêtre d’inscription qui dure souvent un peu plus d’un mois ; Regarder les offres d’emploi du grade visé : le concours ne garantit pas de poste, autant vérifier que des collectivités recrutent sur ce profil.

Côté épreuves, chaque concours a son format : celui d’ingénieur, par exemple, combine une note à partir d’un dossier et un entretien de 40 minutes. Les méthodes d’écrit et d’oral se travaillent avec la rédaction d’une note de synthèse et la préparation de l’oral de la fonction publique. digiSchool propose des cours, quiz et annales dédiés aux concours d’attaché, de rédacteur, de technicien, d’adjoint administratif territorial, d’ATSEM et de sapeur-pompier, à retrouver sur la page préparation aux concours de la fonction publique ; pour les autres grades, il n’existe pas encore de préparation dédiée.

FAQ

Quand s’ouvrent les prochaines inscriptions aux concours territoriaux ? D’après le calendrier 2027-2028 du portail Concours-Territorial.fr, les inscriptions au concours d’ingénieur ouvrent le 8 décembre 2026, celles du concours de rédacteur le 2 février 2027, celles du concours d’animateur le 2 mars 2027 et celles de plusieurs concours médico-sociaux (ATSEM, aide-soignant, agent social, auxiliaire de soins) le 16 mars 2027. Plusieurs listes de centres organisateurs ne sont pas encore définitives. Qui organise les concours de la fonction publique territoriale ? Les centres de gestion organisent la quasi-totalité des concours et examens professionnels depuis le 1er janvier 2010. Les concours de catégorie A+ (administrateur, ingénieur en chef, conservateurs) sont organisés par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Peut-on s’inscrire dans plusieurs centres de gestion pour le même concours ? Non. Quand plusieurs centres de gestion organisent simultanément un concours pour le même grade, un candidat ne peut pas figurer sur plusieurs listes d’admis à participer. Le portail Concours-Territorial.fr met en œuvre cette limitation, et un compte y est obligatoire pour ces concours. Faut-il un concours pour travailler dans une mairie ? Pas toujours. Certains postes de catégorie C permettent un recrutement direct comme fonctionnaire, et les collectivités recrutent aussi des agents contractuels, des apprentis ou des personnes en emploi aidé. Pour devenir fonctionnaire titulaire sur la plupart des grades, le concours reste la principale voie d’accès, et il ne vaut pas recrutement : il faut ensuite trouver un poste. Quel niveau de diplôme faut-il pour un concours territorial ? Cela dépend de la catégorie. La plupart des concours de catégorie A sont accessibles dès bac + 3, ceux de catégorie B à partir du bac ou de bac + 2, ceux de catégorie C à partir du brevet, du CAP ou du BEP. Chaque concours a toutefois ses conditions propres : le concours externe d’ingénieur, par exemple, exige cinq années d’études après le bac.

Sources