Un concours de catégorie B s’ouvre avec le bac, parfois bac+2, et ses épreuves sont plus rédactionnelles qu’en catégorie C. Diplôme exigé concours par concours, voies d’accès, épreuves et poids de l’écrit et de l’entretien : le point sur les règles officielles.

Le concours fonction publique catégorie B, c’est le palier du bac : rédacteur territorial, secrétaire administratif, contrôleur des finances publiques, gardien de la paix. Ces postes relèvent de fonctions d’application et d’encadrement intermédiaire. Ainsi, les épreuves sont plus rédactionnelles qu’en catégorie C. Reste à savoir quel diplôme est vraiment exigé, par quelle voie entrer et où se jouent les points. Voici le point, concours par concours. Enfin, pour passer à la pratique, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours fonction publique catégorie B : ce que ça recouvre

Les emplois de la fonction publique se classent en trois catégories : A, B et C. Le niveau de responsabilité et le diplôme demandé les distinguent. La catégorie B est celle des fonctions d’application : gestion administrative, comptable ou technique, contrôle, rédaction, encadrement d’agents d’exécution. Elle existe aussi dans les trois versants, celui de l’État, le territorial et l’hospitalier. Pour un tour d’horizon des trois catégories, l’article sur les catégories A, B et C de la fonction publique pose les bases.

Côté diplôme, Service Public annonce un repère pour la voie externe de la fonction publique de l’État. Il faut bac+2 ou plus en catégorie A, du bac à bac+2 en catégorie B, et un niveau 3 (CAP, BEP, brevet) en catégorie C. La catégorie B couvre donc une fourchette, et c’est le statut de chaque corps qui tranche. Par ailleurs, Service Public détaille les conditions d’accès.

Niveau de diplôme annoncé par Service Public pour la voie externe. La catégorie B, mise en avant ici, va du bac au bac+2 selon le corps.

Quel diplôme pour un concours de catégorie B ?

Le bac, point d’entrée le plus courant

Le bac est le point d’entrée le plus courant, mais pas une règle absolue. Dans les concours que digiSchool détaille, par exemple, le concours externe de rédacteur territorial s’ouvre avec le baccalauréat, un diplôme homologué au niveau 4 ou une qualification équivalente. Quant à celui de technicien territorial, il demande plus précisément un baccalauréat technologique ou professionnel, ou un diplôme de niveau 4 sanctionnant une formation technico-professionnelle. De même, les concours de secrétaire administratif (SAENES) et de contrôleur des finances publiques s’ouvrent avec le bac, comme celui de gardien de la paix. À l’autre bout de la fourchette, le concours externe de greffier exige un diplôme de niveau 5, soit bac+2 minimum.

Six concours de catégorie B, voie externe. Cinq s’ouvrent avec le bac ou un diplôme de niveau 4 ; le greffier demande un niveau 5 (bac+2 minimum).

Si le diplôme manque : trois portes restent ouvertes

Si le diplôme manque, trois portes restent ouvertes, selon Service Public pour les concours externes de l’État :

l’équivalence : un autre diplôme, un cycle d’études équivalent ou trois ans cumulés d’expérience professionnelle à temps plein (deux ans avec un diplôme de niveau immédiatement inférieur) ; une commission d’équivalence examine la demande, à formuler au moment de l’inscription ;

: un autre diplôme, un cycle d’études équivalent ou trois ans cumulés d’expérience professionnelle à temps plein (deux ans avec un diplôme de niveau immédiatement inférieur) ; une commission d’équivalence examine la demande, à formuler au moment de l’inscription ; la dispense de diplôme pour les parents d’au moins trois enfants, sauf si l’emploi exige un titre précis ;

pour les parents d’au moins trois enfants, sauf si l’emploi exige un titre précis ; la dispense pour les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste du ministère des Sports.

Externe, interne ou troisième concours

Les trois voies d’accès

Un même corps s’ouvre souvent par plusieurs voies. Service Public en distingue trois pour les concours de l’État :

D’abord, le concours externe s’adresse à tous les candidats qui remplissent la condition de diplôme.

s’adresse à tous les candidats qui remplissent la condition de diplôme. Ensuite, le concours interne s’adresse aux fonctionnaires, aux militaires et aux contractuels. Le statut du corps fixe la durée de services publics exigée. Elle atteint quatre ans de services publics effectifs pour le secrétaire administratif de l’Éducation nationale. Pour le rédacteur territorial, elle atteint aussi quatre ans, au 1er janvier de l’année du concours.

s’adresse aux fonctionnaires, aux militaires et aux contractuels. Le statut du corps fixe la durée de services publics exigée. Elle atteint quatre ans de services publics effectifs pour le secrétaire administratif de l’Éducation nationale. Pour le rédacteur territorial, elle atteint aussi quatre ans, au 1er janvier de l’année du concours. Enfin, le troisième concours vise les candidats qui ont exercé une activité professionnelle, un mandat d’élu local ou une responsabilité associative pendant une durée que fixe le statut : quatre ans pour le rédacteur territorial.

Recrutement sans concours, offres et calendriers

Le recrutement sans concours, lui, n’apparaît pas en catégorie B. Les pages de Service Public consacrées à ce mode d’entrée visent des corps de catégorie C. Pour ce point, l’article sur le concours de la fonction publique en catégorie C détaille le recrutement sans concours et le PACTE. Côté offres et calendriers, Choisir le service public recense les concours de l’État. Quant au territorial, concours-territorial.fr recense ceux que les centres de gestion organisent région par région.

Tu vises la fonction publique territoriale ? ➜ Lire l’article sur le concours de rédacteur territorial

Les épreuves : écrit, entretien, coefficients

Un changement de registre

La catégorie B marque un changement de registre par rapport à la catégorie C : moins de QCM, davantage de rédaction. On y trouve une note de synthèse à partir d’un dossier (rédacteur), un cas pratique de trois heures (secrétaire administratif) ou une analyse de dossier de trois heures (contrôleur des finances publiques). Ensuite vient un entretien avec le jury. Le jury note chaque épreuve de 0 à 20 et applique un coefficient. Ainsi, au concours de rédacteur territorial, dont les écrits sont anonymes, une note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire élimine le candidat. De plus, la moyenne finale doit atteindre 10 sur 20.

Le poids de l’écrit et de l’oral

Cependant, le poids de chaque phase diffère d’un concours à l’autre. Le calcul sur les coefficients de la voie externe donne un constat net : dans les cinq concours comparés, l’oral ne pèse jamais plus que l’écrit. L’oral en vaut la moitié au concours de contrôleur des finances publiques (6 points sur 12) et au concours de technicien territorial. En revanche, il en vaut un tiers à ceux de rédacteur et de greffier. En revanche, pour le secrétaire administratif, l’entretien (coefficient 4) pèse 44 % des points. L’écrit reste donc le premier filtre : il ouvre la porte de l’oral.

Part des coefficients de chaque phase, voie externe. Calcul maison à partir des coefficients publiés dans les arrêtés, décrets et notices cités dans les articles liés.

Choisir son concours

Trois questions aident à trancher. D’abord, quel diplôme le candidat a-t-il déjà acquis : bac, bac technologique ou professionnel, bac+2 ? Ensuite, quel type de poste l’attire : bureau d’une collectivité, rectorat, services techniques, police, justice ? Enfin, quelle épreuve est la plus à portée : la note de synthèse, le cas pratique ou l’entretien ? Côté préparation, digiSchool propose des annales et des quiz, avec des pages dédiées pour le concours de rédacteur territorial, le concours de technicien territorial et le concours SAENES.

Côté dates, chaque employeur publie les siennes. Le portail de la fonction publique propose un calendrier général des concours. De leur côté, les centres de gestion publient le calendrier prévisionnel du territorial. Cependant, les dates évoluent d’une session à l’autre : l’arrêté d’ouverture du concours visé fait foi.

Pour t’entraîner avec des quiz et des annales ➜ Le SuperQuiz rédacteur territorial

FAQ

Quel diplôme faut-il pour passer un concours de catégorie B ? Service Public indique, pour la voie externe de la fonction publique de l’État, un diplôme de niveau bac à bac+2 selon le corps visé. En pratique, le baccalauréat suffit pour la plupart des concours : rédacteur territorial, secrétaire administratif, contrôleur des finances publiques, gardien de la paix. En revanche, certains concours montent d’un cran, comme celui de greffier, qui exige un diplôme de niveau 5 (bac+2 minimum). Peut-on passer un concours de catégorie B sans le bac ? Oui dans certains cas. Une commission peut accorder une équivalence si le candidat justifie d’un autre diplôme ou cycle d’études équivalent, ou de trois ans d’expérience professionnelle à temps plein (deux ans avec un diplôme de niveau immédiatement inférieur). De plus, les parents d’au moins trois enfants et les sportifs de haut niveau bénéficient d’une dispense de diplôme à un concours externe, sauf pour les emplois qui exigent un titre précis. La demande d’équivalence se fait au moment de l’inscription. Quelle différence entre un concours de catégorie B et un concours de catégorie C ? Le niveau de diplôme et les fonctions. La catégorie C correspond à des fonctions d’exécution et s’ouvre dès le niveau 3 (CAP, BEP, brevet). En revanche, la catégorie B correspond à des fonctions d’application et d’encadrement intermédiaire, avec le bac ou plus. De plus, les épreuves sont plus rédactionnelles en catégorie B : note de synthèse, cas pratique ou analyse de dossier, là où la catégorie C repose souvent sur un QCM ou des questions courtes. Existe-t-il un recrutement sans concours en catégorie B ? Les pages de Service Public sur le recrutement sans concours visent des corps de catégorie C, pas de catégorie B. En catégorie B, l’entrée passe par le concours externe, le concours interne ou le troisième concours. Où trouver les dates des concours de catégorie B ? Chaque employeur publie son calendrier. Le portail de la fonction publique propose un calendrier général des concours. Ensuite, concours-territorial.fr recense les sessions de la fonction publique territoriale. Enfin, les ministères publient les leurs. Cependant, les dates changent d’une session à l’autre : seul l’arrêté d’ouverture fait foi.

Sources