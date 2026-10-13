Adjoint administratif territorial 2027 : concours, examen professionnel et accès sans concours

Comment devenir adjoint administratif territorial ? Recrutement sans concours, concours de principal de 2e classe et examen professionnel 2027 : conditions, épreuves, dates d’inscription du 20 octobre au 25 novembre 2026 et écrit annoncé le 18 mars 2027.

Tu veux devenir adjoint administratif territorial, ou monter au grade de principal de 2e classe ? Il y a trois chemins, et ils ne se ressemblent pas : un recrutement sans concours pour le premier grade, un concours pour le grade de principal de 2e classe, et un examen professionnel d’avancement, dont les pré-inscriptions de la session 2027 ouvrent le 20 octobre 2026. L’écrit est annoncé pour le 18 mars 2027. Voici ce que disent les textes et les centres de gestion, voie par voie. Pour t’entraîner dès maintenant, je prépare le concours d’adjoint administratif territorial avec digiSchool.

SOMMAIRE

Adjoint administratif territorial : l’essentiel

Les adjoints administratifs territoriaux forment un cadre d’emplois administratif de catégorie C, avec trois grades : adjoint administratif territorial, adjoint administratif territorial principal de 2e classe et principal de 1re classe. Ils assurent des tâches administratives d’exécution : accueil, travaux de guichet, correspondance administrative, comptabilité, et, dans une commune de moins de 2 000 habitants, le secrétariat de mairie.

Voie Pour accéder à Principe Recrutement sans concours Adjoint administratif territorial (1er grade) Recrutement direct sur un emploi d’une collectivité Concours externe, interne, troisième concours Adjoint administratif territorial principal de 2e classe Inscription sur une liste d’aptitude après réussite Examen professionnel (avancement de grade) Adjoint administratif territorial principal de 2e classe Réservé aux agents déjà en poste, session 2027 en cours d’ouverture

Devenir adjoint administratif territorial sans concours

Le statut particulier est sans ambiguïté : les adjoints administratifs territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d’adjoint administratif territorial (article 4 du décret n° 2006-1690, en vigueur depuis le 18 juillet 2024). Tu postules donc sur un emploi proposé par une collectivité ou un établissement public, sans passer par une épreuve nationale.

Une fois recruté, tu es nommé stagiaire pour un an. Dans l’année qui suit ta nomination, tu suis une formation d’intégration de cinq jours. À l’issue du stage, si tes services ont donné satisfaction, tu es titularisé. Les agents qui étaient déjà fonctionnaires sont dispensés de stage s’ils ont accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Sur le même sujet ➜ Concours d’adjoint administratif territorial : présentation et épreuves

Le concours d’adjoint administratif principal de 2e classe

Le concours ouvre le grade de principal de 2e classe, en trois voies. Les candidats déclarés admis sont inscrits sur une liste d’aptitude (article 5 du décret n° 2006-1690).

Voie Part des postes Conditions Externe 40 % au moins Titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la nomenclature (ancienne numérotation, soit le niveau CAP-BEP), ou qualification équivalente Interne 40 % au plus Fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière : au moins un an de services publics effectifs au 1er janvier de l’année du concours Troisième concours 20 % au plus Au moins quatre ans d’exercice d’activités professionnelles, de mandats ou d’activités associatives, selon les conditions du décret

Les trois voies partagent les mêmes épreuves, fixées par le décret n° 2007-109 : deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves obligatoires d’admission, plus une épreuve facultative.

Épreuve Contenu Durée Coefficient Français (écrit, admissibilité) Questions sur un texte d’ordre général, puis exercices de vocabulaire, d’orthographe et de grammaire 1 h 30 3 Tableau numérique (écrit, admissibilité) Établir un tableau numérique d’après des éléments fournis 1 h 3 Entretien (oral, admission) Aptitude, motivation, connaissance de l’environnement professionnel ; expérience pour l’interne et le troisième concours 15 min 3 Bureautique (pratique, admission) Traitement de texte, tableur, technologies de l’information 15 min 1 Facultative Traduction d’un texte en langue étrangère (1 h), ou interrogation orale en droit public, droit de la famille ou finances publiques (15 min) 1 h ou 15 min 1

Les cinq épreuves du concours, identiques pour les trois voies. Source : décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20, puis multipliée par son coefficient. Pour l’épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 s’ajoutent au total, et uniquement pour l’admission. Les épreuves d’admissibilité sont anonymes et corrigées deux fois. Chaque session fait l’objet d’un arrêté d’ouverture qui précise la date limite d’inscription, la date et le lieu des épreuves et le nombre de postes. Il est publié au moins deux mois avant la date limite de dépôt des dossiers.

À la date du 13 octobre 2026, parmi les sessions mises en avant sur le portail national, ne figure que l’examen professionnel : aucun concours n’y est listé pour ce grade.

L’examen professionnel 2027 : dates, épreuves et conditions

L’examen professionnel est la voie d’avancement de grade vers principal de 2e classe pour les agents déjà en poste. La session 2027 est organisée par chaque centre de gestion départemental ou régional, avec un calendrier commun dans les centres consultés (Aisne, Calvados, Loire-Atlantique).

Calendrier de la session 2027, d’après les centres de gestion de l’Aisne, du Calvados et de la Loire-Atlantique. L’oral est prévisionnel.

Pré-inscriptions : du 20 octobre au 25 novembre 2026 (23 h 59 heure métropolitaine en Loire-Atlantique) ;

: du 20 octobre au 25 novembre 2026 (23 h 59 heure métropolitaine en Loire-Atlantique) ; Dossier à valider ou à renvoyer avant le 3 décembre 2026 ;

à valider ou à renvoyer avant le ; Épreuve écrite : le 18 mars 2027 , à Caen ou sa périphérie dans le Calvados, à Vertou en Loire-Atlantique ;

: le , à Caen ou sa périphérie dans le Calvados, à Vertou en Loire-Atlantique ; Épreuve d’admission : du 21 au 25 juin 2027 à Nantes, dates prévisionnelles uniquement (centre de gestion de la Loire-Atlantique).

Les épreuves, d’après la fiche du portail national des concours territoriaux : un écrit de 1 h 30 (coefficient 2), composé de trois à cinq questions brèves pour vérifier la compréhension du candidat, puis un entretien de 15 minutes (coefficient 3) qui évalue ton expérience et ton aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois.

Pour t’inscrire, il faut être agent d’un grade situé en échelle C1, avoir atteint le 4e échelon et compter au moins trois ans de services effectifs dans ce grade, ou dans un grade d’un autre cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle. Les épreuves peuvent être passées au plus tôt un an avant la date où tu remplis les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude : le centre de gestion du Calvados donne l’exemple d’une condition d’ancienneté à remplir au plus tard le 31 décembre 2028.

Pour t’entraîner ➜ Le SuperQuiz adjoint administratif territorial de digiSchool

Se préparer et s’inscrire

Chaque centre de gestion met en ligne sa brochure, son arrêté d’ouverture et des notes de cadrage : c’est la source à consulter en premier pour connaître le lieu précis de l’écrit et les modalités du centre qui t’accueille. Les fiches des centres de l’Aisne, du Calvados et de la Loire-Atlantique sont un bon exemple. La fiche nationale de la session est sur le portail des concours territoriaux.

Le format de l’écrit, quelques questions brèves en 1 h 30, se travaille en conditions chronométrées. Pour l’entretien de 15 minutes, prépare des exemples concrets de ton expérience et de ta connaissance du poste. Si tu vises le concours plutôt que l’examen, les épreuves de français et de tableau numérique se préparent différemment : la première évalue la compréhension d’un texte et l’orthographe, la seconde le traitement de données chiffrées.

FAQ

Peut-on devenir adjoint administratif territorial sans concours ? Oui. Le statut particulier prévoit que les adjoints administratifs territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d’adjoint administratif territorial, sur un emploi d’une collectivité ou d’un établissement public. Le candidat est nommé stagiaire pour un an, puis titularisé si ses services ont donné satisfaction. À quoi sert le concours d’adjoint administratif principal de 2e classe ? Il permet d’être inscrit sur la liste d’aptitude du grade d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe. Il existe en trois voies : externe (diplôme de niveau V au moins, ancienne nomenclature), interne (au moins un an de services publics au 1er janvier de l’année du concours) et troisième concours (quatre ans d’activités professionnelles, de mandats ou d’activités associatives). Quelle est la date de l’écrit de l’examen professionnel 2027 ? Les centres de gestion de l’Aisne, du Calvados et de la Loire-Atlantique annoncent une épreuve écrite le 18 mars 2027. Le lieu varie selon le centre organisateur : vérifie la brochure et l’arrêté d’ouverture du centre auprès duquel tu t’inscris. Qui peut passer l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de 2e classe ? Les agents d’un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade, ou dans un grade d’un autre cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération. Les candidats peuvent subir les épreuves au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude. Quand s’inscrire à l’examen professionnel 2027 ? Les pré-inscriptions sont ouvertes du 20 octobre au 25 novembre 2026, et le dossier doit être validé avant le 3 décembre 2026 d’après les centres de gestion consultés. Chaque centre publie sa brochure et son arrêté d’ouverture.

Sources