Concours rédacteur territorial 2027 : calendrier, conditions et épreuves

Retrait des dossiers le 2 février, dépôt avant le 18 mars, épreuves le 14 octobre 2027 : voici le calendrier prévisionnel du concours de rédacteur territorial, les conditions des trois voies et le détail des épreuves.

Tu vises le grade de rédacteur territorial, le cadre d’emplois de catégorie B de l’administration des collectivités ? La prochaine session annoncée tombe en 2027 : retrait des dossiers dès le 2 février, dépôt avant le 18 mars, épreuves le 14 octobre, d’après le calendrier prévisionnel des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes. Voici les dates, les conditions des trois voies et le détail des épreuves, tels que les publient les centres de gestion. Pour t’entraîner dès maintenant, je prépare le concours de rédacteur territorial avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours de rédacteur territorial : l’essentiel

Les rédacteurs territoriaux forment un cadre d’emplois administratif de catégorie B, avec trois grades : rédacteur, rédacteur principal de 2e classe et rédacteur principal de 1re classe. Ils exercent des fonctions administratives d’application : gestion administrative, budgétaire et comptable, participation à la rédaction des actes juridiques, contribution aux actions de communication, d’animation et de développement de la collectivité. Ils peuvent encadrer des agents d’exécution, assister une direction ou, dans une commune de moins de 2 000 habitants, tenir le secrétariat général de mairie.

Point clé Ce qu’il faut savoir Voies d’accès Concours externe, concours interne, troisième concours Organisation Par les centres de gestion de la fonction publique territoriale, région par région Session 2027 annoncée Auvergne-Rhône-Alpes : épreuves le 14 octobre 2027 (prévisionnel) Épreuves Écrit anonyme (note, et questions en externe), puis entretien de 20 minutes Barrière à retenir Moins de 5/20 à une épreuve : éliminé. Moyenne de 10/20 minimum pour être admis

Le calendrier 2027 annoncé

Le concours de rédacteur n’a pas de date nationale unique : chaque centre de gestion, ou groupe de centres, organise sa session. À la date du 16 octobre 2026, le calendrier prévisionnel que j’ai pu consulter est celui des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes, mis à jour le 18 septembre 2026. Il prévoit un concours de rédacteur organisé par le centre de gestion du Puy-de-Dôme et celui du Rhône et de la Métropole de Lyon, pour les besoins de la région.



Calendrier prévisionnel 2027 en Auvergne-Rhône-Alpes. Les centres de gestion précisent que ces dates ne constituent pas un engagement de leur part. Source : CDG Auvergne-Rhône-Alpes.

Retrait des dossiers : du 2 février au 10 mars 2027 ;

: du 2 février au 10 mars 2027 ; Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 18 mars 2027 ;

des dossiers de candidature : le 18 mars 2027 ; Épreuves : le 14 octobre 2027 ;

: le 14 octobre 2027 ; Périodicité : tous les deux ans dans cette région. La session précédente date de 2025.

Tu habites ailleurs ? Le calendrier de ta région, et parfois de ton département, est publié par ton propre centre de gestion : consulte son site avant de te caler sur les dates d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le portail national concours-territorial.fr recense les sessions ouvertes aux inscriptions.

Sur le même sujet ➜ Comment devenir rédacteur territorial

Les conditions pour s’inscrire, voie par voie

Les conditions générales sont celles de toute la fonction publique : nationalité française ou d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, situation régulière au regard du service national, jouissance des droits civiques, absence de condamnation incompatible avec les fonctions, aptitude physique. Les conditions particulières dépendent ensuite de la voie choisie.

Voie Condition d’accès Concours externe Baccalauréat, diplôme homologué au niveau 4, ou qualification reconnue comme équivalente Concours interne Fonctionnaire ou agent public (collectivités, État, établissements publics, militaires, organisations internationales intergouvernementales) avec au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l’année du concours, et en activité à la clôture des inscriptions Troisième concours Au moins 4 ans d’activités professionnelles, de mandats dans une assemblée élue locale ou d’activités de responsable d’association (bénévole compris), à remplir au 1er janvier de l’année du concours

Pour le troisième concours, les périodes passées comme fonctionnaire, magistrat, militaire ou agent public ne comptent pas. Les durées de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont en revanche décomptées, et plusieurs activités ne se cumulent que si elles ne se chevauchent pas.

Pas le diplôme requis pour la voie externe ? Deux portes existent. Une dispense de diplôme est accordée aux parents de trois enfants et aux sportifs de haut niveau. Une équivalence peut aussi être demandée au centre de gestion organisateur au moment de l’inscription : elle reconnaît au moins trois ans d’expérience professionnelle à temps plein dans un emploi comparable, ramenés à deux ans avec un diplôme du niveau immédiatement inférieur. Les stages et la formation initiale ne comptent pas dans cette durée.

Les épreuves : note, questions et entretien

Les épreuves selon la voie. Source : brochure rédacteur des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes (décembre 2024), d’après le décret n° 2012-942.

Épreuve Voie Contenu Durée Coef. Note (écrit) Externe Note rédigée à partir d’un dossier sur les missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales 3 h 1 Questions (écrit) Externe Série de questions dans un domaine choisi à l’inscription 3 h 1 Note (écrit) Interne et 3e concours Note à partir d’un dossier, dans un domaine choisi à l’inscription 3 h 1 Entretien (oral) Toutes Exposé de 5 minutes au plus, puis échange avec le jury sur ta motivation et ton aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois 20 min 1

Les quatre domaines au choix

Pour les questions (externe) comme pour la note (interne et troisième concours), tu choisis ton domaine au moment de l’inscription parmi quatre :

les finances, les budgets et l’intervention économique des collectivités territoriales ;

le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;

l’action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ;

le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales.

L’entretien selon ta voie

En externe, ton exposé porte sur ta formation et ton projet professionnel. En interne et en troisième concours, il porte sur les acquis de ton expérience, à partir d’un document retraçant ton parcours que tu fournis à l’inscription. Dans les deux cas, 5 minutes d’exposé au plus, puis le jury poursuit la conversation sur une durée totale de 20 minutes.

Les règles de notation

Les épreuves écrites sont anonymes et corrigées deux fois. Chaque épreuve est notée de 0 à 20, puis multipliée par son coefficient. Une note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire t’élimine, tout comme l’absence à une épreuve obligatoire. Seuls les candidats déclarés admissibles passent l’oral, et il faut au final une moyenne d’au moins 10 sur 20 pour être admis.

Pour t’entraîner ➜ Le SuperQuiz rédacteur territorial de digiSchool

Se préparer au concours

Les centres de gestion publient sur leur site de quoi cadrer ton travail : notes de cadrage des épreuves, annales, rapports de jury et bonnes copies des sessions précédentes. La fiche du concours de rédacteur du centre de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes rassemble tout cela, dont la brochure du concours en PDF. Pour les agents déjà en poste, le CNFPT propose des préparations.

La note sur dossier est l’épreuve qui demande le plus d’entraînement : trois heures pour trier les documents, hiérarchiser et rédiger, en respectant un plan clair. Notre méthode pour rédiger une note de synthèse détaille la démarche, et les annales du concours de rédacteur te permettent de t’exercer en conditions réelles. Pour l’oral, lis aussi comment préparer l’oral du concours de rédacteur territorial.

Un conseil pratique : choisis ton domaine à l’inscription en fonction de ton parcours, pas de ce qui te semble le plus facile. Un candidat qui connaît déjà les finances locales gagne du temps sur les questions, un autre qui travaille dans le social partira avec une longueur d’avance sur l’action sanitaire et sociale.

FAQ

Quand a lieu le concours de rédacteur territorial en 2027 ? Le calendrier prévisionnel des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes annonce un retrait des dossiers du 2 février au 10 mars 2027, une date limite de dépôt au 18 mars 2027 et des épreuves le 14 octobre 2027. Ces dates sont prévisionnelles. Les autres régions publient leur propre calendrier. Quel diplôme faut-il pour le concours externe de rédacteur ? Le baccalauréat, un diplôme homologué au niveau 4 ou une qualification reconnue comme équivalente. Une dispense de diplôme existe pour les parents de trois enfants et les sportifs de haut niveau. Une équivalence est aussi possible avec trois ans d’expérience professionnelle, ou deux ans si tu as un diplôme du niveau immédiatement inférieur. Combien d’épreuves comporte le concours de rédacteur territorial ? Le concours externe compte deux épreuves écrites (une note et des questions de trois heures chacune) puis un entretien de 20 minutes. Les concours interne et troisième concours comptent une seule épreuve écrite, une note de trois heures, puis le même entretien. Toutes les épreuves ont le coefficient 1. À partir de quelle note est-on éliminé ? Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire entraîne l’élimination. Pour être admis, la moyenne des notes, après application des coefficients, doit atteindre au moins 10 sur 20. Un rédacteur territorial peut-il devenir secrétaire de mairie ? Oui, dans une commune de moins de 2 000 habitants : les rédacteurs peuvent être chargés des fonctions de secrétaire général de mairie, d’après la brochure des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources