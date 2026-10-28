Concours pompier professionnel 2027 : caporal, épreuves, calendrier

Le concours pompier professionnel passe surtout par le concours externe de caporal : deux QCM, épreuves physiques et entretien de quinze minutes. Conditions de diplôme, coefficients, détail du parcours et calendrier 2027, avec des préinscriptions annoncées du 5 janvier au 10 février.

Le concours pompier professionnel mène à un métier de fonctionnaire territorial : la Sécurité civile compte 43 400 sapeurs-pompiers professionnels en 2024. L’entrée la plus courante passe par le concours externe de caporal. Il comprend d’abord deux questionnaires à choix multiples, puis des épreuves physiques et enfin un entretien de quinze minutes. Les préinscriptions du prochain concours sont annoncées du 5 janvier au 10 février 2027. Conditions, programme, coefficients et calendrier : voici ce que fixent les textes officiels. Pour t’y préparer, je prépare le concours de sapeur-pompier avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours pompier professionnel : sapeur, caporal et autres grades

Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires des collectivités territoriales. Ils assurent l’ossature des services d’incendie et de secours (SIS). Ils partagent aussi les missions des volontaires : protéger les personnes, les biens et l’environnement. Le concours pompier professionnel n’est toutefois pas la seule porte d’entrée, car celle-ci change selon le grade visé.

Grade Comment y accéder Pour qui Sapeur Recrutement sans concours Sapeurs-pompiers volontaires (trois ans d’activité minimum) ayant validé la formation initiale Caporal Premier concours externe, second concours externe (volontaires) ou examen professionnel Titulaires d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) minimum, ou volontaires avec trois ans d’activité Sergent Concours interne et examens professionnels Agents déjà en poste Lieutenant, capitaine, colonel Concours et examens professionnels propres aux officiers Candidats aux cadres d’emplois d’officiers

Le cadre d’emplois des sapeurs et caporaux comprend les grades de sapeur, caporal et caporal-chef. Or, le recrutement au grade de sapeur est réservé aux volontaires. Il est aussi plafonné : au titre d’une année civile, les recrutements de sapeurs ne peuvent intervenir qu’à raison d’un pour deux recrutements de caporaux. Pour un candidat sans passé de volontaire, le concours externe de caporal est donc la voie principale. La suite de l’article détaille ce concours.

Conditions du concours pompier professionnel de caporal

Les conditions générales du concours pompier professionnel sont communes à tous les grades de sapeurs-pompiers professionnels :

être de nationalité française , ou ressortissant d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (pour le cadre d’emplois des sapeurs et caporaux) ;

, ou ressortissant d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (pour le cadre d’emplois des sapeurs et caporaux) ; avoir 18 ans minimum ;

; jouir de ses droits civiques ;

; remplir les conditions particulières de santé exigées pour le métier.

Deux concours externes de caporal existent, mais leurs conditions de titre sont distinctes. Le premier s’adresse aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 (CAP, BEP) du cadre national des certifications professionnelles, ou d’une qualification reconnue équivalente. Le second est ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans au moins d’activité. Une activité assimilée compte également : jeune sapeur-pompier, volontaire du service civique en mission de sécurité civile, sapeur-pompier auxiliaire, militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la Sécurité civile. Enfin, l’examen professionnel de caporal constitue une troisième voie, réservée aux agents déjà en poste.

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Les épreuves du concours pompier professionnel de caporal

Le concours pompier professionnel de caporal comprend trois phases : l’admissibilité, la préadmission et l’admission. Les deux concours externes ne diffèrent toutefois que par le contenu du second questionnaire à choix multiples (QCM) d’admissibilité.

Coefficients des épreuves du concours externe de caporal. Axe démarrant à zéro. Source : décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020.

L’admissibilité : deux QCM d’une heure

Les deux questionnaires durent une heure chacun et ont le coefficient 1. Le premier part d’un texte ou d’un dossier documentaire, car il apprécie la capacité du candidat à repérer et analyser les informations d’un texte. Le second dépend ensuite du concours :

pour le premier concours externe , des problèmes de mathématiques, notamment en arithmétique (nombres entiers et décimaux, fractions, règles de trois, partages proportionnels), en géométrie (polygones, cercles, surfaces et volumes courants) et sur des notions associées (unités de temps, vitesse moyenne, poids, densité) ;

, des problèmes de mathématiques, notamment en arithmétique (nombres entiers et décimaux, fractions, règles de trois, partages proportionnels), en géométrie (polygones, cercles, surfaces et volumes courants) et sur des notions associées (unités de temps, vitesse moyenne, poids, densité) ; pour le second concours externe, les activités et compétences de l’équipier de sapeurs-pompiers volontaires : le programme couvre notamment les techniques opérationnelles, les risques animaliers, les fuites de gaz et la culture administrative (institutions, services d’incendie et de secours, bases du droit de la fonction publique).

La préadmission : les épreuves physiques

Les épreuves physiques, communes aux différents cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels, forment l’épreuve de préadmission. La moyenne des notes obtenues est ensuite affectée du coefficient 4. Le détail figure dans la section suivante.

L’admission : l’entretien avec le jury

L’épreuve d’admission est un entretien individuel avec le jury de quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation. Il part d’une fiche individuelle établie par le candidat (coefficient 4). Le jury apprécie ainsi la personnalité, la motivation, la capacité à exercer les emplois tenus par les caporaux et la connaissance de l’environnement professionnel. Les conseils pour réussir cette épreuve figurent d’ailleurs dans le guide de l’oral du concours de sapeur-pompier.

Les épreuves physiques du concours pompier professionnel

Ainsi, avec un coefficient de 4, la préadmission pèse autant que l’entretien et quatre fois plus qu’un QCM. L’arrêté du 30 novembre 2020 en fixe le déroulé. Les candidats enchaînent ensuite trois épreuves dans un ordre précis, avec un seul essai par épreuve et une pause d’au moins une heure entre chacune. Les barèmes tiennent compte de la performance et du sexe du candidat.

Les épreuves physiques du concours externe de caporal, dans l’ordre. Sources : arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux épreuves physiques communes ; Sécurité civile.

Natation, parcours et endurance : les trois épreuves

Natation : 50 mètres en nage libre, sans arrêt, départ plongé ou sauté. Cette épreuve n’est pas notée, mais elle doit être validée : le candidat la réalise en 50 secondes au maximum pour les hommes, une minute pour les femmes. Sinon, il est déclaré en échec. L’épreuve se déroule en maillot de bain, sans accessoire autre que le bonnet.

50 mètres en nage libre, sans arrêt, départ plongé ou sauté. Cette épreuve n’est pas notée, mais elle doit être validée : le candidat la réalise en 50 secondes au maximum pour les hommes, une minute pour les femmes. Sinon, il est déclaré en échec. L’épreuve se déroule en maillot de bain, sans accessoire autre que le bonnet. Parcours professionnel adapté : un parcours de six étapes à valider l’une après l’autre. Une charge dorsale de 22 kg (à 500 grammes près) est fixée sur un dossard d’appareil respiratoire isolant. Un examinateur accompagne le candidat, signale chaque faute et exige qu’elle soit corrigée immédiatement. Le chronomètre démarre dès le premier mouvement.

un parcours de six étapes à valider l’une après l’autre. Une charge dorsale de 22 kg (à 500 grammes près) est fixée sur un dossard d’appareil respiratoire isolant. Un examinateur accompagne le candidat, signale chaque faute et exige qu’elle soit corrigée immédiatement. Le chronomètre démarre dès le premier mouvement. Endurance cardio-respiratoire : le test Luc Léger, une course navette à allure progressive.

La note des épreuves physiques

La note finale des épreuves physiques est la moyenne, au centième par défaut, des notes du parcours professionnel adapté et de l’endurance cardio-respiratoire. La natation, elle, ne rapporte pas de points, car elle est validée ou non selon le temps réalisé. Des vidéos de présentation des trois épreuves sont aussi en ligne sur la page dédiée.

Calendrier 2027 du concours pompier professionnel de caporal

La Sécurité civile publie le calendrier national des concours et examens professionnels de sapeurs-pompiers. Pour le grade de caporal, il annonce ainsi deux rendez-vous au titre de 2027. Le premier est le concours de caporal (voie externe et voie sapeur-pompier volontaire), organisé par les SDIS 78, 91 et 95 avec le CIG Petite Couronne. Ses préinscriptions ont lieu du 5 janvier au 10 février 2027. Le second, en revanche, est l’examen professionnel de caporal, dont l’organisateur et les préinscriptions sont encore « à définir ».

Dates annoncées pour 2027 au calendrier de la Sécurité civile (consulté le 28 octobre 2026). Frise non proportionnelle aux durées ; les dates peuvent évoluer.

Les dates affichées en colonne « admissibilité » sont le 14 octobre 2027 pour l’examen professionnel et le 25 novembre 2027 pour le concours. À la date de consultation, le calendrier national ne liste que ce concours de caporal au titre de 2027. D’autres services départementaux peuvent toutefois annoncer leurs propres sessions. Il vaut donc mieux consulter le calendrier officiel et le site du service d’incendie et de secours visé. Le même calendrier recense aussi, pour 2027, les concours de lieutenant et ceux de la filière service de santé et de secours médical.

Un autre métier de la sécurité ➜ Concours de gardien-brigadier de police municipale : inscriptions et épreuves

Pour qui hésite encore entre plusieurs uniformes, le recrutement de gendarme adjoint volontaire reste ouvert toute l’année, sans diplôme.

FAQ

Faut-il un diplôme pour passer le concours pompier professionnel ? Pour le premier concours externe de caporal, il faut un titre ou diplôme d’au moins niveau 3 (CAP, BEP) ou une qualification reconnue équivalente. Le second n’exige pas de diplôme, mais il est réservé aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans d’activité. Quel âge faut-il avoir pour devenir sapeur-pompier professionnel ? Il faut avoir 18 ans minimum, être de nationalité française (ou ressortissant de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen), jouir de ses droits civiques et remplir les conditions de santé exigées. Quelles sont les épreuves du concours de caporal de sapeur-pompier professionnel ? Deux QCM d’une heure chacun à l’admissibilité, puis des épreuves physiques (natation, parcours professionnel adapté, endurance cardio-respiratoire) à la préadmission. Un entretien de quinze minutes avec le jury clôt l’admission. Peut-on devenir sapeur-pompier professionnel sans concours ? Oui, pour le grade de sapeur, mais le recrutement est réservé aux sapeurs-pompiers volontaires (ou assimilés) justifiant de trois ans d’activité et ayant validé la formation initiale. Combien de temps dure l’entretien avec le jury ? Quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation, à partir d’une fiche individuelle établie par le candidat. Quand s’inscrire au concours de caporal de sapeur-pompier professionnel en 2027 ? Les préinscriptions sont annoncées du 5 janvier au 10 février 2027 pour le concours organisé par les SDIS 78, 91 et 95 avec le CIG Petite Couronne. Les dates peuvent toutefois évoluer : le calendrier officiel reste la référence.

Sources officielles consultées (28 octobre 2026)