Concours fonction publique catégorie C : diplôme, voies d’accès et épreuves

Un concours de catégorie C ouvre la fonction publique dès le niveau CAP, BEP ou brevet, voire sans diplôme. Diplôme exigé selon le concours, voies d’accès, recrutement sans concours, épreuves et poids de l’écrit et de l’oral : le point sur les règles officielles.

Le concours fonction publique catégorie C fait partie des portes d’entrée les plus accessibles de la fonction publique : adjoint administratif, ATSEM, policier municipal, pompier professionnel. Le diplôme demandé est souvent un CAP, un BEP ou le brevet, et parfois aucun. Pourtant, ni le niveau requis ni les épreuves ne sont les mêmes d’un concours à l’autre. Voici comment s’y retrouver : diplôme, voies d’accès, recrutement sans concours, épreuves et poids de l’écrit et de l’oral. Pour passer à la pratique, je prépare mon concours de la fonction publique avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours fonction publique catégorie C : ce que ça recouvre

Les emplois de la fonction publique se classent en trois catégories, A, B et C. Le classement dépend ainsi du niveau de responsabilité et du diplôme demandé. La catégorie C correspond aux fonctions d’exécution : accueil du public, secrétariat, travaux techniques, surveillance, intervention de terrain. Elle existe également dans les trois versants de la fonction publique : celle de l’État, la territoriale et l’hospitalière. Pour un tour d’horizon des trois catégories, l’article sur les catégories A, B et C de la fonction publique pose les bases.

Côté diplôme, Service Public annonce un repère simple pour la voie externe de la fonction publique de l’État. Ainsi, la catégorie A demande un niveau bac+2 ou plus, la catégorie B du bac à bac+2, et la catégorie C un diplôme de niveau 3, soit un CAP, un BEP ou le brevet des collèges. C’est le niveau d’entrée le plus bas, mais pas une règle universelle, car le statut de chaque corps peut fixer sa propre condition (voir plus bas). Les conditions d’accès détaillées figurent sur Service Public.

Niveau de diplôme annoncé par Service Public pour la voie externe. En catégorie C, le niveau 3 correspond au CAP, au BEP et au brevet des collèges.

Quel diplôme pour un concours fonction publique catégorie C ?

Le niveau 3 est donc le point de départ, pas la règle absolue. Les concours que digiSchool détaille le montrent d’ailleurs. Le concours d’adjoint administratif de l’État, par exemple, ne demande ni diplôme ni âge à la voie externe, selon le ministère de l’Éducation nationale. Le concours d’ATSEM, lui, exige le CAP petite enfance (aujourd’hui CAP accompagnant éducatif petite enfance) ou une qualification reconnue équivalente. Celui de gardien-brigadier de police municipale accepte un diplôme de niveau 3. Le premier concours externe de caporal de sapeur-pompier professionnel demande aussi le niveau 3. Le second concours externe, en revanche, est réservé aux sapeurs-pompiers volontaires et n’exige aucun diplôme.

Si le diplôme manque, trois portes restent toutefois ouvertes, selon Service Public pour les concours externes de l’État :

l’équivalence , qui repose sur un autre diplôme, un cycle d’études équivalent ou trois ans cumulés d’expérience professionnelle à temps plein (deux ans avec un diplôme de niveau immédiatement inférieur) ;

, qui repose sur un autre diplôme, un cycle d’études équivalent ou trois ans cumulés d’expérience professionnelle à temps plein (deux ans avec un diplôme de niveau immédiatement inférieur) ; la dispense de diplôme pour les parents d’au moins trois enfants, sauf si l’emploi exige un titre précis ;

pour les parents d’au moins trois enfants, sauf si l’emploi exige un titre précis ; la dispense pour les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste du ministère des Sports.

Une commission d’équivalence examine ensuite les demandes, à formuler au moment de l’inscription.

Cinq concours de catégorie C, cinq conditions de diplôme différentes. Pour l’adjoint administratif territorial, le décret parle du niveau V, ancienne nomenclature.

Concours fonction publique catégorie C : externe, interne, troisième concours

Un même corps peut s’ouvrir par plusieurs voies. Service Public en distingue trois pour les concours de l’État, mais une quatrième existe en catégorie C :

Le concours externe s’adresse à tous les candidats qui remplissent la condition de diplôme.

s’adresse à tous les candidats qui remplissent la condition de diplôme. Le concours interne est réservé aux fonctionnaires, aux militaires et aux contractuels. Le statut du corps fixe la durée de services publics exigée. Pour l’adjoint administratif territorial, par exemple, c’est un an de services publics au 1er janvier de l’année du concours.

est réservé aux fonctionnaires, aux militaires et aux contractuels. Le statut du corps fixe la durée de services publics exigée. Pour l’adjoint administratif territorial, par exemple, c’est un an de services publics au 1er janvier de l’année du concours. Le troisième concours vise les candidats qui ont exercé une activité professionnelle, un mandat d’élu local ou une responsabilité associative. La durée exigée est fixée par le statut : pour l’adjoint administratif territorial, elle est de quatre ans.

vise les candidats qui ont exercé une activité professionnelle, un mandat d’élu local ou une responsabilité associative. La durée exigée est fixée par le statut : pour l’adjoint administratif territorial, elle est de quatre ans. Le recrutement sans concours concerne le premier grade de certains corps de catégorie C.

Le recrutement sans concours en catégorie C

Selon Service Public, il est possible d’être recruté fonctionnaire de catégorie C sans passer de concours. Cela concerne donc les corps dont le premier grade relève de l’échelle de rémunération C1, la moins élevée de la fonction publique. Il s’agit principalement d’adjoints administratifs (fonctions d’exécution, d’accueil et de secrétariat) et d’adjoints techniques (travaux ouvriers ou techniques, conduite de véhicules). Le principe : répondre à une offre d’emploi avec CV et lettre de motivation, puis passer un entretien. Les offres de l’État sont sur Choisir le service public, alors que celles du territorial figurent sur les portails des centres de gestion et du CNFPT.

Le PACTE, un contrat en alternance

Le PACTE est un contrat en alternance qui mène à la titularisation, pensé pour les personnes peu ou pas qualifiées. D’après le portail de la fonction publique, il s’adresse aux personnes de 28 ans au plus, ainsi qu’aux chômeurs de longue durée de 45 ans et plus bénéficiaires de certaines allocations. Le détail du recrutement sans concours à l’Éducation nationale figure dans l’article sur le concours d’adjoint administratif de l’État.

Tu hésites entre l’État et le territorial ? ➜ Lire l’article sur l’adjoint administratif territorial

Les épreuves du concours fonction publique catégorie C

Le concours fonction publique catégorie C suit une logique commune : une phase d’admissibilité, souvent écrite, puis une phase d’admission avec un entretien ou une mise en situation. Les épreuves écrites restent courtes. Le concours externe d’adjoint administratif de l’État compte deux écrits d’1 h 30 (compréhension de texte, puis français et mathématiques), suivis d’un oral de 30 minutes. Pour l’ATSEM, l’écrit est un QCM de 20 questions en 45 minutes, suivi d’un entretien de 15 minutes. Les concours de sécurité ajoutent en revanche des épreuves physiques. La police municipale demande un 100 mètres et une épreuve au choix, alors que le caporal de sapeur-pompier passe la natation, le parcours professionnel adapté et l’endurance.

Selon le concours, le poids de chaque phase varie beaucoup. Le calcul sur les coefficients de la voie externe donne un contraste net. Ainsi, le caporal de sapeur-pompier se joue à 80 % à l’admission (épreuves physiques et entretien), et l’ATSEM aux deux tiers. En revanche, l’adjoint administratif de l’État et la police municipale accordent plus de poids à l’écrit. Un bon écrit ne suffit donc pas partout. Un oral réussi ne rattrape pas toujours un écrit faible, car l’admission n’est ouverte qu’aux candidats admissibles.

Part des coefficients de chaque phase, voie externe. Calcul maison à partir des coefficients publiés dans les décrets et notices cités dans les articles liés.

Choisir son concours

Trois questions aident à trancher. Quel diplôme est déjà acquis, et le concours le demande-t-il vraiment ? Quelle est la nature du poste : bureau, école, voie publique, caserne ? Enfin, quelle phase des épreuves est la plus à portée : l’écrit, l’entretien ou l’effort physique ? Les articles de digiSchool détaillent ensuite, concours par concours, les conditions, les épreuves et les calendriers : adjoint administratif de l’État, adjoint administratif territorial, ATSEM, police municipale et pompier professionnel. Pour ceux qui préfèrent l’uniforme sans condition de diplôme, le recrutement de gendarme adjoint volontaire reste également une porte d’entrée.

Côté dates, chaque employeur publie les siennes. Le portail de la fonction publique propose un calendrier général des concours, et concours-territorial.fr recense les sessions de la fonction publique territoriale. Les dates évoluent toutefois d’une session à l’autre : l’arrêté d’ouverture du concours visé fait foi.

Pour t’entraîner avec des QCM et des annales ➜ Préparer un concours de la fonction publique en ligne

FAQ

Quel diplôme faut-il pour passer un concours fonction publique catégorie C ? Service Public indique, pour la voie externe, un diplôme de niveau 3 : CAP, BEP ou brevet des collèges. Chaque corps fixe pourtant sa propre condition : l’adjoint administratif de l’État ne demande aucun diplôme, l’ATSEM un CAP petite enfance. Il faut donc lire l’arrêté d’ouverture du concours visé. Peut-on passer un concours de catégorie C sans diplôme ? Oui dans plusieurs cas : certains concours ne posent aucune condition de diplôme. Les parents d’au moins trois enfants et les sportifs de haut niveau en sont aussi dispensés à un concours externe. Enfin, trois ans d’expérience professionnelle à temps plein peuvent valoir équivalence. Peut-on devenir fonctionnaire de catégorie C sans passer de concours ? Oui, pour certains emplois du premier grade de catégorie C, selon Service Public : adjoint administratif et adjoint technique. Le recrutement se fait sur offre d’emploi, avec CV, lettre de motivation et entretien. En alternance, le PACTE mène aussi à une titularisation. Quelle différence entre concours externe, interne et troisième concours ? Le concours externe est ouvert à tous les candidats qui remplissent la condition de diplôme. Le concours interne, lui, est réservé aux fonctionnaires et aux contractuels. Quant au troisième concours, il vise ceux qui ont exercé une activité professionnelle, un mandat d’élu local ou une responsabilité associative. Où trouver les dates des concours de catégorie C ? Chaque employeur publie son calendrier : le portail de la fonction publique propose un calendrier général, et concours-territorial.fr recense les sessions territoriales. Seul l’arrêté d’ouverture fait foi.

Sources