Concours ingénieur territorial 2027 : inscriptions dès le 8 décembre, épreuves et conditions

Les inscriptions au concours d’ingénieur territorial 2027 ouvrent le 8 décembre 2026 et se terminent le 13 janvier, pour des premières épreuves le 16 juin. Voies externe et interne, spécialités, épreuves, coefficients et métier : l’essentiel d’après le portail officiel.

Tu vises un poste d’ingénieur territorial en collectivité ? Selon le calendrier 2026-2027 du portail Concours-Territorial.fr, les inscriptions au concours 2027 ouvrent le 8 décembre 2026 et se terminent le 13 janvier 2027 inclus, pour des premières épreuves le 16 juin 2027. Le concours, de catégorie A, comprend deux voies (externe et interne) et cinq spécialités. Voici les dates, les conditions, les épreuves avec leurs coefficients et ce que recouvre le métier, d’après les fiches officielles consultées le 4 novembre 2026. digiSchool n’a pas encore de préparation dédiée à ce concours, mais propose celle d’un concours voisin de catégorie A territoriale : Je prépare le concours d’attaché territorial.

SOMMAIRE

Concours ingénieur territorial 2027 : l’essentiel

Les ingénieurs territoriaux forment un cadre d’emplois technique de catégorie A de la fonction publique territoriale, avec trois grades : ingénieur, ingénieur principal et ingénieur hors classe. Le concours donne accès au premier grade, et c’est lui qui est ouvert en 2027.

Deux voies : le concours externe (diplôme scientifique ou technique de 5 ans après le bac) et le concours interne (agents publics avec 4 ans de services) ;

: le concours externe (diplôme scientifique ou technique de 5 ans après le bac) et le concours interne (agents publics avec 4 ans de services) ; Cinq spécialités : le choix se fait à l’inscription, puis une option au sein de la spécialité ;

: le choix se fait à l’inscription, puis une option au sein de la spécialité ; Inscriptions du 8 décembre 2026 au 13 janvier 2027 inclus, soit 37 jours ;

inclus, soit 37 jours ; Premières épreuves le 16 juin 2027 d’après le calendrier du portail, centres organisateurs non encore définitifs.

Calendrier de la session 2027

Les trois dates publiées par le portail. Source : Concours-Territorial.fr, calendrier 2026-2027.

Étape Date Ouverture des inscriptions 8 décembre 2026 Clôture des inscriptions 13 janvier 2027 (inclus) Premières épreuves 16 juin 2027 Épreuves orales Dates non publiées

Le calendrier 2026-2027 signale que la liste des centres organisateurs n’est pas définitive : le centre de gestion de la Dordogne, celui de la Loire-Atlantique et celui de la Haute-Corse y figurent à ce jour. Le nombre de postes n’est pas encore affiché sur la fiche de la session, qui propose en revanche une alerte par e-mail le jour de l’ouverture des inscriptions.

Le même calendrier ne liste qu’une seule session d’ingénieur, celle de 2027 : pas de session en 2026 sur cette période. Il ne faut pas la confondre avec le concours d’ingénieur en chef, de catégorie A+ et organisé par le CNFPT, dont les inscriptions sont prévues du 6 avril au 11 mai 2027 pour des premières épreuves le 7 septembre 2027.

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Conditions d’accès : externe et interne

Les deux voies de la session 2027 et leurs épreuves écrites. Source : Concours-Territorial.fr.

La fiche officielle ne propose que deux voies pour cette session, sans troisième concours. Dans les deux cas, les conditions générales d’accès à la fonction publique s’ajoutent aux conditions ci-dessous.

Le concours externe

Il faut être titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’un diplôme d’architecte ou d’un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures après le baccalauréat, en correspondance avec l’une des spécialités du concours. Une qualification reconnue équivalente est aussi admise, dans les conditions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes. Le niveau de diplôme exigé est donc bac + 5, pas bac + 3 : mieux vaut le vérifier avant de s’inscrire, car des écarts circulent d’un site à l’autre.

Le concours interne

Il est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Tous doivent compter au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année du concours, donc au 1er janvier 2027. La fiche ne mentionne pas de condition de diplôme pour cette voie. Les quatre ans peuvent aussi avoir été accomplis auprès d’une administration d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, si ses missions sont comparables.

Les cinq spécialités

Le candidat choisit sa spécialité au moment de l’inscription, puis une option au sein de celle-ci. Les spécialités ouvertes sont :

ingénierie, gestion technique et architecture ;

infrastructures et réseaux ;

prévention et gestion des risques ;

urbanisme, aménagement et paysages ;

informatique et systèmes d’information.

La spécialité conditionne le sujet de l’écrit et les questions de l’entretien, et elle doit correspondre au diplôme pour le concours externe.

Les épreuves et leurs coefficients

Coefficients par voie, hors langue vivante facultative. Pourcentages calculés par digiSchool d’après la fiche officielle.

Chaque voie suit deux phases : des épreuves d’admissibilité écrites, puis l’admission avec un entretien. Les contenus ci-dessous viennent de l’onglet « Épreuves » de la fiche officielle.

Voie Épreuve Durée Coefficient Externe Admissibilité : note à partir d’un dossier sur la spécialité choisie 5 heures 5 Admission : entretien avec le jury 40 minutes 5 Langue vivante facultative (oral, 30 minutes de préparation) 15 minutes 1 Interne Admissibilité : mathématiques appliquées et physique appliquée 4 heures 3 Admissibilité : note à partir d’un dossier sur la spécialité choisie 4 heures 3 Admissibilité : projet ou étude sur l’une des options de la spécialité 8 heures 7 Admission : entretien avec le jury 40 minutes 5 Langue vivante facultative (écrit, traduction sans dictionnaire) 2 heures 1

L’écrit : une note à partir d’un dossier

L’épreuve consiste à rédiger une note en analysant un dossier remis au candidat, en tenant compte du contexte technique, économique ou juridique du sujet. Le dossier porte sur la spécialité choisie à l’inscription. Dans le concours externe, cette unique épreuve d’admissibilité pèse la moitié des points, avec cinq heures pour la traiter.

L’entretien : deux parties de 15 à 20 minutes

L’entretien dure 40 minutes au total. Il commence par des questions sur l’option choisie au sein de la spécialité. Il cherche ensuite à apprécier l’aptitude du candidat à s’intégrer dans son futur environnement professionnel et sa capacité à résoudre les problèmes techniques ou d’encadrement les plus fréquents pour un ingénieur. Dans le concours interne, l’entretien porte aussi sur l’expérience professionnelle.

Pour l’externe, chaque candidat constitue et transmet à l’inscription une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours. Elle n’est pas notée : seul l’entretien l’est. Les titulaires d’un doctorat peuvent y présenter leur parcours de recherche, en joignant une copie du diplôme avant la première épreuve d’admission.

La langue vivante facultative

Elle est proposée dans les deux voies, à l’oral pour l’externe et à l’écrit pour l’interne. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte : une note inférieure ou égale à 10 ne coûte rien, une note supérieure ajoute des points.

Un autre concours de catégorie A territoriale ➜ Concours attaché territorial : prochaine session en 2028

Ce que fait un ingénieur territorial

Les ingénieurs territoriaux exercent dans tous les domaines scientifiques et techniques des compétences d’une collectivité : ingénierie, gestion technique et architecture, infrastructures et réseaux, prévention et gestion des risques, urbanisme, aménagement et paysages, informatique et systèmes d’information. Selon la fiche missions du portail, les fonctionnaires au grade d’ingénieur travaillent dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants, les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements et les établissements publics assimilés.

Les ingénieurs principaux sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques, dont ils coordonnent et contrôlent l’activité. Ils peuvent occuper l’emploi de directeur des services techniques des communes et celui de directeur général des services techniques des intercommunalités à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants, ainsi que de directeur général des services techniques des communes et intercommunalités de 40 000 à 80 000 habitants.

Côté emploi, la fiche de la session indique 1 518 offres d’emploi correspondantes publiées sur le site Emploi-Territorial au 4 novembre 2026. Elle affiche aussi 12 844 offres en 2024 et 10 727 en 2025 pour ce cadre d’emplois, sans préciser le périmètre exact du comptage : ces chiffres donnent un ordre de grandeur du marché, pas un nombre de postes ouverts au concours.

Se préparer au concours

Avec cinq heures de note, huit heures de projet pour l’interne et un entretien à coefficient fort, la préparation se joue d’abord sur la méthode et sur la spécialité choisie. Le centre de gestion des Bouches-du-Rhône publie sur sa page consacrée au concours d’ingénieur territorial les notes de cadrage par épreuve (projet ou étude, note à partir d’un dossier, mathématiques et physique, entretien, langues), une brochure et les rapports de jury des sessions 2017, 2019 et 2023. Ces documents indiquent ce que le jury attend et où les candidats perdent des points.

Trois repères pour organiser les mois à venir :

Avant le 13 janvier : choisir la spécialité et l’option en cohérence avec le diplôme (externe) ou le parcours (interne), et préparer la fiche individuelle de renseignement ;

: choisir la spécialité et l’option en cohérence avec le diplôme (externe) ou le parcours (interne), et préparer la fiche individuelle de renseignement ; D’ici juin : s’entraîner à la note sur dossier en temps limité, en visant une analyse structurée plus qu’une accumulation de connaissances techniques ;

: s’entraîner à la note sur dossier en temps limité, en visant une analyse structurée plus qu’une accumulation de connaissances techniques ; En parallèle : travailler la culture de l’environnement territorial (compétences des collectivités, organisation d’une direction technique), qui nourrit l’entretien.

digiSchool ne propose pas encore de préparation dédiée à ce concours, mais ses cours et quiz sur les autres concours de la fonction publique, à retrouver sur la page préparation aux concours de la fonction publique, servent à travailler la culture administrative et la méthode. Les articles sur le concours de technicien territorial et sur le concours des IRA donnent aussi un aperçu d’autres concours de la fonction publique. Côté filière territoriale, deux concours de catégorie C ont également leur article : l’adjoint administratif territorial et l’ATSEM.

Autre concours de la filière territoriale ➜ Concours rédacteur territorial 2027 : calendrier, conditions et épreuves

FAQ

Quand s’inscrire au concours d’ingénieur territorial 2027 ? Selon le calendrier 2026-2027 du portail Concours-Territorial.fr, les inscriptions ouvrent le 8 décembre 2026 et se terminent le 13 janvier 2027 inclus. Les premières épreuves sont prévues le 16 juin 2027. La liste des centres organisateurs n’est pas encore définitive. Quel diplôme faut-il pour le concours externe d’ingénieur territorial ? Il faut un diplôme d’ingénieur, d’architecte ou un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures après le baccalauréat, correspondant à une spécialité du concours, ou une qualification reconnue équivalente. Quelle ancienneté pour le concours interne ? Quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année du concours, soit le 1er janvier 2027, pour les fonctionnaires, agents publics, militaires et agents d’organisations internationales intergouvernementales. La fiche ne mentionne pas de condition de diplôme. Quelles sont les épreuves du concours d’ingénieur territorial ? L’externe comprend une note de 5 heures à partir d’un dossier, puis un entretien de 40 minutes. L’interne comprend un écrit de mathématiques et physique appliquées, une note sur dossier et un projet ou étude de 8 heures, puis un entretien de 40 minutes. Une langue vivante facultative est proposée dans les deux voies. Quelles sont les spécialités du concours d’ingénieur territorial ? Cinq spécialités : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d’information. Une option est ensuite choisie au sein de la spécialité.

Sources