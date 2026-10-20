Concours ATSEM 2027 : calendrier, conditions et épreuves

Le concours d’ATSEM est organisé par des centres de gestion, session après session. Pour 2027, le portail officiel annonce des inscriptions du 16 mars au 21 avril. Calendrier, conditions selon ta voie d’accès, épreuves (QCM et entretien) et débouchés.

Le concours d’ATSEM n’est pas un concours national. Des centres de gestion de la fonction publique territoriale l’organisent, mais la liste des organisateurs change d’une session à l’autre. Pour 2027, le portail officiel annonce des inscriptions du 16 mars au 21 avril 2027. Il annonce aussi des premières épreuves le 29 septembre 2027, mais seuls trois centres figurent à ce jour dans la liste. Voici donc le calendrier, les conditions selon ta voie d’accès, le détail des épreuves, puis ce qui t’attend ensuite. Pour t’entraîner dès maintenant, je prépare le concours ATSEM avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours ATSEM 2027 : calendrier et centres organisateurs

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles forment un cadre d’emplois social de catégorie C. Le concours recrute au grade d’ATSEM principal de 2e classe. Le second grade du cadre d’emplois est ensuite celui d’ATSEM principal de 1re classe.

La session 2026 : déjà lancée

Neuf centres de gestion organisent la session 2026 :

Hautes-Alpes

Bouches-du-Rhône

Indre

Isère

Puy-de-Dôme

Rhône et Métropole de Lyon

Savoie

Seine-et-Marne

Haute-Corse

Les inscriptions ont pris fin, et les premières épreuves ont débuté le 14 octobre 2026. Si tu n’as pas pu t’inscrire, c’est donc la session 2027 qu’il faut viser.

Les dates du portail concours-territorial.fr au 20 octobre 2026. La liste des organisateurs 2027 est affichée comme non définitive : les dates peuvent bouger. Les trois centres listés pour 2027 contre neuf en 2026 ne disent pas encore combien il y en aura au final.

La session 2027 : ce que le portail annonce

Pour 2027, le portail liste pour l’instant les centres de gestion du Calvados, de la Somme et de la Martinique. Leurs inscriptions courent du 16 mars au 21 avril 2027, puis les premières épreuves démarrent le 29 septembre 2027. Le portail affiche aussi une seconde session, codée « 2027-972 ». Ses inscriptions vont du 11 mai au 16 juin 2027, avec des épreuves à partir du 1er décembre 2027. En revanche, la page consultée n’indique pas son organisateur.

Ce que ça change pour toi : avant d’organiser tes révisions, regarde si ton département figure dans la liste. Le portail la présente comme non définitive, donc elle peut s’allonger d’ici le printemps. Sa fiche propose aussi une alerte par e-mail le jour de l’ouverture des inscriptions. Tu évites ainsi de rater une fenêtre de cinq semaines.

Lire aussi ➜ Quelle différence entre ATSEM 1re classe et 2e classe ?

Les conditions selon la voie d’accès

Le concours s’ouvre par trois portes, avec des conditions différentes. Commence donc par repérer celle de ton parcours : elle détermine aussi la nature de l’écrit.

Voie d’accès Pour qui Condition posée Externe Candidats titulaires du diplôme CAP petite enfance (aujourd’hui CAP accompagnant éducatif petite enfance) ou qualification reconnue équivalente. Le décret du 13 février 2007 en fixe les conditions. Interne Agents publics (collectivités, État, hospitalière, militaires, organisations internationales) Deux ans au moins de services publics effectifs auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel. Cette condition s’apprécie au 1er janvier de l’année du concours. Les périodes de stage ou de formation ne comptent pas. Troisième voie Candidats venus du privé, de l’associatif ou d’un mandat local Quatre ans au moins d’activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature. Les mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale comptent aussi. Les activités de responsable d’association, y compris bénévole, comptent également.

Pour la troisième voie, deux précisions évitent les mauvaises surprises. D’abord, les années passées comme fonctionnaire, militaire ou agent public ne comptent pas dans les quatre ans. En revanche, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation comptent comme de l’activité professionnelle.

Les épreuves : un écrit, un entretien

Quelle que soit la voie, le concours tient en deux épreuves : un écrit d’admissibilité, puis un entretien d’admission. Ensuite, seuls les candidats que le jury a déclarés admissibles passent l’entretien. Un décret national fixe la nature, la durée et les coefficients des épreuves. Ils ne changent donc pas d’un centre de gestion à l’autre.

Le contenu des épreuves, voie par voie

Voie Admissibilité (coefficient 1) Admission (coefficient 2) Externe QCM de 20 questions sur des situations concrètes rencontrées par les ATSEM dans leurs fonctions, 45 minutes Entretien sur l’aptitude, la motivation et la connaissance de l’environnement professionnel, 15 minutes Interne 3 à 5 questions à réponses courtes ou sous forme de tableaux, à partir d’un dossier succinct, 2 heures Exposé de ton expérience à partir d’un document retraçant ton parcours, puis mise en situation. 20 minutes dont 5 d’exposé au plus. Troisième voie 3 à 5 questions à réponse courte, à partir d’un dossier succinct, 2 heures Même entretien que l’interne : 20 minutes dont 5 d’exposé au plus

Le poids de l’écrit et de l’oral

Les coefficients sont ceux du décret n° 2010-1068 consolidé. La part de l’oral (2/3) est un calcul maison : 2 / (1 + 2).

Le rapport de force est net : l’entretien vaut deux tiers des points, contre un tiers pour l’écrit. Mais il n’est ouvert qu’aux candidats déclarés admissibles. L’écrit reste donc la porte d’entrée, et il faut réussir les deux.

Préparer l’écrit

D’abord, le QCM externe impose un rythme : 45 minutes pour 20 questions, soit environ 2 minutes 15 par question. Ensuite, les questions portent sur des situations concrètes, pas sur de la théorie. S’entraîner sur des QCM d’annales est donc plus utile que relire un cours. Notre page d’annales du concours ATSEM en propose d’ailleurs. L’article sur les questions pièges du concours ATSEM t’aide aussi à repérer les formulations qui piègent.

Préparer l’entretien

Pour l’entretien, le décret demande au jury d’apprécier ton aptitude, ta motivation et ta connaissance de l’environnement professionnel. Sache donc expliquer ce que fait un ATSEM. Il assiste l’enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants. Il prépare et nettoie aussi les locaux et le matériel, et il appartient à la communauté éducative. En interne et en troisième voie, tu reçois la fiche retraçant ton parcours à l’inscription. Tu la remets ensuite au jury avant l’épreuve. Chaque ligne doit donc pouvoir se défendre en cinq minutes d’exposé. Pour t’exercer à cet oral, le cours de simulation d’oral ATSEM est un bon point de départ.

Après le concours : le métier et les offres d’emploi

Mais réussir le concours ne donne pas automatiquement un poste. Le décret prévoit que le recrutement intervient après inscription sur une liste d’aptitude. Les lauréats y figurent, puis candidatent auprès des collectivités qui recrutent. Ainsi, le statut définit le métier : l’ATSEM assiste le personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes maternelles. Il prépare et entretient aussi les locaux et le matériel utilisés par ces enfants, et il fait partie de la communauté éducative.

Selon les cas, il peut aussi participer aux activités pédagogiques que l’enseignant prévoit, sous sa responsabilité. Il peut également assister les enseignants dans les classes qui accueillent des enfants à besoins éducatifs particuliers. Enfin, il surveille parfois les enfants à la cantine, ou anime le temps périscolaire et les accueils de loisirs.

Offres correspondant à la fiche « ATSEM principal de 2e classe » du portail concours-territorial.fr, qui renvoie à emploi-territorial. Le portail affichait 320 offres actuellement publiées le 20 octobre 2026, un instantané qui n’est pas comparable à un total annuel.

Le portail des centres de gestion affiche 3 412 offres pour ce grade en 2024, puis 3 719 en 2025. C’est environ 9 % de plus. Ce chiffre ne dit pas combien de postes s’ouvriront en 2027. Il donne pourtant un ordre de grandeur des offres que les collectivités publient chaque année sur ce grade.

Lire aussi ➜ Les catégories A, B et C de la fonction publique

FAQ

Quand s’inscrire au concours ATSEM 2027 ? D’après le portail concours-territorial.fr (consulté le 20 octobre 2026), les inscriptions 2027 vont du 16 mars au 21 avril 2027. Les premières épreuves démarrent ensuite le 29 septembre 2027. La liste des organisateurs (Calvados, Somme, Martinique) n’est pas définitive : les dates et les centres peuvent donc encore évoluer. Quel diplôme faut-il pour passer le concours ATSEM ? Pour le concours externe, il faut le CAP petite enfance (aujourd’hui CAP accompagnant éducatif petite enfance) ou une qualification équivalente reconnue. Le concours interne, en revanche, s’adresse aux agents publics. Ils doivent justifier de deux ans de services auprès de jeunes enfants, en milieu scolaire et maternel. Enfin, la troisième voie demande quatre ans d’activité professionnelle, de mandat d’élu local ou de responsabilité associative. Comment se déroule le concours ATSEM ? Le concours comporte deux épreuves. En externe, tu passes un QCM de 20 questions en 45 minutes (coefficient 1). Puis vient un entretien de 15 minutes (coefficient 2). En interne et en troisième voie, l’écrit dure deux heures à partir d’un dossier (coefficient 1). Ensuite, l’entretien dure 20 minutes dont 5 minutes d’exposé au plus (coefficient 2). L’oral pèse donc deux tiers des points. Les épreuves sont-elles les mêmes dans tous les centres de gestion ? Un décret national fixe la nature des épreuves, leur durée et leurs coefficients. Ils sont donc identiques d’un centre de gestion à l’autre. En revanche, ce qui change, c’est le calendrier, les lieux d’épreuves et les modalités pratiques d’inscription, que chaque centre organisateur définit. Que faire si mon département n’organise pas le concours en 2027 ? Le portail présente la liste des organisateurs 2027 comme non définitive : elle peut donc s’allonger d’ici le printemps. Il propose aussi une alerte par e-mail le jour de l’ouverture des inscriptions. Enfin, pour les règles précises d’inscription hors de ton département, renseigne-toi auprès du centre de gestion organisateur.

Sources