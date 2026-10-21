Concours technicien territorial : prochaine session, conditions et épreuves

Le concours de technicien territorial ouvre l’accès au cadre d’emplois technique de catégorie B des collectivités. Aucune session n’est programmée en 2027 et la prochaine est attendue en 2028 : conditions des trois voies, dix spécialités au choix et épreuves, selon les centres de gestion.

Tu vises le grade de technicien territorial, le cadre d’emplois technique de catégorie B des collectivités ? Premier réflexe : regarder la date. Aucun concours de technicien n’est programmé en 2027 dans les calendriers prévisionnels des centres de gestion, et la prochaine session est attendue en 2028. Voici ce que l’on sait du calendrier, les conditions des trois voies, les dix spécialités et les épreuves. Je prépare le concours de technicien territorial sans attendre l’ouverture des inscriptions : le programme est stable d’une session à l’autre.

SOMMAIRE

Concours de technicien territorial : l’essentiel

Les techniciens territoriaux forment un cadre d’emplois technique de catégorie B. Il compte ainsi trois grades : technicien, technicien principal de 2e classe et technicien principal de 1re classe. Concrètement, ils conduisent des chantiers et encadrent des équipes. Ils contrôlent aussi les travaux confiés aux entreprises, puis surveillent l’entretien des ouvrages. Avec l’assermentation, ils peuvent également constater des contraventions sur le domaine public, et ils instruisent parfois des dossiers d’urbanisme ou d’aménagement.

Point clé Ce qu’il faut savoir Voies d’accès Concours externe, concours interne, troisième concours Organisation Par les centres de gestion de la fonction publique territoriale, région par région Session 2027 Aucune : le concours ne figure dans aucun calendrier prévisionnel consulté Prochaine session attendue 2028 (prévisionnel, périodicité de deux ans annoncée par le CDG Auvergne-Rhône-Alpes) Spécialités Dix au choix, à déclarer à l’inscription Épreuves Écrit anonyme de 3 h, puis entretien de 20 minutes, coefficient 1 chacun

Le calendrier : pas de concours en 2027

Le concours de technicien n’a pas de date nationale unique. Chaque centre de gestion, ou groupe de centres, programme donc sa session et publie un calendrier prévisionnel. Au 21 octobre 2026, ces calendriers ne font apparaître aucun concours de technicien en 2027.

Le concours de technicien territorial ne figure dans aucun calendrier prévisionnel 2027 consulté. Ces calendriers ne constituent pas un engagement des centres de gestion. Sources : calendriers des centres de gestion et concours-territorial.fr, consultés le 21/10/2026.

2027 : aucune session programmée

Aucun des calendriers prévisionnels de huit zones ne programme de concours de technicien en 2027 : Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Corse, Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie), Île-de-France et Centre-Val de Loire, puis Grand Est. Le calendrier du portail national concours-territorial.fr va dans le même sens : il liste déjà des sessions 2027 pour d’autres cadres d’emplois, comme rédacteur, animateur ou ingénieur, mais aucune pour technicien.

La prochaine session : 2028

Le calendrier prévisionnel des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes, mis à jour le 18 septembre 2026, place le concours de technicien en « 2028 », avec une périodicité envisagée de deux ans. Les autres calendriers consultés s’arrêtent à 2027. Ces dates restent prévisionnelles : seul l’arrêté d’ouverture confirme l’organisation d’un concours, et les centres de gestion ne s’engagent pas sur le calendrier.

Tu veux être prévenu à temps ? Surveille le portail national concours-territorial.fr et le site de ton centre de gestion. Une session sans ouverture d’inscription ne figure pas sur le portail.

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Conditions d’inscription, voie par voie

Les conditions générales

Ce sont donc celles de toute la fonction publique. Il faut la nationalité française ou celle d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Il faut aussi une situation régulière au regard du service national, la jouissance des droits civiques et l’aptitude physique, sans condamnation incompatible avec les fonctions. Ensuite, tout dépend de la voie.

Les conditions propres à chaque voie

Voie Condition d’accès Concours externe Baccalauréat technologique ou professionnel, ou diplôme homologué au niveau 4 sanctionnant une formation technico-professionnelle, ou qualification reconnue équivalente. Dans tous les cas, il correspond à l’une des spécialités ouvertes Concours interne Fonctionnaire ou agent public (collectivités, État, hôpitaux, militaires, organisations internationales intergouvernementales) avec au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l’année du concours, et en activité à la clôture des inscriptions Troisième concours Au moins 4 ans d’activités professionnelles, de mandats dans une assemblée élue locale ou de responsabilités dans une association (bénévolat compris), à remplir au 1er janvier de l’année du concours

Deux pièges à éviter

Deux pièges reviennent souvent. D’abord, pour le concours interne, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne comptent pas dans les services publics. Le troisième concours, lui, les décompte. Ensuite, pour ce troisième concours, les périodes passées comme fonctionnaire, militaire ou agent public ne comptent pas. Il s’adresse donc à ceux qui viennent du privé ou du monde associatif.

Pas le diplôme requis ? Dispense et équivalence

Tu n’as pas le diplôme requis pour la voie externe ? Une dispense existe pour les parents de trois enfants et les sportifs de haut niveau. Sinon, la commission d’équivalence de diplômes du CNFPT peut t’autoriser à concourir selon ton diplôme et ton expérience : il faut au moins trois ans d’activité à temps plein dans une profession comparable. Compte environ trois mois de traitement une fois le dossier complet, et jusqu’à cinq pour un diplôme obtenu hors de France. Cette commission est indépendante des dates des concours. Tu peux donc la saisir à tout moment : autant le faire bien avant l’ouverture des inscriptions.

Pour t’entraîner ➜ Le SuperQuiz technicien territorial de digiSchool

Dix spécialités au choix

C’est la particularité du concours de technicien : tu ne concours pas « en général », mais dans une spécialité choisie à l’inscription. Elle détermine à la fois le dossier de l’écrit et le programme sur lequel le jury t’interroge. Pour le concours externe, ton diplôme doit correspondre à l’une des spécialités ouvertes.

Les dix spécialités du concours. Source : brochure des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes (21/08/2025), d’après le décret n° 2010-1357.

La brochure des centres de gestion détaille le programme de chaque spécialité, à partir de la page 6. Il se découpe aussi en options. Ainsi, la spécialité « Bâtiment, génie civil » comprend par exemple « Construction et bâtiment » et « Génie climatique ». Chaque option a également son cadre réglementaire, ses notions techniques, son volet hygiène et sécurité et son volet gestion de service. Lis donc le programme de ta spécialité en entier avant de te lancer. Il dit exactement ce dont le jury peut te parler.

Épreuves : écrit et entretien

Les épreuves selon la voie. Source : brochure des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes (21/08/2025), d’après le décret n° 2010-1361.

Épreuve Voie Contenu Durée Coef. Questions techniques (écrit) Externe Réponses à des questions techniques à partir d’un dossier portant sur ta spécialité 3 h 1 Rapport technique (écrit) Interne et 3e concours Rapport rédigé à l’aide des éléments d’un dossier portant sur ta spécialité 3 h 1 Entretien (oral) Toutes Exposé de 5 minutes au plus. Puis échange avec le jury sur tes motivations et ton aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois 20 min 1

L’entretien selon ta voie

D’abord, en externe, ton exposé porte sur ta formation et ton projet professionnel. En interne et en troisième concours, il porte sur les acquis de ton expérience. Ensuite, en externe et en interne, le jury t’interroge notamment dans la spécialité que tu as choisie. Au troisième concours, en revanche, il évalue aussi ta capacité à t’intégrer dans l’environnement professionnel territorial.

Les règles de notation

Les épreuves écrites restent anonymes, et chaque copie reçoit deux corrections. Chaque épreuve reçoit une note de 0 à 20, puis le coefficient s’applique. Une note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire t’élimine, tout comme l’absence à une épreuve. Seuls les admissibles passent l’entretien. Enfin, il faut une moyenne d’au moins 10 sur 20 pour l’admission.

Se préparer au concours

Les centres de gestion publient de quoi cadrer ton travail. La fiche « Technicien » du centre de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes rassemble d’abord les notes de cadrage des épreuves : questions techniques, rapport technique, entretien. Elle propose aussi le guide du concours, les arrêtés et des annales, dont des sujets pour chacune des spécialités. Commence donc par là : les notes de cadrage disent comment le jury note.

Le rapport technique et les questions techniques reposent sur un dossier à exploiter en trois heures. Il faut trier les documents, retenir l’essentiel, puis répondre dans un ordre clair. C’est le même travail de hiérarchisation que celui de notre méthode pour rédiger une note de synthèse. Pour t’exercer, tu trouveras aussi les annales du concours de technicien territorial sur digiSchool.

Un conseil pratique : choisis ta spécialité selon ton diplôme et ton parcours, pas selon ce qui te semble le plus facile. Un candidat qui travaille déjà sur la voirie ou les espaces verts connaît donc le vocabulaire et les contraintes de terrain. Or le jury les attend à l’entretien, et on les rattrape mal en quelques semaines.

FAQ

Quand aura lieu le prochain concours de technicien territorial ? Aucun concours de technicien n’est programmé en 2027 dans les calendriers prévisionnels des centres de gestion consultés. La prochaine session est donc attendue en 2028, avec une périodicité de deux ans annoncée par le CDG Auvergne-Rhône-Alpes. Consulte aussi le calendrier de ton centre de gestion. Quel diplôme faut-il pour passer le concours externe de technicien ? Un baccalauréat technologique ou professionnel, ou un diplôme de niveau 4 sanctionnant une formation technico-professionnelle. Une qualification reconnue équivalente est aussi acceptée. Mais le tout doit correspondre à l’une des spécialités ouvertes. Une dispense existe également pour les parents de trois enfants et les sportifs de haut niveau. Sinon, la commission d’équivalence du CNFPT peut autoriser un candidat sans le diplôme requis. Combien d’épreuves compte le concours de technicien territorial ? Deux épreuves, toutes deux de coefficient 1. D’abord, un écrit anonyme de trois heures : questions techniques en externe, rapport technique en interne et en troisième concours. Ensuite, pour les admissibles, un entretien de vingt minutes avec le jury, dont cinq minutes d’exposé au plus. Peut-on choisir sa spécialité ? Oui, et c’est obligatoire. Tu choisis donc une spécialité parmi dix au moment de l’inscription, du bâtiment et du génie civil aux métiers d’art. Elle détermine aussi le dossier de l’écrit et le programme sur lequel le jury t’interroge. À partir de quelle note est-on éliminé ? Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire entraîne l’élimination, tout comme l’absence à une épreuve. Pour être admis, il faut ensuite atteindre au moins 10 sur 20 de moyenne, après application des coefficients.

Sources