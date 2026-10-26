Concours attaché territorial : prochaine session en 2028, conditions et épreuves

Le concours d’attaché territorial ouvre l’accès à la catégorie A des collectivités. Aucune session en 2027 au calendrier national, la prochaine est annoncée en 2028 : conditions des trois voies, cinq spécialités, épreuves et coefficients.

Tu vises le grade d’attaché territorial, le cadre d’emplois de catégorie A des collectivités ? Premier réflexe : regarder le calendrier. Aucune session d’attaché n’apparaît pour 2027 sur le portail national, et la prochaine est annoncée pour 2028, à titre prévisionnel. Il reste donc du temps pour se préparer : voici les conditions des trois voies, les épreuves, leurs coefficients et ce qui se passe après la réussite. Je prépare le concours d’attaché territorial sans attendre : le programme est stable d’une session à l’autre.

SOMMAIRE

Concours d’attaché territorial : l’essentiel

Les attachés territoriaux forment un cadre d’emplois administratif de catégorie A. Il comprend trois grades : attaché, attaché principal et attaché hors classe, auxquels s’ajoute le grade de directeur territorial, en voie d’extinction. Ils participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques locales, encadrent des bureaux ou des services, et peuvent occuper des postes de direction : secrétaire général de mairie, directeur des ressources humaines, directeur financier, responsable des affaires juridiques ou chargé de la commande publique.

Point clé Ce qu’il faut savoir Voies d’accès Concours externe, concours interne, troisième concours Organisation Par les centres de gestion de la fonction publique territoriale, plusieurs centres pour une même session Prochaine session annoncée 2028 (prévisionnel, tous les 2 ans selon le CDG Auvergne-Rhône-Alpes) Session 2027 Aucune au calendrier du portail national Dernière session 2026 : inscriptions closes (dossier avant le 23 avril 2026), premières épreuves indiquées au 19 novembre 2026 Spécialités Cinq au choix, à déclarer à l’inscription Limite d’âge Aucune

Le calendrier : prochaine session en 2028

Le concours n’a pas de date nationale unique. Chaque session est ouverte par un arrêté des centres de gestion organisateurs, publié au moins deux mois avant la date limite de dépôt des dossiers. Ces arrêtés fixent les dates, le lieu des épreuves et le nombre de postes par spécialité.

La prochaine session annoncée et, pour repère, les dates de la session précédente. Dates prévisionnelles : seul l’arrêté d’ouverture de chaque centre de gestion fait foi. Sources : CDG du Rhône et CDG Auvergne-Rhône-Alpes, concours-territorial.fr, consultés le 24/10/2026.

2027 : rien au calendrier, 2028 annoncé

Le portail national liste déjà des sessions 2027 pour d’autres cadres d’emplois, comme administrateur ou rédacteur, mais aucune pour attaché. Le calendrier prévisionnel des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes, mis à jour le 18 septembre 2026, place le concours d’attaché en 2028, « tous les 2 ans ». Il reste prévisionnel et les centres ne s’engagent pas sur ces dates.

Une règle à connaître avant la prochaine ouverture : il n’est plus possible de s’inscrire à plusieurs concours d’accès à un même grade organisés simultanément par différents centres de gestion. Le choix du centre est libre, et se fait selon la proximité du lieu d’épreuve, les spécialités organisées et le nombre de postes ouverts.

Pour repère : la session précédente

Treize centres de gestion organisent la session 2026, métropole et outre-mer compris, pour le compte de leurs régions. Le portail concours-territorial.fr indique des inscriptions terminées, avec un dossier à renvoyer avant le 23 avril 2026 pour la plupart des centres, et des premières épreuves indiquées au 19 novembre 2026. Pour le Rhône, le CDG Auvergne-Rhône-Alpes donne une période de retrait des dossiers du 10 mars au 15 avril 2026. Ces dates sont communiquées à titre prévisionnel.

Sur le même sujet ➜ Concours rédacteur territorial 2027 : calendrier, conditions et épreuves

Conditions d’inscription, voie par voie

Les conditions générales

Elles valent pour toute la fonction publique : jouir de ses droits civiques, ne pas avoir de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec les fonctions, être en règle avec les obligations du service national et remplir les conditions d’aptitude physique. La nationalité française est exigée ; l’accès des ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dépend du cadre d’emplois, à vérifier dans l’arrêté d’ouverture. Aucune limite d’âge ne s’applique.

Part des postes réservée à chaque voie et condition principale. Source : brochure « Attaché territorial » des centres de gestion des Hauts-de-France (mise à jour le 23/01/2026), consultée le 24/10/2026.

Externe, interne, troisième concours

Le concours externe, ouvert pour 50 % au moins des postes, demande une licence, un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou une qualification reconnue équivalente. Un doute sur ton diplôme ? La commission d’équivalence de diplômes du CNFPT existe pour ça.

Le concours interne, pour 30 % des postes au plus, s’adresse aux fonctionnaires et agents publics. Il faut justifier, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre années au moins de services publics, et être en activité le jour de la clôture des inscriptions.

Le troisième concours, pour 20 % des postes au plus, exige quatre ans d’activité professionnelle, de mandat de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de responsabilité dans une association, bénévolat compris. Ces périodes ne comptent que si tu n’avais pas la qualité d’agent public à ce moment-là. Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation entrent dans le calcul. Si une voie compte moins de lauréats que de places, le jury peut modifier la répartition entre externe et interne dans la limite de 25 %.

Spécialités et épreuves

À l’inscription, chaque candidat choisit une spécialité parmi cinq : administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste, animation, et urbanisme et développement des territoires. Elle détermine le dossier de l’épreuve écrite de spécialité, et la voie comme la spécialité ne peuvent plus changer après la date limite de dépôt.

Le poids de chaque épreuve dans le total des points. Pourcentages calculés par digiSchool d’après les coefficients de la brochure des centres de gestion des Hauts-de-France (23/01/2026), consultée le 24/10/2026.

Voie Épreuve Contenu Durée Coef. Externe Composition (écrit) Sujet d’ordre général sur la place et le rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales 4 h 3 Note (écrit) Analyse d’un dossier dans la spécialité choisie 4 h 4 Entretien (oral) Présentation de 10 minutes au plus, puis échange avec le jury 25 min 4 Langue vivante (oral) Traduction sans dictionnaire d’un texte, puis conversation 15 min (+ 15 min de préparation) 1 Interne Rapport (écrit) Rédaction, à l’aide d’un dossier, d’un rapport qui dégage des solutions opérationnelles 4 h 4 Entretien (oral) Exposé de l’expérience professionnelle, puis conversation 25 min 5 Langue vivante (oral, facultative) Traduction d’un texte, puis conversation 15 min (+ 15 min de préparation) 1 Troisième concours Rapport (écrit) Même épreuve qu’en interne 4 h 4 Entretien (oral) Exposé sur l’expérience et les compétences acquises, puis évaluation de l’aptitude à s’intégrer 25 min 5 Langue vivante (oral, facultative) Traduction d’un texte, puis conversation 15 min (+ 15 min de préparation) 1

L’entretien : la fiche ne compte pas dans la note

En externe, l’entretien commence par une présentation du parcours et de la motivation, à partir d’une fiche individuelle de renseignement transmise lors de l’inscription. Seul l’entretien avec le jury est noté, pas la fiche. Il pèse un tiers des points du concours externe, et plus de la moitié en interne et en troisième concours. La langue vivante se choisit à l’inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, grec, néerlandais, portugais, russe ou arabe moderne.

Notation et admission

Chaque épreuve est notée de 0 à 20, puis multipliée par son coefficient. Les écrits sont anonymes et corrigés deux fois. Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire élimine le candidat, comme l’absence à une épreuve obligatoire. Pour être admis, la moyenne doit en outre atteindre 10 sur 20 après application des coefficients.

Le jury, souverain, fixe le nombre de points nécessaires pour être admissible, puis arrête les listes d’admission, distinctes pour chaque voie. Il n’est pas tenu d’attribuer toutes les places. Pour l’épreuve facultative de langue, seuls comptent les points au-dessus de 10 sur 20, et uniquement à l’admission. Le jury compte au moins six membres répartis en trois collèges : deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, deux personnalités qualifiées et deux élus locaux.

Un détail pratique : les résultats ne sont jamais communiqués par téléphone. Ils sont notifiés individuellement et mis en ligne sur le site des centres organisateurs.

Après le concours : liste d’aptitude et stage

Réussir le concours ne vaut pas recrutement. Le lauréat est inscrit sur une liste d’aptitude de valeur nationale, valable deux ans, puis doit chercher lui-même un poste auprès des communes, départements, régions ou établissements publics. Au bout de deux ans sans nomination, il peut demander par écrit une réinscription pour une troisième puis une quatrième année, un mois avant le terme de la période en cours.

Du résultat à la titularisation. Source : brochure « Attaché territorial » des centres de gestion des Hauts-de-France (23/01/2026), consultée le 24/10/2026.

Une fois recruté, l’attaché est nommé stagiaire pour un an, prolongeable d’un an à titre exceptionnel. La titularisation intervient à la fin du stage, au vu notamment de l’attestation de suivi de la formation d’intégration, qui dure dix jours. Côté rémunération, le grade d’attaché est doté d’une échelle allant de l’indice brut 444 à 821 : selon la brochure, 1 943,40 € de traitement brut mensuel au 1er échelon et 3 335,76 € au 11e, valeurs au 1er janvier 2024, hors primes et indemnité de résidence. Le point d’indice évolue : à vérifier avant toute décision.

Pour resituer le cadre ➜ Les catégories A, B et C de la fonction publique

Se préparer au concours

Le calendrier laisse du temps avant la prochaine session, et les épreuves de l’externe se jouent surtout à l’écrit : une composition et une note de quatre heures chacune, soit sept points de coefficient sur douze avant même l’oral. La fiche « Attaché » du CDG Auvergne-Rhône-Alpes rassemble les notes de cadrage des épreuves, des annales et la brochure de la session. Le détail officiel des épreuves figure aussi dans la brochure des centres de gestion des Hauts-de-France.

Concrètement, la note ou le rapport demande de trier un dossier en quatre heures, de retenir l’essentiel et de proposer des solutions opérationnelles dans un plan lisible. S’entraîner sur des sujets passés, chronomètre en main, vaut mieux que relire un cours. Les annales du concours d’attaché territorial servent à cela. Autre point : choisis ta spécialité en fonction de ton parcours, pas de ce qui paraît le plus facile, car le jury t’interrogera dessus à l’oral.

À consulter aussi ➜ Concours technicien territorial : prochaine session, conditions et épreuves

FAQ

Quand aura lieu le prochain concours d’attaché territorial ? Aucune session d’attaché ne figure pour 2027 sur le portail national, et le calendrier prévisionnel des centres de gestion d’Auvergne-Rhône-Alpes annonce la prochaine en 2028, avec une périodicité de deux ans. Pour repère, la session précédente (2026) a clos ses inscriptions le 23 avril 2026 dans la plupart des centres organisateurs, avec des premières épreuves indiquées au 19 novembre 2026. Seul l’arrêté d’ouverture de chaque centre de gestion fait foi. Faut-il un diplôme pour passer le concours d’attaché ? Pour le concours externe, oui : une licence, un autre titre ou diplôme de niveau 6 au moins, ou une qualification reconnue équivalente. Le concours interne exige 4 ans de services publics, et le troisième concours 4 ans d’activité professionnelle, de mandat d’élu local ou de responsabilité associative, sans condition de diplôme. Combien d’épreuves comporte le concours ? Quatre en externe : une composition et une note écrites, puis un entretien et une épreuve orale de langue vivante. En interne et en troisième concours, deux épreuves obligatoires : un rapport écrit de quatre heures et un entretien de vingt-cinq minutes, auxquels s’ajoute une langue vivante facultative. À partir de quelle note est-on éliminé ? Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve obligatoire entraîne l’élimination, tout comme l’absence à une épreuve obligatoire. Pour être admis, la moyenne des notes, après application des coefficients, doit atteindre au moins 10 sur 20. Peut-on s’inscrire dans plusieurs centres de gestion ? Non, pas pour une même session : il n’est plus possible de s’inscrire à plusieurs concours d’accès à un même grade organisés simultanément par différents centres de gestion. Le candidat choisit librement le centre organisateur, sans lien obligatoire avec son département, et peut en changer jusqu’à la clôture des inscriptions.

Sources