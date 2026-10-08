Concours police municipale 2027 : inscriptions jusqu’au 21 octobre, épreuves et conditions

Le concours de gardien-brigadier de police municipale 2027 est ouvert jusqu’au 21 octobre 2026. Conditions d’accès, épreuves écrites, orales et sportives, barème, taux de réussite des dernières sessions et démarches pour s’inscrire : tout ce qu’il faut savoir avant la clôture.

Tu veux devenir policier municipal ? Le concours de gardien-brigadier de police municipale est la porte d’entrée de ce métier, et la session 2027 est déjà ouverte : tu peux t’inscrire jusqu’au 21 octobre 2026, pour des premières épreuves prévues le 13 mai 2027. Voici qui peut se présenter, comment se déroulent les épreuves, ce que montrent les chiffres du jury et ce qu’il faut faire avant la clôture. Pour t’entraîner sans attendre, je prépare le concours de gardien-brigadier de police municipale avec digiSchool.

SOMMAIRE

Concours police municipale 2027 : l’essentiel

Le concours donne accès au grade de gardien-brigadier, premier grade du cadre d’emplois des agents de police municipale. C’est un cadre d’emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale ; il compte deux grades, gardien-brigadier et brigadier-chef principal, et les gardiens-brigadiers prennent l’appellation de « brigadier » après 4 ans de services effectifs dans le grade, selon la notice du CIG Petite Couronne. Si tu hésites encore sur les catégories A, B et C, notre article sur les catégories de la fonction publique pose les repères.

Trois voies existent : un concours externe, un premier concours interne réservé aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP), et un second concours interne pour les volontaires en gendarmerie et les policiers adjoints. Les postes se répartissent ainsi : au moins 50 % pour l’externe, au plus 30 % pour le premier interne, au plus 20 % pour le second.

Le concours est organisé par les centres de gestion de la fonction publique territoriale, et non par une ville ou par l’État. Le président du jury de la session 2024 rappelle qu’il est programmé chaque année selon les besoins de recrutement des collectivités, d’après son rapport officiel.

Sur le même sujet ➜ Les dates des concours de gardien-brigadier de police municipale

S’inscrire avant le 21 octobre 2026

Les dates de la session 2027 figurent sur la fiche officielle du concours sur concours-territorial.fr :

Un seul centre organisateur par candidat, choisi dès la préinscription. Les dates valent pour la fiche officielle 2027 ; vérifie la tienne si tu lis cet article après coup.

Un point à connaître avant de cliquer : tu ne peux t’inscrire qu’auprès d’un seul centre organisateur. La fiche en liste plusieurs pour 2027, dont ceux des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de l’Hérault, d’Ille-et-Vilaine, du Bas-Rhin, de la Savoie, de la Seine-et-Marne et de la Guadeloupe. Celui de Seine-et-Marne organise la session en convention avec les centres d’Île-de-France et de la région Centre-Val de Loire. Chaque candidat choisit le centre qui lui convient.

La procédure se déroule en ligne, en deux temps, d’après la notice :

la préinscription sur concours-territorial.fr, qui crée ton espace sécurisé ; la validation de cette préinscription dans l’espace sécurisé, au plus tard à 23 h 59 (heure métropolitaine) à la date de clôture, faute de quoi elle est annulée automatiquement ; le dépôt des pièces justificatives en PDF ou en image avant la date limite : celles reçues hors délai sont refusées. S’il manque une pièce, une seule réclamation est adressée avant le rejet du dossier.

Astuce de prof : ne laisse pas la validation au dernier soir. Dans les chiffres de la session 2024, 101 dossiers sur 1 642 candidatures ont été rejetés à l’issue de l’instruction, et 87 candidats ont annulé leur inscription.

Les conditions pour se présenter au concours

Les conditions communes aux trois voies

Il faut remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique : posséder la nationalité française (condition propre à ce cadre d’emplois), jouir de ses droits civiques, ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec les fonctions, être en règle au regard des obligations de service national et remplir les conditions d’aptitude physique. Il faut aussi avoir 18 ans minimum.

Les trois voies en un coup d’œil

Voie Part des postes Qui peut se présenter Diplôme / expérience requis Concours externe au moins 50 % Ouvert à tous, sous les conditions générales ci-dessus Niveau 3 (CAP, BEP, brevet) ou 3 ans d’expérience pro (2 ans si diplôme de niveau inférieur), ou dispense 1er concours interne au plus 30 % Agents de la fonction publique territoriale, ASVP depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l’année du concours Aucun diplôme requis : le statut d’ASVP suffit 2e concours interne au plus 20 % Volontaires des armées en gendarmerie, ou policiers adjoints de 18 à moins de 30 ans, depuis au moins 2 ans à la même date Aucun diplôme requis : le statut suffit

Pour l’externe, deux autres chemins existent en plus du diplôme : justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans à temps plein dans la même catégorie socioprofessionnelle (2 ans si tu as un diplôme du niveau immédiatement inférieur), ou relever d’une dispense. Sont dispensés de diplôme les pères et mères d’au moins trois enfants qu’ils élèvent ou ont élevés, et les sportifs de haut niveau de la liste de l’année du concours. Les stages et périodes de formation ne comptent pas dans le calcul de l’expérience. La demande d’équivalence se fait lors de l’inscription, sur le formulaire du centre de gestion, et sa réponse n’est valable que pour le concours concerné.

Les épreuves du concours, une par une

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et la note est multipliée par son coefficient. Deux règles sont à retenir : toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, et il faut une moyenne d’au moins 10 sur 20 pour être admis.

Le concours interne n’a pas d’épreuve « texte » : le rapport y pèse mécaniquement plus lourd (50 % des points, contre 33 % en externe).

Concours externe

Admissibilité, épreuve 1 : rédaction d’un rapport à partir d’un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public. Durée 1 h 30, coefficient 3.

rédaction d’un rapport à partir d’un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public. Durée 1 h 30, coefficient 3. Admissibilité, épreuve 2 : questions sur un texte (compréhension et explication d’expressions). Durée 1 h, coefficient 2.

questions sur un texte (compréhension et explication d’expressions). Durée 1 h, coefficient 2. Admission, entretien avec le jury : personnalité, motivation, connaissance des institutions publiques. 20 minutes, coefficient 3.

personnalité, motivation, connaissance des institutions publiques. 20 minutes, coefficient 3. Admission, épreuves physiques : coefficient 1.

Concours internes

Admissibilité : rédaction d’un rapport à partir d’un dossier sur un événement survenu dans un lieu public. 2 h, coefficient 3.

rédaction d’un rapport à partir d’un dossier sur un événement survenu dans un lieu public. 2 h, coefficient 3. Admission, entretien : à partir du dossier retraçant ton expérience professionnelle, joint à l’inscription. 20 minutes dont un exposé liminaire de 5 minutes au plus, coefficient 2. Seul l’entretien est noté, le dossier ne l’est pas.

à partir du dossier retraçant ton expérience professionnelle, joint à l’inscription. 20 minutes dont un exposé liminaire de 5 minutes au plus, coefficient 2. Seul l’entretien est noté, le dossier ne l’est pas. Admission, épreuves physiques : coefficient 1.

Les candidats admissibles passent aussi des tests psychotechniques non éliminatoires. Leurs résultats sont communiqués au jury, pour l’aider à décider, lors de la première épreuve d’admission.

À quoi ressemble l’entretien

La note de cadrage indicative du concours externe est claire : il ne s’agit pas d’un entretien « à bâtons rompus », mais d’un échange fondé sur des questions auxquelles tu dois répondre. Il n’y a ni sujet tiré au sort ni temps de préparation, tu ne peux utiliser aucun document, et tu te présentes en tenue civile. Le cadrage précise que ce document n’est pas un texte réglementaire, mais une aide pour le jury et les candidats, d’après le cadrage de l’entretien (concours externe).

Les épreuves physiques et leur barème

Elles comptent pour un coefficient 1 : un 100 mètres obligatoire, plus une épreuve au choix à indiquer dès l’inscription (saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids de 6 kg pour les hommes et 4 kg pour les femmes, ou 50 mètres nage libre départ plongé). Les deux notes sont additionnées puis divisées par 2.

Le barème est distinct pour les hommes et pour les femmes. Quelques repères pris dans la notice :

Barème non exhaustif : la notice détaille aussi le saut en hauteur et le lancer de poids (6 kg hommes, 4 kg femmes). Note finale de l’épreuve physique = moyenne des deux exercices choisis.

Deux détails qui comptent. La somme des points est majorée d’un demi-point par année d’âge au-dessus de 28 ans pour les femmes et de 30 ans pour les hommes, dans la limite de 10 points, l’âge étant apprécié à l’ouverture du concours, et la note finale ne peut pas dépasser 20. Par ailleurs, les candidates enceintes peuvent être dispensées sur demande, avec un certificat médical, et reçoivent alors la moyenne des notes de l’ensemble des candidats du concours.

Taux de réussite : ce que disent les rapports du jury

Les rapports du président du jury du CIG Petite Couronne donnent les chiffres les plus complets en accès libre. Pour la session 2024, 370 postes étaient ouverts (186 en externe, 110 au premier interne, 74 au second), pour 1 642 candidatures. Au final, 1 454 candidats ont été autorisés à concourir, 842 étaient présents à toutes les épreuves écrites, 437 ont été déclarés admissibles et 282 ont été admis.

Le taux est rapporté aux candidats présents à l’ensemble des épreuves écrites, comme dans les rapports du jury. Ne le compare pas au nombre d’inscrits : en 2024, 41,97 % des candidats autorisés à concourir ne se sont pas présentés aux écrits.

Trois enseignements à tirer, d’après le rapport 2024 :

Le taux de réussite a progressé , de 24,66 % en 2020 à 33,49 % en 2024, sur une session où les postes sont passés de 260 à 370. Le jury note que le nombre d’inscrits a sensiblement baissé alors que le nombre de postes a augmenté.

, de 24,66 % en 2020 à 33,49 % en 2024, sur une session où les postes sont passés de 260 à 370. Le jury note que le nombre d’inscrits a sensiblement baissé alors que le nombre de postes a augmenté. Les absents font le tri : plus de 4 inscrits sur 10 n’ont pas passé les écrits. Se présenter, déjà, change la donne.

plus de 4 inscrits sur 10 n’ont pas passé les écrits. Se présenter, déjà, change la donne. La préparation fait la différence, mais peu de monde s’y met : environ 71 % des inscrits déclarent une préparation personnelle, 17,7 % ne pas s’être préparés, et seuls 4,61 % ont été accompagnés par le CNFPT.

Un cadre honnête : ces chiffres concernent les concours organisés par un centre de gestion, pour la zone Île-de-France / Centre-Val de Loire. Ils ne valent pas pour toute la France, et la session 2027 peut se dérouler autrement. Pour les autres concours, notre article sur le taux de réussite des concours de la fonction publique donne d’autres repères.

Comment se préparer

Le rapport : l’épreuve la plus lourde

Le rapport pèse un coefficient 3 à l’écrit, dans les trois voies. Les sujets de 2024 donnent une idée du niveau attendu : un vol à la roulotte aggravé par la dégradation de biens privés pour l’externe, une agression à l’arme blanche pour les internes. Les correcteurs relèvent des points forts (chronologie bien rendue, connaissance de la caméra piéton et de la vidéoprotection) et des faiblesses récurrentes : un sujet lu trop vite, des rapports qui ne reprennent pas toutes les données, un rôle de l’officier de police judiciaire (OPJ) mal connu, des pouvoirs de police mal maîtrisés.

Concrètement : lis le dossier deux fois, relève les faits, les lieux, les heures et les personnes, puis rédige dans l’ordre chronologique sans rien ajouter qui ne soit dans le dossier. Notre méthode de la note de synthèse t’entraîne à trier et restituer un dossier.

Le texte, l’entretien, le sport

Questions sur un texte (externe) : le sujet de 2024 reprenait un article de presse sur le renforcement de la vidéoprotection d’une ville. Entraîne-toi à reformuler une expression avec tes propres mots, pas à la paraphraser.

le sujet de 2024 reprenait un article de presse sur le renforcement de la vidéoprotection d’une ville. Entraîne-toi à reformuler une expression avec tes propres mots, pas à la paraphraser. Entretien : révise l’organisation de l’État et des collectivités (organes délibérants et exécutifs, services), car le texte réglementaire cite explicitement ces notions, et prépare ta motivation avec des exemples concrets du métier.

révise l’organisation de l’État et des collectivités (organes délibérants et exécutifs, services), car le texte réglementaire cite explicitement ces notions, et prépare ta motivation avec des exemples concrets du métier. Sport : choisis l’épreuve au choix à l’inscription d’après tes meilleurs résultats, et compare tes performances au barème ci-dessus : la note des épreuves physiques est la moyenne des deux exercices, et elle compte comme les autres pour la moyenne générale de 10/20.

Pour travailler régulièrement, consulte les annales de gardien-brigadier de police municipale et enchaîne avec les cours et quiz de la préparation en ligne au concours de gardien-brigadier.

Révise ton concours avec digiSchool ➜ S’entraîner au concours de gardien-brigadier de police municipale

Après le concours : liste d’aptitude, formation, recrutement

Réussir le concours ne te fait pas encore policier municipal. Tu es inscrit sur une liste d’aptitude valable deux ans, reconductible dans la limite de quatre ans au total à partir de l’inscription initiale (sous conditions de demande écrite). Cette inscription ne vaut pas recrutement : c’est à toi de postuler auprès des communes et autres collectivités, la liste ayant une validité nationale, à l’exception de la ville de Paris qui a un statut particulier.

Une fois recruté, tu es nommé stagiaire pour un an. Le stage commence par 6 mois de formation obligatoire organisée par le CNFPT. Pour exercer les missions du cadre d’emplois pendant le stage, il faut avoir l’agrément du procureur de la République et du préfet. La titularisation intervient à la fin du stage.

Côté débouchés, la fiche du concours sur concours-territorial.fr indique 2 470 offres d’emploi correspondantes en 2024 et 2 692 en 2025 sur le portail emploi-territorial. Si tu veux comprendre comment les concours territoriaux sont organisés, notre article sur les concours de la fonction publique territoriale détaille le fonctionnement.

FAQ

Quand s’inscrire au concours de police municipale 2027 ? Les inscriptions à la session 2027 sont ouvertes jusqu’au 21 octobre 2026 inclus, avec un dossier à renvoyer avant le 29 octobre 2026 inclus. Les premières épreuves sont prévues le 13 mai 2027, d’après la fiche officielle sur concours-territorial.fr. Quel diplôme faut-il pour devenir policier municipal ? Pour le concours externe, un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP, brevet) suffit, ou une qualification reconnue équivalente. Il existe aussi une voie par l’expérience professionnelle (3 ans à temps plein, 2 ans avec un diplôme de niveau inférieur) et deux dispenses : parents d’au moins trois enfants et sportifs de haut niveau. Peut-on passer le concours si on n’est pas français ? Non. La notice du CIG Petite Couronne indique que nul ne peut accéder au cadre d’emplois des agents de police municipale sans posséder la nationalité française. Quelles sont les épreuves du concours de gardien-brigadier ? En externe : un rapport (1 h 30, coefficient 3), des questions sur un texte (1 h, coefficient 2), un entretien de 20 minutes (coefficient 3) et des épreuves physiques (coefficient 1). Les concours internes comptent un rapport de 2 h, un entretien sur dossier et les épreuves physiques. Le concours de police municipale est-il difficile ? En 2024, 282 candidats ont été admis sur 842 présents aux écrits dans les concours du CIG Petite Couronne, soit 33,49 %. Une note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve est éliminatoire et la moyenne générale doit atteindre 10 sur 20. Peut-on s’inscrire dans plusieurs centres de gestion ? Non, pas pour la même session : la fiche du concours précise qu’on ne peut s’inscrire qu’auprès d’un seul centre organisateur.

Sources