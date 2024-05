Sujets et corrigés d’Amérique du Nord du brevet 2024

Besoin de réviser avec des sujets tout beaux tout frais de 2024 ? Découvre les sujets corrigés d’Amérique du Nord tombés au brevet 2024 ! Les épreuves sont les 29 et 30 mai, ce qui te laisse encore un mois pour bien te préparer au DNB 2024. Si tu veux plus de révisions, n’hésite pas à consulter notre article sur les épreuves corrigées du Liban du brevet 2024 . Mais tu peux également retrouver les conseils de nos profs et leurs pronostics sur les sujets probables de cette année !

Les sujets corrigés du brevet d’Amérique du Nord 2024 peuvent énormément t’aider si tu révises avec eux. En effet, tu pourras ainsi connaître les notions qui sont déjà tombées, mais également t’entraîner avec de nouveaux sujets et renforcer tes connaissances ! On te partage les sujets et les corrigés du brevet d’Amérique du Nord 2024 ; corrections réalisées avec soin par notre corps enseignant. Mets-toi en conditions d’examen, lis le sujet et rédige les réponses au propre, puis vérifie ensuite que tu as tout juste !

SOMMAIRE

Brevet de français 2024 : le sujet et son corrigé

Are you ready? Il est l’heure ! Mets-toi en conditions réelles d’examen et découvre le sujet officiel tombé cette année en Amérique du Nord ! Joue le jeu pour des révisions plus performantes ! Si cet entraînement n’est pas suffisant ou si tu veux simplement te perfectionner, retrouve nos annales de français pour une préparation au top ! Et si les sujets de rédaction sont compliqués pour toi, retrouve nos fiches méthode !

Brevet des collèges de français : le sujet officiel

Disponible à partir du 29 mai

Correction de l’épreuve de français

Disponible à partir du 29 mai

Le corrigé du brevet de mathématiques 2024

Tu veux mettre toutes les chances de ton côté en révisant les maths avec un sujet officiel de 2024 ? C’est une excellente idée ! Tu peux aussi retrouver d’autres sujets officiels d’entraînement grâce à nos annales de mathématiques !

Sujet du DNB de maths

Disponible à partir du 29 mai

Mathématiques : le corrigé

Disponible à partir du 29 mai

DNB 2024 d’histoire-géo et EMC : le sujet corrigé

Envie de t’entraîner sur une étude de docs ? Le sujet corrigé du brevet d’Amérique du Nord 2024 est là pour t’aider ! Prépare-toi tranquillement en faisant régulièrement des entraînements pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J : nos annales d’histoire-géo et EMC sont disponibles pour te donner un petit coup de pouce !

Sujet officiel de l’épreuve d’histoire-géo et EMC

Disponible à partir du 30 mai

Le corrigé d’histoire-géo et EMC

Disponible à partir du 30 mai

Sciences 2024 : correction du DNB

Tu as peur de ne pas être dans les temps le jour de l’épreuve ? Prends ton téléphone, active le timer et réalise ce sujet 2024 en une heure ! Si tu as encore quelques difficultés sur des notions de sciences, n’hésite pas à visionner nos contenus sur notre chaîne YouTube digiSchool Collège !

Brevet de sciences : le sujet officiel

Disponible à partir du 30 mai

Correction de l’épreuve de sciences

Disponible à partir du 30 mai

On espère que ces sujets corrigés du brevet d’Amérique du Nord 2024 ont su t’être utiles, et que tu as réussi à réviser comme tu le souhaitais !

Finalement, il ne me reste plus qu’à te souhaiter : bon courage !