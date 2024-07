La correction du brevet de sciences 2024 est la dernière que tu consultes, car après… c’est fini ! Nos profs de sciences, plus rapides que l’éclair, ont corrigé leur matière et t’offrent l’opportunité de vérifier tes réponses et ainsi te donner une idée de ton score à cette épreuve. Retrouve la correction sous forme de PDF.

Enfin terminé ! Tu as passé ton DNB… Félicitations !

Les sujets officiels nous sont directement fournis par l’agence de presse de l’Éducation nationale.

DNB : sujet de sciences 2024

Le brevet de sciences est composé de 2 matières sur 3 enseignées. En cette année 2024, ce sont la physique-chimie et la technologie qui ont été sélectionnées pour les élèves de France métropolitaine.

Pour la physique-chimie, une thématique actuelle de 2024 est mobilisée : les Jeux olympiques et paralympiques. Le sujet débute avec une partie chimie autour de l’équilibre de l’eau des piscines. PH et transformation chimique sont les notions phares des questions. Pour la physique, on se tourne vers l’épreuve de plongeon avec des questions autour de l’énergie cinétique et de la légendaire formule vitesse, durée, temps.

Concernant la technologie, le sujet prend comme mise en situation les appareils de surveillance mis en place pour les feux de forêts.

À la fin du sujet, des schémas sont à compléter permettant ainsi de répondre à toutes les questions.

Télécharge ici : le sujet officiel de l’épreuve de sciences

Correction du brevet de sciences 2024

Télécharge ici : le corrigé de l’épreuve de sciences

Fiou ! Tu peux laisser la correction de ton brevet de sciences 2024 derrière toi désormais, toutes les épreuves sont passées, les vacances sont à portées de mains alors saisis-les ! On se retrouve pour les résultats, même si on se doute que tu as réussi ton DNB 2024 avec brio ! Rejoins-nous pour tes années lycée sur digiSchool Éducation, découvre le programme ainsi que toutes les options disponibles pour le bac ! Alors, tu viens ?

Que faire après l’obtention de mon DNB ?