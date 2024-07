Tu cherches la correction du brevet de français 2024 ? Ne bouge pas, tu es au bon endroit ! Petit rappel : l’épreuve a lieu le lundi 1er juillet 2024 de 9 h à 12 h 15. Retrouve dès la fin de ton examen le sujet corrigé du DNB de français 2024 en PDF ! N’hésite pas à mettre en favoris cet article et celui sur le corrigé de l’épreuve de maths 2024 pour vérifier tes réponses ! Et si tu veux prendre de l’avance pour l’année prochaine, découvre le programme de seconde de français !

La correction du brevet de français 2024 est réalisée par une enseignante de français certifiée qui s’est mobilisée pour te rendre un corrigé complet et qualitatif rapidement. N’attends plus ! Scrolle pour découvrir le PDF de la correction du brevet de français 2024 et ainsi confirmer tes réponses ! On espère de tout coeur que tu as réussi cette épreuve de français comme tu le souhaitais !

Les sujets officiels nous sont directement fournis par l’agence de presse de l’Éducation nationale.

Sujet du brevet de français 2024

L’épreuve de français est divisée en trois parties :

Grammaire et compétences linguistiques – Compréhension et compétences d’interprétation

Dictée

Rédaction

Les sept premières questions sont des questions de compréhension du texte et les quatre dernières sont des questions de grammaire.

Pour y répondre, il faut s’appuyer sur l’extrait du texte de Marc Dugain, La chambre des officiers (1999). L’image proposée au DNB de français 2024 est une affiche de Georges Conrad, Les Gueules cassées.

La partie Rédaction comprend un sujet d’invention et un sujet de réflexion, lequel as-tu choisi pour ton brevet de français ?

Pour le sujet d’imagination, il faut inventer la suite du récit de Marguerite en respectant le style d’écriture. Quant au sujet de réflexion, il convient de réfléchir et d’argumenter autour de la question suivante : Que peuvent apporter les récits de vie, réels ou fictifs, à celles et ceux qui les découvrent ?

Télécharge ici : le sujet de l’épreuve de français 2024

Français 2024 : le corrigé du brevet

Télécharge ici : le corrigé de l’épreuve de français 2024

On espère que cette correction du brevet de français 2024 t’apporte de bonnes nouvelles et que tu as donné le meilleur de toi-même dans la réalisation de cet exam’ ! Désormais, il faut se concentrer sur les autres épreuves du DNB 2024 ! Retrouve nos articles sur les sujets corrigés de mathématiques, d’histoire-géo et EMC et de sciences, et découvre rapidement les résultats !

Bon courage pour la suite !

