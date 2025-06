Brevet 2025 : tous les sujets corrigés des épreuves

Les épreuves écrites du brevet 2025 se dérouleront jeudi 26 et vendredi 27 juin 2025 pour les 772 899 candidats de la série générale inscrits en métropole et dans les Drom. Pour couvrir l’événement, digiSchool se mobilise pour te mettre à disposition tous les sujets et les corrigés des épreuves de cette session 2025 du diplôme national du brevet (DNB), en voie générale.