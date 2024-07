Disponible dès la fin de l’épreuve : le corrigé du brevet de maths 2024 ! Pour rappel, le DNB de maths a lieu le 1er juillet entre 14 h 30 et 16 h 30, alors mets cet article en favoris et retrouve la correction au plus vite ! Pour préparer ton épreuve d’histoire-géo et EMC, tu peux retrouver des contenus sur notre chaîne YouTube digiSchool Collège , et si tu penses déjà à l’année prochaine, découvre le programme de seconde de mathématiques !

Composé de 5 exercices, le DNB de mathématiques recoupe une multitude de notions vues tout au long de l’année. Les exercices sont indépendants les uns des autres et peuvent donc être réalisés dans n’importe quel sens.

L’exercice 1 est sur les probabilités prenant pour exemple la roulette (jeu de casino). L’exercice 2 est un exercice de programmation. Quant à l’exercice 3, il recoupe des notions de géométrie : Thalès et le calcul d’une aire sont à mobiliser. L’exercice 4 est le légendaire QCM avec six questions regroupant diverses notions incontournables : fonctions, médiane, calcul, etc. Pour terminer l’exercice 5 est en deux parties. La partie A repose sur le chapitre Nombres et Calculs, quant à la partie B, elle mobilise tes connaissances autour des volumes.

