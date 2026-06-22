Résultats du brevet 2026 par académie

Découvre ton résultat au brevet 2026 début juillet. Attention, selon les académies les résultats du brevet sont communiqués à quelques jours d’intervalle. Retrouve la date et les heures de publication selon les zones géographiques (selon les infos officielles).

Pour cette session 2026 du brevet des collèges, vous êtes 853 874 candidats :

761 071 candidats en voie générale

candidats en voie générale 92 803 candidats en voie professionnelle

Quand les académies publient les résultats du brevet 2026 ?

Les résultats du brevet des collèges 2026 seront publiés début juillet 2026. Mais attention, selon ton académie, tu pourras décourir ton résultat au brevet à quelques jours d’intervalle.

Clique sur le lien de ton académie pour découvrir tes résultats du brevet 2026. Nous mettons à jour les heures de publication des résultats du brevet dès les communications officielles. Tu auras besoin de tes identifiants Cyclades pour te connecter.

Note que tu peux aussi connaitre tes résultats du DNB directement en te rendant dans ton établissement. Tu pourras alors récupérer ton bulletin de notes.

Comment consulter tes résultats sur Cyclades ?

1- Connecte-toi au portail candidat Cyclades : https://candidat.examens-concours.gouv.fr avec ton identifiant Cyclades et ton mot de passe ; ou en utilisant l’accès FranceConnect, si l’option est disponible

2- Une fois sur ton espace personnel, va dans la rubrique Résultats

3- Sélectionne l’examen : Diplôme national du brevet— session 2026 .

. 4 – Consulte ton résultat du brevet 2026

5 – Télécharge ton relevé de notes depuis l’onglet Documents de ton compte Cyclades.

Quelle moyenne faut-il avoir pour avoir le brevet ?

On parle bien de moyenne au brevet et plus de points. Et oui le système de notation à changé pour le brevet 2026. Tu dois désormais décrocher une note supérieure à 10/20 pour valider ton diplôme.

Pour rappel, la note finale du brevet des collèges se compose pour 40% du contrôle continu et 60% des notes obtenues lors des épreuves écrites : zoom sur le nouveau mode de calcul du DNB.

➜ Utilise notre simulateur de note du brevet

Pour les candidats libres qui n’ont pas de contrôle continu, la note finale se compose des moyennes des épreuves écrites : français (coef 2), maths (coef2), sciences (coef 2), histoire-geo(coef 1,5), EMC (coef 0,5) et langue vivante (coef 2)

Note qu’au brevet des collèges il n’y a pas de rattrapage.

Brevet 2026 : les nouveautés pour cette session d’examen

Les mentions du brevet 2026

Pour tous les candidats scolaires, voici le barème de moyenne pour décrocher une mention au brevet :

Assez bien : entre 12 et 13,99/20

: entre 12 et 13,99/20 Bien : entre 14 et 15,99/20

: entre 14 et 15,99/20 Très bien : entre 16 et 17,99/20

: entre 16 et 17,99/20 Très bien avec félicitations du jury : plus de 18/20

Si décrocher une mention au brevet est déjà une belle reconnaissance du travail effectué toute l’année, elle te permet aussi, sous certaines conditions, d’obtenir une bourse au mérite pour la suite de ta scolarité.

Que faire si tu loupes ton brevet des collèges ?

Pas de panique, si le brevet des collèges est le premier examen officiel que tu passes dans ta scolarité, celui-ci « ne conditionne pas la poursuite des études, notamment l’inscription au lycée » précise le ministère de l’Éducation nationale.

En effet, tu peux tout à fait ne pas obtenir ton brevet des collèges et faire ton entrée en seconde au lycée, ou intégrer un cursus CAP ou bac pro en lycée professionnel.

Le diplôme du brevet est en revanche nécessaire pour se présenter à certains concours ou pour intégrer certaines formations. Tu pourras alors, si tu le souhaites, repasser ton diplôme en candidat libre.