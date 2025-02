Top 5 des professeurs influenceurs scientifiques des réseaux sociaux

Lucas Maths (Mathématiques)

Un professeur de mathématiques incontournable sur les réseaux sociaux

Si tu cherches un professeur dynamique pour progresser en mathématiques, Lucas Maths est l’influenceur qu’il te faut ! Avec 1,2 million d’abonnés sur TikTok et plus de 180 000 sur Instagram, il s’est imposé comme une référence incontournable pour les élèves qui veulent améliorer leur niveau. En effet, son succès repose sur des explications claires, concises et accessibles, parfaitement adaptées aux collégiens et lycéens.

Grâce à son format efficace sur les réseaux sociaux, il propose des vidéos courtes et dynamiques qui permettent d’aborder les notions essentielles du programme de manière progressive. Ainsi, il partage des méthodes adaptées, des astuces pratiques et des conseils pour mieux réussir les exercices. Son objectif est clair : rendre les maths plus compréhensibles et accessibles à tous, sans prise de tête.

Une approche motivante

Ce qui plaît particulièrement à ses abonnés, c’est son énergie communicative et son approche motivante. En effet, il ne se contente pas d’expliquer les maths, il les rend vivantes et engageantes en illustrant leur utilité dans la vie quotidienne. De plus, avec une touche d’humour et des formats interactifs, il transforme cette matière souvent perçue comme difficile en un véritable défi à relever. Lucas Maths a d’ailleurs conçu une série exclusive de vidéos couvrant chaque chapitre de spé mathématiques, disponibles sur notre compte YouTube digiSchool Lycée ainsi que sur le site et l’application digiSchool.

SVTimeToLearn (SVT)

Une manière innovante d’enseigner la SVT

Avec 115 000 abonnés sur TikTok et 27 000 sur Instagram, SVTimeToLearn révolutionne l’apprentissage des sciences de la vie et de la Terre. Il propose en effet une méthode unique et ludique sur les réseaux sociaux : des chansons pédagogiques ! Contrairement aux formats traditionnels, ce professeur transforme ses cours en morceaux musicaux faciles à retenir.

Grâce à cette approche innovante, il permet aux élèves de mémoriser plus facilement des notions parfois complexes. Par exemple, il aborde des sujets comme la mitose, le cycle de l’eau ou encore la photosynthèse avec un format engageant. Ainsi, l’apprentissage devient plus intuitif et agréable, tout en restant efficace.

Apprendre en chantant : un pari réussi

Son concept séduit particulièrement les lycéens et collégiens en quête d’une méthode originale et efficace pour réviser. En associant la musique aux sciences, il capte immédiatement l’attention de ses abonnés et rend l’apprentissage à la fois ludique et dynamique. Grâce à cette approche multisensorielle, la mémorisation devient plus intuitive. Ainsi, la compréhension des connaissances s’en trouve facilitée. Résultat : ses vidéos ne sont pas seulement éducatives, elles donnent aussi envie d’apprendre tout en s’amusant.

Monsieur Le Chat (Physique-Chimie)

Une approche ludique pour apprendre la physique-chimie

Avec plus de 400 000 abonnés sur TikTok et plus de 97 000 sur Instagram, Monsieur Le Chat, de son vrai nom Morgan Lechat, est un professeur de physique-chimie qui a su capter l’attention des élèves et des adultes en rendant les sciences plus accessibles. Sa méthode consiste à utiliser des éléments concrets du quotidien pour expliquer des notions scientifiques souvent perçues comme complexes. Par exemple, il illustre et vulgarise certains phénomènes scientifiques en utilisant des ballons de baudruche, rendant ainsi ses explications plus visuelles et ludiques.

Des courtes vidéos pour tous les publics

En publiant de courtes vidéos sur des plateformes comme TikTok et Instagram, Monsieur Le Chat parvient à capter l’attention de ses abonnés en quelques secondes. Son objectif est de rendre la physique-chimie attrayante en montrant son application dans la vie de tous les jours. Cette approche lui permet de toucher un public varié, des collégiens aux adultes curieux de redécouvrir les sciences.

Sciences physiques à Stella (Physique-Chimie)

Un enseignement rigoureux et axé sur la théorie

Avec 52 000 abonnés sur YouTube, Sciences physiques à Stella s’impose comme une référence pour ceux qui recherchent un enseignement structuré et rigoureux en physique-chimie. Contrairement aux formats plus légers ou expérimentaux, cette chaîne mise sur un contenu détaillé et académique. Ainsi, elle répond aux besoins des élèves souhaitant approfondir leur compréhension des lois de la physique et de la chimie.

Chaque notion est expliquée avec précision, en s’appuyant sur des démonstrations rigoureuses et des concepts fondamentaux. Grâce à cette approche méthodique, les élèves peuvent assimiler les principes scientifiques avec clarté et exactitude.

Des explications précises et illustrées par des exemples concrets

L’approche de Sciences physiques à Stella repose sur une pédagogie claire et méthodique. En effet, les cours sont illustrés par des graphiques, des formules détaillées et des schémas explicatifs, ce qui permet aux élèves de mieux visualiser les phénomènes étudiés.

Que ce soit pour comprendre les lois du mouvement, les réactions chimiques ou l’électricité, chaque vidéo propose des explications approfondies et structurées. Ses contenus sont aussi accompagnés d’exemples concrets, facilitant ainsi l’assimilation des notions et renforçant la compréhension des élèves.

Timthc (Physique-Chimie)

Quand l’humour rencontre l’enseignement

Avec 1,7 million d’abonnés sur TikTok et 435 000 sur Instagram, Timthc a su conquérir un large public grâce à une autre approche de la physique-chimie : l’humour et l’ironie. Contrairement aux professeurs qui privilégient la théorie pure, il joue avec les codes de l’enseignement et dévoile la face cachée du métier de professeur. À travers des vidéos drôles et pleines de second degré sur les réseaux sociaux, il met en scène le quotidien des enseignants. Ainsi, il illustre les situations absurdes qu’ils rencontrent et dévoile à son audience les coulisses de la salle de classe.

Une immersion dans les coulisses du métier de professeur

Les élèves ne perçoivent souvent que la partie visible de leur professeur en classe. Cependant, Timthc dévoile ce qui se passe derrière le tableau. À travers des anecdotes amusantes, des parodies des comportements des élèves et des réflexions sur le système éducatif, il propose un contenu à la fois léger et percutant.

Grâce à son humour et son sens de la dérision, il met en avant les petits travers du quotidien scolaire, ce qui en fait une figure incontournable sur les réseaux sociaux.