Top 5 des meilleurs professeurs influenceurs des réseaux sociaux

Découvre des professeurs pas comme les autres ! Sur Instagram, TikTok ou YouTube, des enseignants partagent des cours, astuces et anecdotes sur leur métier. Résultat : des milliers de jeunes les suivent pour apprendre autrement. Mais pourquoi ces “professeurs influenceurs” cartonnent-ils ? Et surtout, qui sont les meilleurs à suivre ? On te partage notre top 5 !

Un nouveau format d’apprentissage

Les réseaux sociaux ont ouvert la voie à une nouvelle manière d’apprendre, en rendant l’apprentissage accessible à tous en quelques clics. Les professeurs influenceurs, c’est quoi ? Ce sont des enseignants qui utilisent les réseaux sociaux pour partager leurs connaissances et méthodes pédagogiques à travers des contenus attractifs.

Ils utilisent en effet les plateformes comme YouTube, TikTok ou Instagram pour partager des cours et des astuces pédagogiques. Le but est de rendre l’apprentissage plus dynamique grâce à des vidéos courtes et attractives. Contrairement aux cours classiques, ce format correspond mieux aux codes de la culture numérique. Il mise sur la rapidité, l’interactivité et parfois l’humour. Ces professeurs 2.0 rendent des matières souvent jugées difficiles ou ennuyeuses plus attrayantes. Ils parviennent donc à captiver l’attention des élèves autrement que dans un cadre scolaire traditionnel. Ce nouveau modèle éducatif répond généralement mieux aux attentes et au rythme d’apprentissage des jeunes élèves.

Pourquoi ce format plaît-il aux jeunes d’aujourd’hui ?

Les jeunes générations ont tout simplement grandi avec les écrans et sont habituées à consommer des contenus sur les réseaux sociaux. Les professeurs influenceurs l’ont bien compris et exploitent ces formats vidéo courts. Ces vidéos offrent de nombreux avantages : elles sont attrayantes, dynamiques et permettent de vulgariser des notions parfois complexes de manière plus claire.

Les élèves peuvent aussi les visionner autant de fois qu’ils en ont besoin, mettre pause ou revenir sur un passage difficile à comprendre. Un système qui offre une flexibilité que les cours traditionnels, soumis à un rythme collectif, ne permettent pas toujours. La partie commentaire donne également la possibilité d’interagir avec les créateurs et de poser des questions.

Tout comme ces vidéos, des outils comme les applications digiSchool apportent également une solution plus dynamique pour réviser. Elles te proposent des fiches, des quiz et des vidéos adaptés à tes besoins.

Ce système d’apprentissage est accessible à tout moment et depuis n’importe où : que ce soit dans les transports, à la maison ou juste avant un examen. Les professeurs 2.0 inspirent donc une nouvelle génération, en prouvant qu’apprendre autrement est non seulement possible, mais aussi motivant.

Yvan Monka : des mathématiques accessibles

Yvan Monka est un professeur de mathématiques connu sur YouTube. Sa chaîne, “Maths et Tiques”, compte aujourd’hui plus de 2,6 millions d’abonnés. Il y partage des vidéos qui expliquent les mathématiques de façon simple et claire. Ses cours s’adressent aux collégiens, aux lycéens et même aux étudiants en classes préparatoires.

Avec des exemples concrets et des fiches pratiques, il aide les élèves à mieux comprendre les notions difficiles en mathématiques. Ses vidéos incluent aussi des conseils pour réussir chaque chapitre de mathématiques aux examens. Grâce aux réseaux sociaux, il montre que l’on peut apprendre autrement. Ainsi, Yvan Monka est un exemple de professeurs qui utilisent le numérique pour rendre les cours plus accessibles aux élèves.

Serial Thinker : la philosophie pour tous

Serial Thinker est un professeur de philosophie qui a trouvé le moyen de rendre cette matière accessible à tous, même pour ceux qui la trouvent difficile. Avec plus de 280 000 abonnés sur TikTok, il partage de courtes vidéos pour aider les lycéens à préparer le bac de philo.

Mais au-delà des vidéos, saviez-vous qu’il propose aussi des podcasts sur Spotify ? Sa chaîne de podcasts est idéale pour réviser autrement : tu peux les écouter en allant au lycée, dans les transports, ou même en faisant du sport. Tu te demandes sûrement comment comprendre des notions comme la liberté, le bonheur ou la justice ? Serial Thinker les explique avec des exemples simples et des mots qui parlent à tout le monde.

Son objectif est de te donner confiance pour le jour du bac. Grâce à ses contenus modernes et pratiques, il prouve que la philo peut être bien plus qu’une matière scolaire. Mais elle peut également te permettre de mieux comprendre le monde et réfléchir à ton avenir.

Mathilde Study : réussir son bac et sa vie étudiante

Mathilde Study est une jeune créatrice incontournable sur TikTok, qui accompagne les lycéens et étudiants dans leur quotidien. Avec ses vidéos motivantes, elle partage des conseils pour mieux s’organiser, réviser efficacement ou encore gérer le stress des cours. En effet, Mathilde ne s’arrête pas aux cours : elle aborde aussi des sujets essentiels pour réussir sa vie lycéenne et étudiante, comme la gestion du temps ou la recherche de motivation.

En décembre 2024, Mathilde Study a été élue Créatrice Éducation de l’année lors des TikTok Awards France. Avec son approche bienveillante, elle prouve que les réseaux sociaux peuvent être de véritables alliés pour réussir ses études. Ses contenus, à mi-chemin entre conseils pratiques et motivation, sont une source d’inspiration pour nombreux d’entre vous.

Monsieur prof : apprendre autrement l’anglais

Monsieur Prof, enseignant britannique, est une figure incontournable sur TikTok et Instagram. À travers ses vidéos, il propose une façon originale d’apprendre l’anglais, bien différente des cours plus classiques que l’on vient d’évoquer. Ce qui le distingue, c’est qu’il se filme pendant ses vrais cours au collège, face à ses élèves. Les internautes assistent donc à des extraits authentiques, où il explique des notions d’anglais avec des exemples concrets et des échanges spontanés. Ces vidéos captivent l’audience, souvent bien plus qu’un cours classique.

Cette approche montre la force des réseaux sociaux et du numérique. Monsieur Prof ne se contente pas de transmettre des connaissances, il le fait avec humour. Ses vidéos pleines d’énergie rendent l’anglais plus abordable et attrayant pour les jeunes élèves.

En plus de ses vidéos sur les réseaux sociaux, Monsieur Prof a également publié un livre intitulé “Let’s Speak English”, un ouvrage conçu pour aider les jeunes à progresser en anglais. Il prouve donc qu’apprendre une langue peut être à la fois sérieux et divertissant grâce à une approche moderne.

Morgan Lechat : tout comprendre grâce à la physique-chimie

Avec ses vidéos suivies par plus de 400 000 abonnés sur TikTok, Monsieur Lechat, professeur de physique-chimie, captive de nombreux internautes. C’est à travers des expériences simples et des explications claires, qu’il montre que cette matière n’est pas simplement une suite de formules compliquées. Pourquoi faut-il se mouiller la nuque avant de plonger ? Comment effacer l’encre d’un stylo sans effaceur ? Autant de questions du quotidien auxquelles il répond en éveillant votre curiosité.