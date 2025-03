Top 5 des professeurs influenceurs littéraires des réseaux sociaux

SOMMAIRE :

Selene (Français et philosophie)

Professeure de français et de philosophie, Selene réunit plus de 550k abonnés sur TikTok grâce à ses vidéos pédagogiques dédiées aux lycéens. Véritable référence en ligne, elle est la professeure que tous les élèves aimeraient avoir avant le bac. Elle partage en effet des contenus clairs, vivants et bien structurés pour t’aider à réussir les épreuves du bac de français ainsi que celles de philosophie. On y retrouve des analyses de textes, des notions philosophiques expliquées simplement et des conseils de méthode. Son contenu plaît particulièrement aux jeunes générations, car il est à la fois accessible, exigeant et parfaitement adapté à leurs besoins.

Ce qui fait sa force ? Une vraie passion pour la pédagogie, une parole posée, et une manière de rendre les classiques littéraires actuels et concrets . Elle a d’ailleurs publié en 2024 “Se réconcilier avec le français avec Selene”, un guide pensé pour t’accompagner jusqu’au jour J, avec des fiches, des QR codes vers ses vidéos et des stratégies de révision efficaces.

Monsieur Prof (Anglais)

Professeur d’anglais, Monsieur Prof rassemble plus de 930k abonnés sur TikTok grâce à ses vidéos à la fois drôles et pédagogiques. Avec lui, l’humour, la bienveillance et les situations du quotidien en classe sont toujours au rendez-vous. Il partage ses échanges (souvent cocasses) avec ses élèves, tout en glissant des rappels de grammaire ou de vocabulaire. Ce qui plaît particulièrement, c’est son ton naturel, sa capacité à créer un lien avec les jeunes, mais aussi son envie sincère de rendre l’anglais plus vivant et moins scolaire.

Il a d’ailleurs publié “Let’s speak English”, un ouvrage dans lequel il raconte son quotidien d’enseignant avec recul, humour et authenticité.

Yann Tout Court (Histoire-Géographie)

Professeur d’histoire-géographie, Yann tout court cumule plus de 822k abonnés sur TikTok avec ses vidéos qui font le lien entre passé et présent. Son approche est simple et percutante : montrer que l’histoire n’est pas figée dans les manuels, mais qu’elle éclaire notre quotidien. Il s’appuie sur l’actualité — guerre en Ukraine, élections, société — pour expliquer les grands repères historiques et géographiques. Ce qui le rend original, c’est sa manière de raconter, presque comme un podcast. Il utilise des anecdotes, des mises en perspective et une pédagogie qui pousse à réfléchir, pas seulement à réciter. Une approche idéale pour celles et ceux qui veulent comprendre le monde d’aujourd’hui en plongeant dans celui d’hier.

Athéna Sol (Français)

Professeure de français, Athéna Sol réunit plus de 1,1 million d’abonnés sur TikTok avec ses vidéos sur la langue française. Mais que retrouve-t-on dans ses contenus ? Les mots, les expressions, les subtilités de la langue… et toujours avec humour. Elle te fait découvrir l’origine d’expressions que tu utilises sans même y penser. Elle t’aide également à repérer les erreurs courantes ou à redécouvrir des pépites oubliées du dictionnaire. Son énergie, sa créativité et sa capacité à rendre la grammaire et le vocabulaire amusants la rendent particulièrement appréciée.

Elle a même publié “Parle ou crève”, un livre aussi drôle qu’instructif pour enrichir ton français au quotidien.

Kaizen Lane (Méthode de travail)

Ancien étudiant et créateur de contenu, Kaizen Lane compte plus de 265k abonnés sur YouTube grâce à ses vidéos consacrées à la réussite scolaire. Contrairement aux autres, il n’enseigne pas une matière précise. Il partage plutôt des conseils concrets pour mieux apprendre, mieux s’organiser et rester motivé. Planification de révision, gestion du stress, méthodes, astuces pour retenir plus vite : ses vidéos sont claires, efficaces et pleines de bon sens. Ce qui le rend unique, c’est sa capacité à parler franchement, en s’appuyant sur sa propre expérience étudiante. Idéal si tu veux reprendre le contrôle de ton temps et booster tes résultats.