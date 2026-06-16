Brevet 2026 : sujets probables en français

L’épreuve écrite du brevet de français 2026, c’est vendredi 26 juin de 9h à 12h15. Une épreuve qui peut sembler longue et qui demande un peu de préparation. digiSchool est là pour te donner des conseils pour organiser tes révisions et pour décrocher une bonne note.

SOMMAIRE

Sujets probables pour le brevet de français 2026

Selon les thèmes tombés les années précédentes au DNB, voici les sujets et notions qui nous semblent les plus ou moins probables de tomber au sujet du brevet de français 2026 :

Les notions très probables

Les notions probables

La notion peu probable

Brevet 2026 : les sujets probables dans chaque matière

Tout le programme de 3e en français avec digiSchool Education

des fiches de cours et des vidéos de notions pour réviser le programme

et des pour réviser le programme des quiz pour valider tes connaissances

pour valider tes connaissances des flashcards pour retenir les notions importantes

pour retenir les notions importantes des annales pour réviser sur des sujets concrets

➜ En appli sur iOS ou sur Android ou sur le web

A quoi ressemble le sujet du brevet de français ?

Pour rappel, l’épreuve de français au DNB se compose de plusieurs parties :

une partie Grammaire et compétences linguistiques / Compréhension et compétences d’interprétation , puis une dictée (1h10 + 20 min). Sur la base d’un extrait de texte littéraire et éventuellement d’une image, tu dois répondre à des questions de grammaire et de compréhension de texte. Vient ensuite une dictée. Le texte est lu à 3 reprises par l’examinateur.

, puis une (1h10 + 20 min). Sur la base d’un extrait de texte littéraire et éventuellement d’une image, tu dois répondre à des questions de grammaire et de compréhension de texte. Vient ensuite une dictée. Le texte est lu à 3 reprises par l’examinateur. une partie rédaction (1h30). Tu as le choix ici entre un sujet d’imagination ou un sujet de réflexion

L’épreuve est notée sur 20 points et affiche un coefficient 2 dans la note finale du brevet.

➜ On t’explique ici le nouveau calcul du brevet 2026

Méthodologie brevet de français

Conseils pour le sujet de reflexion du sujet de français au brevet

Conseils pour le sujet d’imagination du sujet de français au brevet

Les annales du brevet de français

Pour t’aider dans tes révisions du brevet 2026, rien de mieux que de t’entrainer avec les sujets déjà tombés à l’examen. En effet, en utilisant les annales, tu peux te familiariser avec la présentation des sujets, le type de textes proposés et la formulation des questions.

➜ sujet brevet 2026 Asie en français

➜ sujet du brevet 2025 de français et son corrigé

➜ sujet du brevet 2024 de français et son corrigé