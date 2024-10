Le programme BTS NDRC est un enseignement de courte durée, axé sur des cours pratiques et théoriques incluant des stages professionnalisants ou la possibilité de faire de l’alternance. Tu as le sens du relationnel et la fibre commerciale ? Pourquoi ne pas choisir un BTS NDRC ?

Le BTS NDRC, c’est quoi ?

Renommé BTS NDRC en 2018, pour Négociation et Digitalisation de la Relation Client, cet ex BTS NRC est un précieux sésame qui ouvre les portes du marché du travail.

En effet, il forme en 2 ans aux métiers de vendeur-manageur commercial, chargé des relations avec la clientèle et les fournisseurs. L’économie en entreprise y est abordée, de même que le droit et la gestion de projet.

Il s’agit également d’apprendre le management d’équipes commerciales. Le cursus est varié, riche de tout ce qui touche aux techniques relationnelles et de vente. L’anglais commercial et une deuxième langue vivante en option y sont enseignés. Le BTS NDRC aborde les nouvelles technologies liées à ce secteur professionnel.

En savoir plus : admission et débouchés en BTS NDRC

Au programme du BTS NDRC

Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client se divise en 6 unités d’enseignements (UE). Certaines sont généralistes (UE1 à UE3) et d’autres spécifiques à cette formation (UE4 à UE6). Voici les compétences et les savoir-faire que tu vas acquérir en BTS NDRC selon le référentiel de la formation.

Culture générale et expression (UE1)

Appréhender et réaliser un message écrit :

Respecter les contraintes de la langue écrite

Synthétiser des informations

Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés en lecture

Communiquer oralement :

S’adapter à la situation

Organiser un message oral

Communication en langue vivante étrangère 1 (UE2)

Niveau B2 du CECRL pour les activités langagières suivantes :

Compréhension de documents écrits

Production et interactions orales

Culture économique, juridique et managériale (UE3)

Analyser des situations auxquelles l’entreprise est confrontée

Exploiter une base documentaire, économique, juridique ou managériale

Proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies économiques, juridiques ou managériales

Établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision stratégique

Exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et argumentée

Relation client et négociation-vente (UE4)

Cibler et prospecter la clientèle

Négocier et accompagner la relation client

Organiser et animer un évènement commercial

Exploiter et mutualiser l’information commerciale

Relation client à distance et digitalisation (UE5)

Maîtriser la relation omnicanale

Animer la relation client digitale

Développer la relation client en e-commerce

Relation client et animation de réseaux (UE6)

Implanter et promouvoir l’offre chez des distributeurs

Développer et animer un réseau de partenaires

Créer et animer un réseau de vente directe

Unité facultative : communication en langue vivante étrangère 2

Niveau B1 du CECRL pour les activités langagières suivantes :

Production et interactions orales

Voir aussi : dates du BTS

Le BTS NDRC, pourquoi ?

Le programme BTS NDRC est généraliste et complet. Un apprentissage de qualité permettra de découvrir les tenants et aboutissants de la gestion, de l’acquisition des clients et de leur fidélisation.

Les recruteurs français se tournent en priorité vers les détenteurs de BTS NDRC. C’est une des formations commerciales les plus recherchées sur le marché du travail, immédiatement après le BTS MCO pour Management Commercial Opérationnel (ex BTS MUC).

Le BTS NDRC, pour qui ?

Pour tous ceux qui sont à l’aise à l’oral et ont de la pertinence dans les propos. Une bonne présentation est requise, de même qu’un sens de l’initiative.

Les candidats issus d’un baccalauréat professionnel ou technologique sont concernés, le BTS NDRC est également ouvert à ceux provenant d’un baccalauréat général. Les candidatures passent par Parcoursup ou directement auprès des établissements s’ils sont privés hors contrat.

➜ Voir notre dossier spécial Parcoursup : dates clés, conseils et actualités sur la procédure post-bac.

Le BTS NDRC est un diplôme affectionné par les étudiants, et ce, pour plusieurs raisons :

C’est un accès direct et rapide au monde de l’entreprise, avec des débouchés nombreux et variés.

Il s’adresse à tous les lycéens de terminale, quelle que soit leur spécialité.

La poursuite d’études de gestion, d’économie ou de tourisme est possible. De même pour l’e-commerce.

Une spécialisation par la suite est également réalisable, comme dans le secteur immobilier par exemple, pour postuler à des postes de négociateur immobilier.

Le BTS NDRC, où ça ?

Il se fait en lycée public ou privé (sous ou hors contrat), dans une Section de Techniciens Supérieurs (STS). Les STS qu’elles soient publiques ou privées sont très sélectives, mais assurent un taux de réussite élevé.

Les STS privées sont plus coûteuses et la sélection est spécifique à l’établissement. C’est une porte de secours pour les recalés des lycées publics, ceux-ci caracolant en tête des demandes d’admission. Sache qu’il est parfaitement possible de faire son BTS NDRC en alternance ! Une solution parfaite pour gagner un salaire, acquérir de l’expérience et faire financer sa formation !

L’après BTS NDRC

Tu peux parfaitement poursuivre tes études après un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client. Un BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) en IUT ou une licence professionnelle en IAE te permettront d’obtenir un bac+3. Tu peux aussi intégrer un bachelor en école de commerce après un BTS. Dans le marketing, le management, les RH ou encore dans les secteurs de la banque et de l’assurance. De nombreuses formations à orientation commerciale sont des suites logiques à un BTS NDRC.